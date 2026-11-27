Der US-Pharmakonzern Merck & Co, außerhalb Nordamerikas als MSD bekannt, hat sich an einer Reihe von Biotechfirmen beteiligt, mit denen er forscht. Meist bleiben diese Pakete unauffällig. Im dritten Quartal war das anders. Das gemeldete Depot stieg von 526 auf 820 Millionen Dollar, ohne dass Merck eine einzige Aktie kaufte.
Merck verdient an Moderna mit: Das Depot des Pharmariesen ist um 56 Prozent gestiegen – dank des Krebsimpfstoffs, an dem beide arbeiten
Merck hält 2,3 Millionen Moderna-Aktien, und die haben im dritten Quartal ihren Wert fast verdreifacht. Grund ist der gemeinsam entwickelte Krebsimpfstoff Intismeran, der in einer großen Studie überzeugt hat. Das gesamte Depot von Merck ist auf 820 Millionen Dollar gestiegen. Alle wichtigen Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und was Konzernchef Rob Davis zum Impfstoff sagt.
Der Chef
„Kosten sind keine Grenze“: Rob Davis über den Krebsimpfstoff
Merck und Moderna entwickeln Intismeran gemeinsam, einen auf jeden Patienten zugeschnittenen Impfstoff gegen Hautkrebs, der zusammen mit Mercks Bestseller Keytruda gegeben wird. In der Phase-3-Studie senkte die Kombination das Risiko eines Rückfalls oder des Todes um 42 Prozent gegenüber Keytruda allein. Beide Firmen wollen bis Ende 2026 die Zulassung beantragen. Merck-Chef Rob Davis trat im Oktober der Sorge entgegen, die individuelle Herstellung sei zu teuer.
Wir glauben, dass wir sehr wettbewerbsfähige Kosten haben werden, und wir sehen Kosten nicht als Grenze für den Zugang.
Seine Haltung zu frühen Beteiligungen hat Davis schon im Frühjahr beschrieben: Je früher Merck einsteige, desto überzeugter müssten seine Forscher sein.
Das Depot
Impfstoff, Diagnostik, Proteinabbau: die größten Positionen
Moderna – ISIN US60770K1079 · US-Handelssymbol MRNA
2,31 Millionen Aktien im Wert von 444 Millionen Dollar, 54,2 Prozent. Moderna ist Mercks Partner bei Intismeran. Die Aktie hat sich in diesem Jahr laut Medienberichten mehr als versechsfacht.
Personalis – ISIN US71535D1063 · US-Handelssymbol PSNL
14,0 Millionen Aktien im Wert von 229 Millionen Dollar, 27,9 Prozent. Personalis analysiert das Erbgut von Tumoren, genau die Daten, die für maßgeschneiderte Impfstoffe gebraucht werden.
Kymera Therapeutics – ISIN US50155Q1004 · US-Handelssymbol KYMR
772.165 Aktien im Wert von 86 Millionen Dollar, 10,5 Prozent. Kymera entwickelt Wirkstoffe, die krankmachende Eiweiße gezielt abbauen lassen.
Aktis Oncology – US-Handelssymbol AKTS
952.844 Aktien im Wert von 19 Millionen Dollar. Aktis arbeitet an radioaktiv markierten Krebsmedikamenten.
Neun weitere Positionen, darunter Eikon, Entrada und Alector, machen zusammen nur rund 5 Prozent aus.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Merck & Co.: ISIN US58933Y1055, WKN A0YD8Q, Handelssymbol 6MK, US-Handelssymbol MRK
Moderna: ISIN US60770K1079, WKN A2N9D9, Handelssymbol 0QF, US-Handelssymbol MRNA
Personalis: ISIN US71535D1063, US-Handelssymbol PSNL
Kymera Therapeutics: ISIN US50155Q1004, US-Handelssymbol KYMR
Aktis Oncology: US-Handelssymbol AKTS
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