Warum ist die Mercedes-Benz Aktie so schwach?

Vor allem wegen des Absatzeinbruchs in China, höherer Kosten und einer gesenkten Prognose.

Welche Prognose gilt für 2026?

Für Mercedes-Benz Cars eine bereinigte Umsatzrendite von zwei bis drei Prozent; das Konzern-EBIT soll auf Vorjahresniveau liegen.

Kauft Mercedes-Benz eigene Aktien zurück?

Ja, im Rahmen eines Programms über zwei Milliarden Euro; seit September wurden rund 9,07 Millionen Aktien erworben.