Die Mercedes-Benz-Aktie (Xetra: MBG, ISIN DE0007100000) bekommt Nachrichten aus China: Mercedes-Benz will in Peking ein neues Gemeinschaftsunternehmen gründen, das Pkw-Komponenten für die Fertigung mit dem Partner BAIC beschafft. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine Eingabe bei Chinas Marktaufsicht am Freitag. Die Beteiligung der deutschen Seite läuft über Mercedes-Benz China.
Mercedes-Benz-Aktie: Neues Gemeinschaftsunternehmen in Peking – 70 Prozent bei Mercedes, 30 Prozent bei Beijing Benz
Mercedes-Benz plant laut Reuters ein Gemeinschaftsunternehmen in Peking, das Pkw-Komponenten für die Produktion mit BAIC beschafft. Mercedes-Benz China soll 70 Prozent halten, Beijing Benz 30 Prozent; beide kontrollieren das Unternehmen gemeinsam.
Wer hält wie viel? Laut Bericht entfallen 70 Prozent auf Mercedes-Benz China und 30 Prozent auf Beijing Benz, das gemeinsame Produktionsunternehmen mit BAIC. Beide Seiten sollen das neue Unternehmen gemeinsam kontrollieren. Name und Kapitalausstattung nennt der Bericht nicht.
Was soll das neue Unternehmen leisten?
Zweck ist die Beschaffung von Pkw-Komponenten, die an die Fertigung von Mercedes-Benz mit BAIC Motor geliefert werden. Es geht also um die Lieferkette vor Ort, nicht um neue Modelle oder zusätzliche Werke. Wie viele Teile das Unternehmen einkaufen soll, welche Lieferanten gemeint sind und ab wann es arbeitet, geht aus dem Bericht nicht hervor.
Warum ist die Struktur interessant?
Bemerkenswert ist die Konstruktion: Die Mehrheit liegt bei Mercedes-Benz China, die Kontrolle bleibt aber gemeinsam. Beijing Benz ist selbst ein Gemeinschaftsunternehmen mit BAIC und damit der Abnehmer der beschafften Teile. Ob die Gründung auf Kostenvorteile, mehr Einfluss auf die Beschaffung oder andere Gründe zielt, haben weder Mercedes-Benz noch BAIC laut Bericht kommentiert; es liegt keine Stellungnahme einer der beiden Seiten vor.
Für Anleger bleibt der Vorgang damit zunächst ein Strukturdetail mit offenen Fragen. Finanzielle Auswirkungen auf Umsatz oder Ergebnis nennt die Quelle nicht.
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz-Aktie und zum Peking-Unternehmen
Was plant Mercedes-Benz in Peking? Ein Gemeinschaftsunternehmen, das Pkw-Komponenten für die Fertigung mit BAIC beschafft.
Wie sind die Anteile verteilt? Mercedes-Benz China soll 70 Prozent halten, Beijing Benz 30 Prozent; beide kontrollieren es gemeinsam.
Woher stammt die Information? Reuters berichtet unter Berufung auf eine Eingabe bei Chinas Marktaufsicht am 27. November 2026.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Mercedes-Benz-Aktie? MBG an der Xetra, ISIN DE0007100000.
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