Die Medtronic Aktie (ISIN IE00BTN1Y115, Ticker MDT) steht nach den Quartalszahlen vom 24.11.2026 im Streit der Analysten. Zuletzt belegt war ein Kurs von 96,13 US-Dollar; die Aktie hatte nach den Zahlen rund 4 Prozent verloren. Wells Fargo hebt das Kursziel von 104 auf 110 Dollar, BTIG senkt von 109 auf 108 Dollar. Die Medtronic Aktienprognose des Unternehmens selbst blieb unverändert: 7,25 bis 7,75 Prozent organisches Wachstum und 5,94 bis 6,00 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2027.

Dieser Text gibt Unternehmensprognosen, Konsens und Analystenstudien wieder. aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose und spricht keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung aus. Da die New Yorker Börse am Donnerstag (Thanksgiving) geschlossen ist, bleiben US-Kurse bis Freitag auf dem Stand von Mittwoch.