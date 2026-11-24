Während der S&P 500 in der Vorwoche 8,4% verlor, blieb die Medtronic Aktie (ISIN: IE00BTN1Y115, FSE: 2M6, NYSE: MDT) bemerkenswert stabil: Zum Wochenstart schloss sie bei 100,72 Dollar, nur rund 5% unter dem 52-Wochen-Hoch. Heute stellt sich der Medizintechnik-Konzern mit den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal dem Härtetest. Die Medtronic Aktie Prognose hängt an einer einfachen Frage: Reicht der Defensiv-Bonus, wenn die Erwartungen bereits gestiegen sind?
Medtronic Aktie Prognose: Defensiver Hafen im KI-Ausverkauf - Trägt der Dividenden-Aristokrat auch die Zahlen heute?
Die Medtronic Aktie hielt in der Panikwoche die 100-Dollar-Marke. Heute legt der Konzern Zahlen zum zweiten Quartal vor, die ersten nach der MiniMed-Abspaltung. Die Medtronic Aktie Prognose zwischen Defensiv-Status, Hugo-Zulassung und hohen Erwartungen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Medtronic plc
- Börse / Ticker
- NYSE, MDT
- Kerngeschäft
- Medizintechnik: Herz-Kreislauf, Chirurgie-Robotik, Neuromodulation
- 52-Wochen-Spanne
- 73,31 bis 106,33 $
- Beta
- 0,57
- KGV Forward
- rund 17
- Nächste Zahlen
- 24.11.2026 (zweites Quartal GJ 2027)
Stand: 23.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Medtronic-Aktie gilt in turbulenten Märkten als Fluchtpunkt. Mit einem Beta von nur 0,57 schwankt sie deutlich weniger als der Gesamtmarkt. Hinzu kommen eine verlässliche Dividende, steigende Gewinnschätzungen und ein Forward-KGV von rund 17. Diese Medtronic Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Defensiv-Status steckt und wo die Risiken liegen.
Die aktuellen News
Hugo-Zulassung, Contego-Deal und das Ende der MiniMed-Ära
Der wichtigste Einschnitt liegt gerade hinter dem Konzern: Am 15. Oktober schloss Medtronic die Abspaltung des Diabetes-Geschäfts MiniMed ab. Die Tauschofferte war deutlich überzeichnet: Angedient wurden rund 298 Millionen Medtronic-Aktien, eingezogen werden entsprechend viele eigene Papiere. Die Medtronic Aktie Prognose profitiert davon doppelt, denn das Portfolio wird fokussierter, und die Aktienzahl sinkt.
Hugo-Roboter für die Allgemeinchirurgie
Am 17. November erteilte die US-Behörde FDA die Zulassung des Hugo-Systems für allgemeinchirurgische Eingriffe. Laut Medtronic deckt sie rund 3,5 Millionen US-Operationen pro Jahr ab und damit mehr als die Hälfte aller Weichteil-Eingriffe.
Zukauf Contego Medical
Am 16. November kündigte Medtronic die Übernahme des Karotis-Spezialisten Contego Medical an, eines privaten Unternehmens.
Positive Studiendaten
Beim Kardiologenkongress TCT gab es gute Real-World-Daten zur Bluthochdruck-Therapie Symplicity, im Oktober kamen positive Registerdaten zur Ablation mit Sphere-9 hinzu.
Insider-Verkäufe im Oktober
CEO Geoff Martha verkaufte am 15. Oktober 50.000 Aktien zu 95 $, der Chef der Sparte MedSurg ebenfalls Papiere zu 96 $. Das ist eine Randnotiz, zeigt aber, wo einige Insider den Kurs vor dem Lauf auf 105 $ sahen.
Die Quartalszahlen
Erstes Quartal ohne MiniMed - und eine niedrige Messlatte
Heute berichtet Medtronic über das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027. Der eigene Ausblick liegt bei einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 1,32 bis 1,34 Dollar und einem organischen Umsatzwachstum von rund 6%. Der Konsens erwartet 1,33 bis 1,34 Dollar je Aktie bei 9,47 bis 9,48 Milliarden Dollar Umsatz. Medtronic hat die Gewinnschätzungen in den vergangenen acht Quartalen jeweils übertroffen. Die Optionsmärkte preisen für die Medtronic-Aktie einen Kursausschlag von etwa 4% ein.
|Kennzahl
|Q1 GJ 2027 (Ist)
|Q2 GJ 2027 (Konsens)
|Umsatz
|9,756 Mrd. $
|9,47 bis 9,48 Mrd. $
|Bereinigtes EPS
|1,45 $
|1,33 bis 1,34 $
|Organisches Wachstum
|+13,7%*
|rund 6% (Unternehmensprognose)
|Jahresprognose organisch
|7,25 bis 7,75%
|-
|Jahresprognose bereinigtes EPS
|5,94 bis 6,00 $
|-
*Im ersten Quartal sind rund 570 Millionen Dollar aus einer zusätzlichen Woche im 53-Wochen-Geschäftsjahr enthalten. Das Wachstum ist deshalb nicht mit dem laufenden Quartal vergleichbar.
