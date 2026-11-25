Die Medtronic Aktie hat am Dienstag 4,56 Prozent verloren – und das an einem Tag, an dem Gesundheitswerte insgesamt gefragt waren. Der weltgrößte Medizintechnikkonzern legte Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vor, die auf den ersten Blick solide wirkten. Doch beim wichtigsten Wert für Anleger, dem Umsatz, blieb Medtronic hinter den Erwartungen der Wall Street zurück.
Medtronic Aktie fällt um 4,6 Prozent – Umsatz verfehlt die Erwartungen, Herzgeschäft glänzt
Die Medtronic Aktie gehört zu den Verlierern im S&P 500. Der Medizintechnikkonzern bleibt beim Umsatz hinter den Schätzungen zurück, obwohl das organische Wachstum über den eigenen Zielen liegt. Dazu kommt die Abspaltung des Diabetesgeschäfts. Die Analyse erklärt, was die Zahlen wirklich aussagen.
Die Zahlen
Über den eigenen Zielen, unter den Schätzungen
Der Umsatz stieg im Quartal bis Ende Oktober um 4,5 Prozent auf 9,364 Milliarden Dollar. Bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie Währungseffekte lag das Wachstum bei 6,5 Prozent – und damit etwa einen halben Prozentpunkt über der Mitte der eigenen Prognose. Analysten hatten allerdings mit rund 9,5 Milliarden Dollar gerechnet. Diese Lücke reichte, um die Medtronic Aktie auf Talfahrt zu schicken. Im Vorquartal war der Umsatz noch um 13,7 Prozent gewachsen.
Beim Gewinn landete Medtronic im Rahmen der Erwartungen. Bereinigt verdiente der Konzern 1,34 Dollar je Aktie, einen Cent mehr als die Mitte der eigenen Spanne. Der ausgewiesene Gewinn je Aktie von 2,20 Dollar ist dagegen durch einen Sondereffekt aufgebläht: Die Abspaltung des Diabetesgeschäfts unter dem Namen MiniMed brachte einen Buchgewinn von rund 2 Milliarden Dollar.
Der Lichtblick
Das Herzgeschäft zieht kräftig an
Die stärkste Sparte bleibt die Kardiologie. Hier stieg der Umsatz um 10,2 Prozent auf 3,785 Milliarden Dollar. Treiber sind unter anderem Systeme zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen, die derzeit zu den am schnellsten wachsenden Märkten der Medizintechnik zählen. Dazu kommen Wachstumsfelder wie die robotergestützte Chirurgie. Für die Medtronic Aktie sind das die Bereiche, die den Konzern langfristig neu bewerten könnten.
Medtronic baut um: weniger Diabetes, mehr Herz – doch beim Umsatz muss der Konzern erst liefern.
Der Ausblick
Prognose bestätigt trotz Abspaltung
Für das Gesamtjahr bestätigte Medtronic seine Ziele: Der Umsatz soll organisch um 7,25 bis 7,75 Prozent wachsen, der bereinigte Gewinn je Aktie zwischen 5,94 und 6,00 Dollar liegen – und das, obwohl das Diabetesgeschäft nun nicht mehr zum Konzern gehört. Um das Jahresziel zu erreichen, muss das Wachstum in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres allerdings wieder anziehen. Genau daran zweifeln einige Anleger der Medtronic Aktie.
Häufige Fragen zur Medtronic Aktie
Warum fällt die Medtronic Aktie?
Der Umsatz von 9,364 Milliarden Dollar lag unter den Analystenschätzungen von rund 9,5 Milliarden Dollar, auch wenn das organische Wachstum über dem eigenen Ziel lag.
Was ist MiniMed?
MiniMed ist das ehemalige Diabetesgeschäft von Medtronic, unter anderem mit Insulinpumpen. Es wurde abgespalten und brachte im Quartal einen Buchgewinn von rund 2 Milliarden Dollar.
Welche Sparte wächst am stärksten?
Die Kardiologie, also das Geschäft mit Produkten für Herz und Kreislauf. Sie legte um 10,2 Prozent zu.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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