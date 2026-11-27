Was erwartet Merck für 2026?

Einen Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro.

Was sagt Bernstein?

Market-Perform mit einem Kursziel von 178 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Wie stark ist die Aktie gestiegen?

Innerhalb eines Jahres um fast 29 Prozent.

Welche ISIN und WKN hat die Merck KGaA Aktie?

ISIN DE0006599905, WKN 659990, Handelssymbol MRK, US-Handelssymbol MKKGY.