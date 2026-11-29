Die Merck KGaA Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 150,75 Euro geschlossen, ein Plus von 1,04 Prozent. Auf Wochensicht gewinnt sie 2,94 Prozent. Ihr 52-Wochen-Hoch erreichte die Merck KGaA Aktie am 12. November mit 156,15 Euro.
Merck KGaA Aktie: Drei Prognoseanhebungen in einem Jahr – zurück über 150 Euro
Die Merck KGaA Aktie schließt am Freitag bei 150,75 Euro und gewinnt auf Wochensicht 2,94 Prozent. Der Darmstädter Konzern hat seine Jahresziele zum dritten Mal angehoben. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 156,15 Euro.
Merck KGaA · ISIN: DE0006599905 · WKN: 659990 · Handelssymbol: MRK (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): MKKGY
Die Prognose
Zum dritten Mal nach oben
Merck hat nach dem dritten Quartal die Jahresprognose zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben. Das Umsatzziel liegt nun bei bis zu 21,9 Milliarden Euro, auch das operative Ergebnis soll höher ausfallen. Die Halbleitersparte profitiert von der Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz. Die Marge gab im Quartal allerdings nach.
Equita SIM hat den Zielwert von 135 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung „Hold“ bestätigt. Bernstein führt die Aktie mit „Market Perform“ und einem Zielwert von 178 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Drei Prognoseanhebungen sprechen für sich. Die Merck KGaA Aktie braucht nun den Beleg, dass auch die Marge wieder steigt.
Häufige Fragen zur Merck KGaA Aktie
Wo hat die Merck KGaA Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 150,75 Euro, 1,04 Prozent im Plus.
Was erwartet Merck für 2026?
Einen Umsatz von bis zu 21,9 Milliarden Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0006599905, WKN 659990, Handelssymbol MRK.
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