Die Mercedes-Benz Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 38,95 Euro geschlossen, ein Plus von 0,67 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Mercedes-Benz Aktie 3,54 Prozent. Das ist ordentlich, aber deutlich weniger als bei BMW und Volkswagen, die sich in dieser Woche um fast 10 Prozent vom Mehrjahrestief der Autowerte erholten.
Mercedes-Benz Aktie: Pkw-Marge halbiert, Elektroabsatz plus 52 Prozent – reicht das für die Wende?
Die Mercedes-Benz Aktie schließt die Woche bei 38,95 Euro. Die Erholung der Autowerte zog den Stern mit, doch die Pkw-Rendite ist im dritten Quartal auf 2,5 Prozent gefallen. Für 2026 erwartet der Konzern nur noch 2 bis 3 Prozent.
Mercedes-Benz Group AG · ISIN: DE0007100000 · WKN: 710000 · Handelssymbol: MBG (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): MBGYY
Die Marge
Der Stern verdient immer weniger am Auto
Im dritten Quartal setzte Mercedes-Benz 30,7 Milliarden Euro um, das bereinigte operative Ergebnis sank um 15 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro. Der entscheidende Wert für die Börse ist die bereinigte Umsatzrendite im Pkw-Geschäft: Sie fiel auf 2,5 Prozent, nach 4,8 Prozent ein Jahr zuvor. Am 28. Oktober kappte der Konzern deshalb das Ziel für 2026 auf 2 bis 3 Prozent, bisher waren 3 bis 5 Prozent angepeilt. Das Konzern-EBIT soll nur das Vorjahresniveau erreichen. Die Aktie verlor damals zeitweise mehr als 5 Prozent.
Die Gründe liegen vor allem in China, wo die Modelloffensive laut Finanzchef keine Absatzsteigerung bringen wird, und in den Kosten des Umbaus. Ein Lichtblick sind die Elektroautos: Ihr Absatz stieg im dritten Quartal um 52 Prozent, in Europa sind die Elektromodelle bis zum Jahresende ausverkauft.
Die Analysten sind gespalten. Deutsche-Bank-Analyst Philippe Houchois empfiehlt die Aktie mit „Buy“ und einem Zielwert von 65 Euro, verweist aber selbst auf Risiken für 2027, falls die Pkw-Marge nur bei etwa 1,5 Prozent läge. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Bei Mercedes zählt eine einzige Zahl: die Pkw-Marge. Solange sie nicht steigt, bleibt jede Erholung der Aktie eine Wette auf das nächste Jahr.
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz Aktie
Wo hat die Mercedes-Benz Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 38,95 Euro, ein Plus von 0,67 Prozent.
Welche Pkw-Rendite erwartet Mercedes für 2026?
Eine bereinigte Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0007100000, WKN 710000, Handelssymbol MBG.
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