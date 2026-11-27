Die MercadoLibre Aktie (US-Handelssymbol: MELI) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 4,55 Prozent auf 1.534,04 Dollar. MercadoLibre betreibt die größte Onlinehandelsplattform Lateinamerikas.
MercadoLibre Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Onlinehandel zum Black Friday gefragt
Die MercadoLibre Aktie steht am Freitag bei 1.534,04 Dollar und zählt mit plus 4,55 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den Onlinehändler aus Lateinamerika antreibt.
Kursgrund
Warum die MercadoLibre Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Am Black Friday sind Onlinehandelswerte wie Shopify gefragt, die MercadoLibre Aktie gehört als Nasdaq100 Gewinner zu den Profiteuren. Der Anstieg ist seit dem Mittag praktisch unverändert.
Häufige Fragen zur MercadoLibre Aktie
Warum ist die MercadoLibre Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der MercadoLibre Aktie?
Am Freitagabend 1.534,04 Dollar.
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