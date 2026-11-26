Warum ist die Mercedes-Benz-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Autowerte erholten sich mit dem Gesamtmarkt, dazu kam die Debatte um eine Lockerung des Verbrenner-Aus.

Wo schloss die Mercedes-Benz-Aktie am Donnerstag?

Bei 38,69 Euro auf Xetra, ein Plus von 3,06 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Mercedes-Benz-Aktie?

Die ISIN lautet DE0007100000, die WKN 710000.