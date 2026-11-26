Die Mercedes Aktie meldet sich vom Jahrestief zurück. Am Donnerstag stieg sie im Xetra-Handel um gut 3 Prozent auf 38,69 Euro. Erst am Dienstag war sie auf 37,09 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Vom Hoch im Januar bei 62,34 Euro ist sie damit noch immer rund 38 Prozent entfernt. Ob das eine Trendwende ist oder nur eine Gegenbewegung, ist offen.
Mercedes Aktie: Comeback vom Jahrestief, JPMorgan kappt das Ziel um 20 Euro – Dividendenperle oder Value-Falle?
Am Dienstag das tiefste Niveau seit über einem Jahr, heute plus 3 Prozent. Gleichzeitig senkt ausgerechnet ein Optimist sein Kursziel von 70 auf 50 Euro. Die große Analyse: warum die Marge einbricht, wie viel Geld trotzdem an Aktionäre fließt, was US-Abgeordnete von Mercedes wissen wollen und was die Mercedes Aktie jetzt antreibt.
Die Stammdaten: Die Mercedes Aktie trägt die ISIN DE0007100000 und die WKN 710000. Das Handelssymbol lautet MBG, in den USA wird ein Hinterlegungsschein unter dem US-Handelssymbol MBGYY gehandelt.
Das Problem
Die Marge bricht ein
Das Kernproblem ist die Profitabilität. Ende Oktober senkte Mercedes die Prognose für die bereinigte Pkw-Marge 2026 auf 2 bis 3 Prozent, nach zuvor 3 bis 5 Prozent. Als Gründe nannte der Konzern das schwache China-Geschäft und höhere Kosten im Schlussquartal. Im dritten Quartal lag die Umsatzrendite im Pkw-Geschäft bei nur noch 2,5 Prozent nach 4,8 Prozent im Vorjahr. Der freie Cashflow im Industriegeschäft schrumpfte von 1,37 Milliarden auf 172 Millionen Euro.
Die Analysten
Ein Optimist wird vorsichtiger
JPMorgan-Analyst Jose Asumendi senkte sein Kursziel in seinem Branchenausblick für 2027 von 70 auf 50 Euro, die Einstufung Overweight behielt er bei. Begründung: niedrigere Margenannahmen im Kerngeschäft. Mercedes gehört nicht mehr zu seinen Favoriten, bleibt für ihn aber eine attraktive Dividendengeschichte. Jefferies stufte bereits am 10. November auf Hold ab, RBC nennt 38 Euro, UBS 42,50 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Mercedes Aktie ist billig, weil die Marge schrumpft. Die Frage ist, ob das Geld für die Aktionäre schneller fließt, als die Marge sinkt.
Die Ausschüttung
Milliarden für die Aktionäre
Genau hier liegt das Argument der Optimisten. In den ersten neun Monaten flossen über Dividende und Aktienrückkäufe 5,2 Milliarden Euro an die Aktionäre, und der Rückkauf läuft weiter. Die industrielle Nettoliquidität lag Ende September bei 31,0 Milliarden Euro. Bezogen auf die Ausschüttungen der vergangenen zwölf Monate ergibt sich beim aktuellen Kurs rechnerisch eine Rendite von rund 9 Prozent. Ob die nächste Dividende so hoch ausfällt, hängt allerdings am Gewinn, und der sinkt.
Dazu kommen politische Themen. Die US-Abgeordneten John Moolenaar und Ro Khanna wollen bis zum 1. Dezember Antworten zu den chinesischen Großaktionären, die zusammen rund 20 Prozent halten, und zu Technologiepartnerschaften. Positiv: Der Umweltausschuss des EU-Parlaments sprach sich dafür aus, die CO2-Flottenziele für 2035 auf 87,5 Prozent statt 100 Prozent zu senken. Zudem erhielt Mercedes am 20. November in Deutschland die Zulassung für assistiertes Fahren von Punkt zu Punkt.
Häufige Fragen zur Mercedes Aktie
Warum steigt die Mercedes Aktie heute?
Nach dem Jahrestief vom Dienstag kaufen Anleger zurück. Die Autowerte profitierten insgesamt von der Erholung am Markt.
Warum hat JPMorgan das Kursziel gesenkt?
Wegen niedrigerer Margenannahmen im Kerngeschäft. Die Einstufung Overweight blieb bestehen. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Wie viel Geld fließt an die Aktionäre?
In den ersten neun Monaten 5,2 Milliarden Euro über Dividende und Aktienrückkäufe.
Welche ISIN und WKN hat die Mercedes Aktie?
ISIN DE0007100000, WKN 710000, Handelssymbol MBG, US-Handelssymbol MBGYY.
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