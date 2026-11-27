Die Merck KGaA Aktie zählt zu den Gewinnern des Jahres. Am Donnerstag stieg sie um 1,4 Prozent auf 149,20 Euro. Innerhalb eines Jahres hat sie fast 29 Prozent zugelegt, ihr 52-Wochen-Hoch erreichte sie am 12. November bei 156,15 Euro.
Merck KGaA Aktie: Dritte Prognoseanhebung in Folge, plus 28 Prozent in einem Jahr – ist der Lauf des Darmstädter Konzerns schon ausgereizt?
Umsatzziel auf bis zu 21,9 Milliarden Euro erhöht, operatives Ergebnis ebenfalls: Merck schraubt den Ausblick zum dritten Mal nach oben. Die Merck KGaA Aktie steigt, Bernstein hebt das Ziel auf 178 Euro. Doch viele Analysten bleiben neutral. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Merck KGaA Aktie trägt die ISIN DE0006599905 und die WKN 659990. In Deutschland lautet das Handelssymbol MRK, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol MKKGY gehandelt.
Die Prognose
Aller guten Dinge sind drei
Nach den jüngsten Quartalszahlen hob Merck die Prognose bereits zum dritten Mal an. Für 2026 erwartet der Konzern nun einen Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz organisch um 5,1 Prozent auf 5,63 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA erreichte 1,68 Milliarden Euro.
Drei Anhebungen in einem Jahr sind ein Zeichen von Stärke. Sie heben aber auch die Messlatte für 2027.
Die Analysten
Bernstein hebt, andere warten
Bernstein-Analyst Justin Smith hob das Kursziel von 151 auf 178 Euro, bleibt aber bei Market-Perform. Die UBS sieht bei neutraler Einstufung 150 Euro. Der Konsens liegt bei rund 157 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Für viele Analysten kam die Anhebung nicht überraschend, und die Merck KGaA Aktie ist bereits stark gelaufen.
Häufige Fragen zur Merck KGaA Aktie
Was erwartet Merck für 2026?
Einen Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro.
Was sagt Bernstein?
Market-Perform mit einem Kursziel von 178 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Wie stark ist die Aktie gestiegen?
Innerhalb eines Jahres um fast 29 Prozent.
Welche ISIN und WKN hat die Merck KGaA Aktie?
ISIN DE0006599905, WKN 659990, Handelssymbol MRK, US-Handelssymbol MKKGY.
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