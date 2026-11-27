Merck verdient an Moderna mit: Das Depot des Pharmariesen ist um 56 Prozent gestiegen – dank des Krebsimpfstoffs, an dem beide arbeiten

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 13:21 3 Min.

Merck hält 2,3 Millionen Moderna-Aktien, und die haben im dritten Quartal ihren Wert fast verdreifacht. Grund ist der gemeinsam entwickelte Krebsimpfstoff Intismeran, der in einer großen Studie überzeugt hat. Das gesamte Depot von Merck ist auf 820 Millionen Dollar gestiegen. Alle wichtigen Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und was Konzernchef Rob Davis zum Impfstoff sagt.

Der US-Pharmakonzern Merck & Co, außerhalb Nordamerikas als MSD bekannt, hat sich an einer Reihe von Biotechfirmen beteiligt, mit denen er forscht. Meist bleiben diese Pakete unauffällig. Im dritten Quartal war das anders. Das gemeldete Depot stieg von 526 auf 820 Millionen Dollar, ohne dass Merck eine einzige Aktie kaufte. Wert der 13 gemeldeten Positionen 820 Mio. $ Wertzuwachs der Moderna-Position im Quartal +175 % Anteil von Moderna am Depot 54,2 % geringeres Rückfallrisiko mit Intismeran in der Studie 42 % Quelle : Form 13F von Merck & Co. zum 30. September 2026, eingereicht am 13. November 2026, nach Equibles und 13f.info; Stocktwits Der Chef „Kosten sind keine Grenze“: Rob Davis über den Krebsimpfstoff Merck und Moderna entwickeln Intismeran gemeinsam, einen auf jeden Patienten zugeschnittenen Impfstoff gegen Hautkrebs, der zusammen mit Mercks Bestseller Keytruda gegeben wird. In der Phase-3-Studie senkte die Kombination das Risiko eines Rückfalls oder des Todes um 42 Prozent gegenüber Keytruda allein. Beide Firmen wollen bis Ende 2026 die Zulassung beantragen. Merck-Chef Rob Davis trat im Oktober der Sorge entgegen, die individuelle Herstellung sei zu teuer. Seine Haltung zu frühen Beteiligungen hat Davis schon im Frühjahr beschrieben: Je früher Merck einsteige, desto überzeugter müssten seine Forscher sein. Das Depot Impfstoff, Diagnostik, Proteinabbau: die größten Positionen Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Merck Depot auf AktienCheck. 01 Moderna – ISIN US60770K1079 · US-Handelssymbol MRNA 2,31 Millionen Aktien im Wert von 444 Millionen Dollar, 54,2 Prozent. Moderna ist Mercks Partner bei Intismeran. Die Aktie hat sich in diesem Jahr laut Medienberichten mehr als versechsfacht. 02 Personalis – ISIN US71535D1063 · US-Handelssymbol PSNL 14,0 Millionen Aktien im Wert von 229 Millionen Dollar, 27,9 Prozent. Personalis analysiert das Erbgut von Tumoren, genau die Daten, die für maßgeschneiderte Impfstoffe gebraucht werden. 03 Kymera Therapeutics – ISIN US50155Q1004 · US-Handelssymbol KYMR 772.165 Aktien im Wert von 86 Millionen Dollar, 10,5 Prozent. Kymera entwickelt Wirkstoffe, die krankmachende Eiweiße gezielt abbauen lassen. 04 Aktis Oncology – US-Handelssymbol AKTS 952.844 Aktien im Wert von 19 Millionen Dollar. Aktis arbeitet an radioaktiv markierten Krebsmedikamenten. Neun weitere Positionen, darunter Eikon, Entrada und Alector, machen zusammen nur rund 5 Prozent aus. Was Anleger beachten sollten Die Moderna-Aktie fiel nach den vorab bekannt gewordenen Studiendaten an einem Tag um mehr als 17 Prozent

Intismeran ist noch nicht zugelassen

Das Depot ist für die Merck-Aktie unbedeutend. Wichtiger ist, wie Merck den Patentablauf von Keytruda auffängt

Der Stand ist vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Merck & Co.: ISIN US58933Y1055, WKN A0YD8Q, Handelssymbol 6MK, US-Handelssymbol MRK

Moderna: ISIN US60770K1079, WKN A2N9D9, Handelssymbol 0QF, US-Handelssymbol MRNA

Personalis: ISIN US71535D1063, US-Handelssymbol PSNL

Kymera Therapeutics: ISIN US50155Q1004, US-Handelssymbol KYMR

Aktis Oncology: US-Handelssymbol AKTS Fazit: Wenn die Partnerschaft doppelt zahlt Merck zeigt, warum Pharmakonzerne bei ihren Partnern Aktien kaufen: Gelingt das gemeinsame Projekt, verdienen sie zweimal, am Medikament und am Kurs. Die Moderna-Position hat ihren Wert in einem Quartal fast verdreifacht. Ob Intismeran zum Erfolg wird, entscheiden nun Zulassung und Preis. Den Bestand zeigt künftig das Depot von Merck auf AktienCheck.

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