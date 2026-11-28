RBC Capital-Analystin Shagun Singh hat das Kursziel für die Medtronic-Aktie (ISIN: IE00BTN1Y115, WKN: A14M2J, Ticker-Symbol: MDT) von 118 auf 115 USD gesenkt und das Rating "outperform" bestätigt. Der Medizintechnikkonzern habe ein überzeugendes zweites Quartal abgeliefert. Das organische Umsatzwachstum von 6,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum habe die Unternehmensprognose von 6% übertroffen. Gleichzeitig habe der Gewinn je Aktie am oberen Ende der Prognosespanne und oberhalb der durchschnittlichen Analystenerwartungen gelegen. RBC Capital zeige sich insbesondere aufgrund von drei Entwicklungen zuversichtlich: der indirekten Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2027 ohne Berücksichtigung des Diabetesgeschäfts, der robusten Entwicklung des Geschäftsbereichs Cardiac Ablation Solutions (CAS) trotz des Markteintritts konkurrierender Dual-Energie-Ablationssysteme sowie der Kategorie-1-Abrechnungscodes für Symplicity und AltaViva, welche die Unsicherheiten hinsichtlich wichtiger Wachstumstreiber für das Geschäftsjahr 2028 verringern würden, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2024)