Quelle: Medtronic SEC-Meldungen, Unternehmensangaben, Konsens laut Datenanbietern, Stand 24.11.2026
Das erste Quartal übertraf mit 1,45 Dollar je Aktie den Konsens von 1,39 Dollar, Medtronic hob daraufhin die Jahresprognose an. Treiber im zweiten Quartal sind laut Management vor allem die Katheter-Ablation bei Herzrhythmusstörungen (Affera, Sphere-9), außerdem Herzschrittmacher, Neuromodulation und Robotik. Wichtig für die Medtronic Aktie Prognose: Das Vorjahresquartal lag bei 1,36 Dollar je Aktie, der Konsens erwartet also einen leichten Rückgang, weil der Vergleich nach der MiniMed-Trennung unschärfer ist.
Das Chartbild
Die 100er-Marke hält - der Deckel liegt bei 106 Dollar
Charttechnisch bleibt der übergeordnete Trend aufwärts. Von rund 92 Dollar Anfang September stieg die Medtronic-Aktie bis auf etwa 105 Dollar am 5. November, setzte danach auf rund 101 Dollar zurück und hielt diese Zone auch in der Verkaufswelle der Vorwoche. Nach Einschätzung der Redaktion liegt der Kurs damit klar über der 200-Tage-Linie und etwa auf Höhe der 50-Tage-Linie. Widerstand bietet das 52-Wochen-Hoch bei 106,33 Dollar, Unterstützung der Bereich um 95 bis 96 Dollar und danach die Marke von 92 Dollar.
Analysten und Bewertung
Konsens Kaufen - aber wenig Luft nach oben
Der Analystenkonsens lautet auf Kaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt laut StockAnalysis bei 107,15 Dollar und damit nur rund 6% über dem Kurs. Zuletzt hob TD Cowen am 23. November das Ziel von 110 auf 115 Dollar an (Einstufung Buy) und erwartet ein Übertreffen der Quartalsprognose. BTIG nannte im Oktober 99 Dollar (Buy), Barclays startete mit Equal Weight und 95 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Das KGV auf Basis der letzten zwölf Monate liegt bei 25,1, das Forward-KGV bei rund 17. Das Geschäftsjahr 2026 brachte 36,4 Milliarden Dollar Umsatz (+8,4%, organisch +5,8%, das stärkste Wachstum seit zehn Jahren) und einen freien Cashflow von 5,4 Milliarden Dollar. Die Dividende beträgt 2,88 Dollar je Aktie. Medtronic hat sie 49 Jahre in Folge erhöht und gehört damit zu den Dividenden-Aristokraten.
Die Szenarien
Medtronic Aktie Prognose: drei Wege bis ins neue Jahr
Kurzfristig: Zahlen und Ausblick entscheiden
Bestätigt oder erhöht Medtronic die Jahresprognose, könnte die Medtronic-Aktie das Hoch von 106 Dollar erneut testen. Ein vorsichtiger Ausblick würde die Zone um 95 Dollar in den Fokus rücken. Die Optionen preisen etwa 4% Bewegung ein.
Mittelfristig: Ablation und Hugo liefern
Gelingt es, die Wachstumsraten bei Ablation und Robotik zu halten, spricht das für steigende Gewinnschätzungen und eine Bewertung oberhalb des Defensiv-Durchschnitts. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Kursprognose.
Langfristig: Portfolio und Dividende
Mit der abgeschlossenen MiniMed-Abspaltung steht die Medtronic Aktie Prognose auf einem klareren Fundament. Verlässliche Cashflows stützen die Dividende, Wachstum muss aber aus Innovationen kommen.
Termine
Was Anleger der Medtronic-Aktie jetzt beobachten
24.11.2026: Quartalszahlen und Telefonkonferenz zum zweiten Quartal (Pressemitteilung vorbörslich).
27.11.2026: Black Friday, Stimmungstest für den US-Konsum.
8. und 9.12.2026: Sitzung der US-Notenbank, laut Markt wird eine Zinserhöhung erwartet.
Laufend: Hugo-Markteinführung in den USA, weitere Studiendaten zu Ablation und Symplicity.
FAQ
Häufige Fragen zur Medtronic-Aktie
Ist die Medtronic Aktie ein defensiver Wert? Mit einem Beta von 0,57 und einem stabilen Kurs in der Verkaufswelle der Vorwoche spricht vieles dafür. Garantien gibt es nicht.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Heute, am 24. November 2026, zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027.
Wie hoch ist die Dividende? 2,88 Dollar je Aktie pro Jahr, das entspricht rund 2,8%. Zuletzt wurde sie zum 49. Mal in Folge erhöht.
Was erwarten Analysten von der Medtronic Aktie? Der Konsens lautet auf Kaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 107 Dollar.
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