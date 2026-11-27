Der Stern verliert an Glanz – zumindest an der Börse. Die Mercedes-Benz Aktie hat ihr Tief aus dem März unterschritten und notiert auf dem niedrigsten Stand seit Jahren. Schuld sind ein Einbruch in China, steigende Kosten und eine gesenkte Prognose. Gleichzeitig kauft der Konzern eigene Aktien zurück und setzt auf neue Technik.
Mercedes-Benz Aktie: Mehrjahrestief, China-Einbruch, Werksschließungen im Raum – wie tief kann der Stern fallen?
Pkw-Absatz in China minus 31 Prozent, Prognose gesenkt, Investitionsstopp in Deutschland: Die Mercedes-Benz Aktie ist auf ein Mehrjahrestief gefallen. Wo der Konzern jetzt ansetzt.
Mercedes-Benz Group AG · ISIN: DE0007100000 · WKN: 710000 · Handelssymbol: MBG · US-Handelssymbol: MBGYY
Die Zahlen
China bricht weg, die Marge schrumpft
Im dritten Quartal 2026 erzielte Mercedes-Benz einen Umsatz von 30,7 Milliarden Euro nach 32,1 Milliarden im Vorjahr. Das EBIT lag bei 1,77 Milliarden Euro, das Konzernergebnis bei 1,52 Milliarden Euro; bereinigt sank das EBIT allerdings um 15 Prozent. In China ging der Pkw-Absatz um 31 Prozent zurück. Für Mercedes-Benz Cars erwartet der Konzern 2026 nur noch eine bereinigte Umsatzrendite von zwei bis drei Prozent, nach zuvor drei bis fünf Prozent. Das Konzern-EBIT soll auf Vorjahresniveau liegen.
Mercedes-Benz verdient mit Luxusautos immer weniger in China – dem Markt, der jahrelang das Wachstum trug. Die Mercedes-Benz Aktie spiegelt diesen Strukturbruch.
Die Antwort
Kosten runter, Aktien zurück
Mercedes-Benz reagiert mit Sparmaßnahmen: Laut Börsen-Zeitung droht der Konzern angesichts hoher Kosten mit der Schließung von zwei deutschen Werken, ab Dezember wird ein freiwilliges Abfindungsprogramm für indirekte Bereiche erneut aufgelegt. Parallel läuft ein Aktienrückkauf über zwei Milliarden Euro: Seit dem 1. September erwarb der Konzern rund 9,07 Millionen eigene Aktien. Technisch setzt Mercedes auf freihändiges Fahren, das in Deutschland Ende 2026 starten soll.
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz Aktie
Warum ist die Mercedes-Benz Aktie so schwach?
Vor allem wegen des Absatzeinbruchs in China, höherer Kosten und einer gesenkten Prognose.
Welche Prognose gilt für 2026?
Für Mercedes-Benz Cars eine bereinigte Umsatzrendite von zwei bis drei Prozent; das Konzern-EBIT soll auf Vorjahresniveau liegen.
Kauft Mercedes-Benz eigene Aktien zurück?
Ja, im Rahmen eines Programms über zwei Milliarden Euro; seit September wurden rund 9,07 Millionen Aktien erworben.
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