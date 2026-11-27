Bei Merck KGaA gehen zwei Kurven auseinander. Das operative Geschäft läuft besser als erwartet, die Jahresziele steigen erneut. Unter dem Strich aber halbierte sich der Gewinn im dritten Quartal. Hinzu kommt der Wegfall eines wichtigen Medikaments in den USA. Für die Merck KGaA Aktie ist das eine Gemengelage aus Zuversicht und Fragezeichen.
Merck KGaA Aktie: Prognose erneut angehoben, Gewinn halbiert – was ist in Darmstadt los?
Umsatz plus sechs Prozent, operatives Ergebnis gestiegen, Jahresziele hochgesetzt. Doch der Nettogewinn bricht um die Hälfte ein, und ein Blockbuster verliert in den USA seinen Schutz. Die Merck KGaA Aktie im Check.
Merck KGaA · ISIN: DE0006599905 · WKN: 659990 · Handelssymbol: MRK · US-Handelssymbol: MKKGY
Die Zahlen
Operativ stark, unter dem Strich schwach
Merck KGaA steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um sechs Prozent auf 5,63 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA pre stieg auf 1,68 Milliarden Euro. Getragen wurde das Wachstum von Process Solutions, Seltenen Erkrankungen und Semiconductor Solutions. Das Ergebnis nach Steuern fiel dagegen um die Hälfte auf 450 Millionen Euro. Auf Basis des Quartals hob Merck die Jahresprognose erneut an.
Merck ist drei Konzerne in einem: Life Science, Pharma und Elektronik. Für die Merck KGaA Aktie zählt, ob die Wachstumssparten den Wegfall alter Pharma-Umsätze ausgleichen.
Die Herausforderung
Patentablauf und Zukäufe
Die Prognose unterstellt, dass Merck in den USA ab November 2026 keine Umsätze mehr mit dem Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad erzielt; zuvor war das Unternehmen von August ausgegangen. Generika-Konkurrenz ersetzt dort den Blockbuster. Um die Pipeline zu stärken, vereinbarte Merck im Oktober die Übernahme eines britischen Biotech-Unternehmens; der Abschluss wird im ersten Quartal 2027 erwartet.
Häufige Fragen zur Merck KGaA Aktie
Wie entwickelte sich der Umsatz im dritten Quartal?
Er stieg um sechs Prozent auf 5,63 Milliarden Euro.
Warum sank der Gewinn?
Das Ergebnis nach Steuern halbierte sich auf 450 Millionen Euro; operativ stieg das EBITDA pre.
Was bedeutet der Mavenclad-Patentablauf?
Merck erwartet ab November 2026 keine US-Umsätze mehr mit dem Medikament.
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