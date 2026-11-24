*Im ersten Quartal sind rund 570 Millionen Dollar aus einer zusätzlichen Woche im 53-Wochen-Geschäftsjahr enthalten. Das Wachstum ist deshalb nicht mit dem laufenden Quartal vergleichbar.

Quelle : Medtronic SEC-Meldungen, Unternehmensangaben, Konsens laut Datenanbietern, Stand 24.11.2026