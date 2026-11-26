Warum steigt die Mercedes Aktie heute?

Nach dem Jahrestief vom Dienstag kaufen Anleger zurück. Die Autowerte profitierten insgesamt von der Erholung am Markt.

Warum hat JPMorgan das Kursziel gesenkt?

Wegen niedrigerer Margenannahmen im Kerngeschäft. Die Einstufung Overweight blieb bestehen. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Wie viel Geld fließt an die Aktionäre?

In den ersten neun Monaten 5,2 Milliarden Euro über Dividende und Aktienrückkäufe.

Welche ISIN und WKN hat die Mercedes Aktie?

ISIN DE0007100000, WKN 710000, Handelssymbol MBG, US-Handelssymbol MBGYY.