Merck Aktie verliert 2,28%: Life Science punktet, Mavenclad belastet

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 19:02 2 Min.

Merck fällt trotz starker Zahlen um 2,28 Prozent – Jefferies bleibt bei "hold" und einem Kursziel von 144 Euro.

Bild: Merck KGaA

Die Merck-Aktie gerät trotz besser als erwarteter Geschäftszahlen unter Druck: Zum Handelsschluss am 12. November 2026 um 17:35 Uhr MEZ verliert das Papier 3,45 Euro beziehungsweise 2,28 Prozent auf 148,15 Euro. In seiner aktuellen Merck-Aktienanalyse bestätigt James Vane-Tempest von Jefferies für Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker: MRK) das Rating "hold" und das Kursziel 144 Euro. Damit liegt die Zielmarke rund 2,8 Prozent unter dem Schlusskurs. Operativ überzeugt – an der Börse abgestraft Sinkender Aktienkurs, erfreuliche Geschäftszahlen: Bei Merck laufen Börsenentwicklung und operative Nachrichten zunächst auseinander. Nach Einschätzung von James Vane-Tempest hätten sowohl der Umsatz als auch das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) den Analystenkonsens übertroffen. Die Merck-Aktienanalyse von Jefferies liefere damit durchaus positive Argumente für den Darmstädter Konzern. Eine Kaufempfehlung leite James Vane-Tempest daraus allerdings nicht ab. Jefferies bleibt beim Rating "hold" und beim Kursziel 144 Euro. Weshalb die Aktie am Berichtstag nachgab, geht aus der vorliegenden Einschätzung nicht hervor. Life Science: Höhere Ziele setzen ein positives Signal Besonders hervorgehoben habe James Vane-Tempest die angehobenen Zielsetzungen für das laufende Jahr. Vor allem im Bereich Life Science falle die Entwicklung erfreulich aus. Die höheren Ziele würden den positiven Eindruck der vorgelegten Zahlen ergänzen. Doch zwischen einem verbesserten operativen Ausblick und zusätzlichem Kurspotenzial liege ein entscheidender Unterschied: Jefferies sieht mit dem Kursziel 144 Euro derzeit keinen Spielraum nach oben gegenüber dem angegebenen Schlusskurs. Das unveränderte Rating "hold" unterstreicht die abwartende Haltung des Analysehauses. Healthcare bleibt trotz Mavenclad-Belastung robust Auch das Gesundheitsgeschäft stehe in der Merck-Aktienanalyse im Fokus. Trotz der Erosion im Zusammenhang mit dem Multiple-Sklerose-Medikament Mavenclad entwickle sich der Healthcare-Bereich weiterhin robust, erläutere James Vane-Tempest von Jefferies. Damit zeichne sich ein widerstandsfähiges operatives Bild ab: Die Belastung durch Mavenclad präge nicht die gesamte Entwicklung der Sparte. Eine uneingeschränkt optimistische Bewertung der Aktie ergebe sich daraus jedoch nicht. Jefferies bleibt zwischen Zuversicht und Zurückhaltung Die Merck-Aktienanalyse zeigt: Positive Überraschungen bei Umsatz und EBITDA sowie höhere Jahresziele reichen Jefferies bislang nicht für eine Hochstufung. James Vane-Tempest bestätigt das Rating "hold" mit dem Kursziel 144 Euro. Nach dem heutigen Kursrutsch bleibt die Aktie oberhalb dieser Marke. Teile diesen Artikel mit deinen Freunden – damit beim nächsten Börsenabend wenigstens einer weiß, dass Merck mehr ist als die Aufforderung, sich endlich etwas zu merken! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 12. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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