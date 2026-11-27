Wie entwickelte sich der Umsatz im dritten Quartal?

Er stieg um sechs Prozent auf 5,63 Milliarden Euro.

Warum sank der Gewinn?

Das Ergebnis nach Steuern halbierte sich auf 450 Millionen Euro; operativ stieg das EBITDA pre.

Was bedeutet der Mavenclad-Patentablauf?

Merck erwartet ab November 2026 keine US-Umsätze mehr mit dem Medikament.