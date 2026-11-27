Bemerkenswert ist die Konstruktion: Die Mehrheit liegt bei Mercedes-Benz China, die Kontrolle bleibt aber gemeinsam. Beijing Benz ist selbst ein Gemeinschaftsunternehmen mit BAIC und damit der Abnehmer der beschafften Teile. Ob die Gründung auf Kostenvorteile, mehr Einfluss auf die Beschaffung oder andere Gründe zielt, haben weder Mercedes-Benz noch BAIC laut Bericht kommentiert; es liegt keine Stellungnahme einer der beiden Seiten vor.

Für Anleger bleibt der Vorgang damit zunächst ein Strukturdetail mit offenen Fragen. Finanzielle Auswirkungen auf Umsatz oder Ergebnis nennt die Quelle nicht.