Der stärkste Hebel liegt im Herzbereich. In der kardialen Ablation (Cardiac Ablation Solutions) setzt Medtronic nach Angaben der Vorschau über zwei Milliarden Dollar in zwölf Monaten um. Das System Sphere-9 steigerte den US-Marktanteil im ersten Quartal um 9 Punkte, und das Management erwartet, dass das Segment im zweiten Quartal mehr als dreimal so schnell wächst wie der Markt. Positive Beiträge erwartet die Vorschau außerdem von der renalen Denervation. Das Chirurgiesystem Hugo dürfte weiter an Zugkraft gewinnen, konkrete Zahlen dazu fehlen.

Beim Diabetes-Geschäft läuft die Trennung von MiniMed (Ticker MMED an der Nasdaq, Börsengang im März 2026). Zacks erwartet in den USA ein starkes Wachstum mit MiniMed Flex mit Simplera Sync.