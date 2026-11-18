Die Medtronic-Aktie (ISIN: IE00BTN1Y115, WKN: A14M2J, FSE: MDT) steuert auf einen wichtigen Termin zu: Am 24. November legt der Medizintechnik-Konzern vor Handelsbeginn seine Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Anders als bei vielen Wall-Street-Werten zuletzt geht es hier nicht um die Frage, ob KI Geschäftsmodelle zerstört, sondern darum, ob ein Konzern mit vielen kleinen und mittleren Wachstumsbausteinen weiter liefert.
Medtronic-Aktie vor den Zahlen am 24. November - Wiederholt sich der Beat?
Medtronic meldet am 24. November vor Börsenbeginn Zahlen. Erwartet werden laut Zacks 9,47 Milliarden Dollar Umsatz und 1,34 Dollar je Aktie - nach vier Beats in Folge.
Steckbrief
- Unternehmen
- Medtronic plc
- Handelssymbol
- MDT (NYSE)
- Zacks Rank
- #3 (Hold)
- Letztes Quartal (Q1)
- EPS 1,45 $, 4,32 % über Konsens
Stand: 17.11.2026, Angaben laut Zacks-Vorschau
Medtronic hat die Schätzungen der Analysten in den vergangenen vier Quartalen jeweils übertroffen, im Schnitt um 2,76 Prozent. Im ersten Quartal lag der Gewinn je Aktie mit 1,45 Dollar um 4,32 Prozent über dem Konsens. Die Latte für den 24. November ist damit gelegt.
Die Erwartungen
Was erwarten Analysten von Medtronic im zweiten Quartal?
Der Zacks-Konsens, den Yahoo Finance wiedergibt, rechnet mit einem Umsatz von 9,47 Milliarden Dollar, das wären 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Beim Gewinn je Aktie liegt die Erwartung bei 1,34 Dollar, ein Rückgang von 1,5 Prozent. Der Konsens ist seit 60 Tagen unverändert. Zacks selbst stuft die Aktie mit Rank 3 (Hold) ein und sieht einen leicht negativen Earnings-ESP von minus 0,75 Prozent. Das ist die Einschätzung von Zacks und keine Aussage von aktiencheck.de.
|Segment
|Erwartetes Wachstum zum Vorjahr
|Cardiovascular
|+9,6 %
|Diabetes
|+12,9 %
|Neuroscience
|+3,8 %
|MedSurg
|+1,7 %
Quelle: Zacks-Vorschau auf Yahoo Finance, 17.11.2026
Die Treiber
Welche Geschäfte treiben die Medtronic-Aktie?
Der stärkste Hebel liegt im Herzbereich. In der kardialen Ablation (Cardiac Ablation Solutions) setzt Medtronic nach Angaben der Vorschau über zwei Milliarden Dollar in zwölf Monaten um. Das System Sphere-9 steigerte den US-Marktanteil im ersten Quartal um 9 Punkte, und das Management erwartet, dass das Segment im zweiten Quartal mehr als dreimal so schnell wächst wie der Markt. Positive Beiträge erwartet die Vorschau außerdem von der renalen Denervation. Das Chirurgiesystem Hugo dürfte weiter an Zugkraft gewinnen, konkrete Zahlen dazu fehlen.
Beim Diabetes-Geschäft läuft die Trennung von MiniMed (Ticker MMED an der Nasdaq, Börsengang im März 2026). Zacks erwartet in den USA ein starkes Wachstum mit MiniMed Flex mit Simplera Sync.
Die Risiken
Was kann die Medtronic-Aktie am 24. November belasten?
FAQ: Häufige Fragen zur Medtronic-Aktie
Wann legt Medtronic Zahlen vor? Am 24. November 2026 vor Börsenbeginn, laut Zacks-Vorschau.
Was erwarten Analysten? Umsatz von 9,47 Milliarden Dollar (+5,7 %) und 1,34 Dollar Gewinn je Aktie (-1,5 %).
Hat Medtronic zuletzt die Erwartungen übertroffen? Ja, in den letzten vier Quartalen jeweils, im Schnitt um 2,76 Prozent.
Was ist MiniMed? Die Diabetes-Sparte, die im März 2026 an die Nasdaq ging (Ticker MMED).
Gibt es Kursziele? Dazu lagen in den geprüften Quellen keine Angaben vor.
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