Wo hat die Merck KGaA Aktie geschlossen?

Auf Xetra bei 150,75 Euro, 1,04 Prozent im Plus.

Was erwartet Merck für 2026?

Einen Umsatz von bis zu 21,9 Milliarden Euro.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE0006599905, WKN 659990, Handelssymbol MRK.