Im dritten Quartal setzte Mercedes-Benz 30,7 Milliarden Euro um, das bereinigte operative Ergebnis sank um 15 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro. Der entscheidende Wert für die Börse ist die bereinigte Umsatzrendite im Pkw-Geschäft: Sie fiel auf 2,5 Prozent, nach 4,8 Prozent ein Jahr zuvor. Am 28. Oktober kappte der Konzern deshalb das Ziel für 2026 auf 2 bis 3 Prozent, bisher waren 3 bis 5 Prozent angepeilt. Das Konzern-EBIT soll nur das Vorjahresniveau erreichen. Die Aktie verlor damals zeitweise mehr als 5 Prozent.

Die Gründe liegen vor allem in China, wo die Modelloffensive laut Finanzchef keine Absatzsteigerung bringen wird, und in den Kosten des Umbaus. Ein Lichtblick sind die Elektroautos: Ihr Absatz stieg im dritten Quartal um 52 Prozent, in Europa sind die Elektromodelle bis zum Jahresende ausverkauft.