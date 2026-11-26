Die Autowerte waren die Aufsteiger des Nachmittags. Die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Handelssymbol: MBG, US-Handelssymbol: MBGYY) schließt am Donnerstag 3,06 Prozent höher bei 38,69 Euro. Am Vormittag lag sie mit plus 2,40 Prozent auf Platz 20 der Eurostoxx50 Gewinner, am Abend auf Platz zehn. Noch stärker stieg nur BMW.
Mercedes-Benz-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 3,1 Prozent – von Platz 20 auf Platz 10
Die Mercedes-Benz-Aktie beendet den Donnerstag als Eurostoxx50 Gewinner: Der Stuttgarter Autobauer schließt 3,06 Prozent höher bei 38,69 Euro. Im Tagesverlauf baute das Papier sein Plus aus, wie die gesamte Autobranche. Die Gründe für den Kursgewinn und die Rolle der Verbrenner-Debatte.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Mercedes-Benz-Aktie am Nachmittag weiter stieg
Europas Börsen hielten ihre Gewinne bis zum Handelsschluss, der Euro Stoxx 50 schloss 2,11 Prozent im Plus. Autowerte waren gefragt, nachdem die Branche zuvor auf mehrjährige Tiefs gefallen war.
Am Stammsitz Stuttgart tagte am Donnerstag der Strategiedialog Automobilwirtschaft mit Ministerpräsident Cem Özdemir und Bundesverkehrsminister Steffen Bilger. Im Hintergrund steht die Frage, ob die EU Verbrenner und Hybride auch nach 2035 erlaubt. Eine Entscheidung wird laut dpa im Dezember erwartet. Für Mercedes-Benz, das viel mit großen Verbrennern verdient, wäre mehr Spielraum eine Entlastung. Ob das Treffen den Kurs am Nachmittag bewegt hat, lässt sich nicht belegen.
Autowerte gefragt
BMW und Mercedes-Benz bauten ihre Gewinne im Tagesverlauf aus.
Verbrenner-Debatte
Eine Lockerung der EU-Regeln nach 2035 steht im Raum.
Hohe Dividendenrendite
Analysten schätzen sie für 2026 auf 7,74 Prozent.
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz-Aktie
Warum ist die Mercedes-Benz-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Autowerte erholten sich mit dem Gesamtmarkt, dazu kam die Debatte um eine Lockerung des Verbrenner-Aus.
Wo schloss die Mercedes-Benz-Aktie am Donnerstag?
Bei 38,69 Euro auf Xetra, ein Plus von 3,06 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Mercedes-Benz-Aktie?
Die ISIN lautet DE0007100000, die WKN 710000.
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