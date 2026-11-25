Warum fällt die Medtronic Aktie?

Der Umsatz von 9,364 Milliarden Dollar lag unter den Analystenschätzungen von rund 9,5 Milliarden Dollar, auch wenn das organische Wachstum über dem eigenen Ziel lag.

Was ist MiniMed?

MiniMed ist das ehemalige Diabetesgeschäft von Medtronic, unter anderem mit Insulinpumpen. Es wurde abgespalten und brachte im Quartal einen Buchgewinn von rund 2 Milliarden Dollar.

Welche Sparte wächst am stärksten?

Die Kardiologie, also das Geschäft mit Produkten für Herz und Kreislauf. Sie legte um 10,2 Prozent zu.