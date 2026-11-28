Die Medtronic-Aktie (ISIN: IE00BTN1Y115, WKN: A14M2J, Handelssymbol: MDT) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 4,53 Prozent, am Freitag 0,68 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 1,55 Prozent.
Medtronic-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Medizintechnik-Konzern verliert – was hinter dem Minus von 4,5 Prozent steckt
Die Medtronic-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 4,53 Prozent bleibt der Medizintechnik-Konzern in einer Woche zurück, in der der Markt um 5,6 Prozent stieg. Die Analyse ordnet ein.
Die Gründe für den Kursverlust
Gegen den Markttrend
In der Rekordwoche gehörte Medtronic zu den wenigen Werten im Minus.
Rund 95 Prozent der Indexwerte legten zu, getragen von Technologie und Chips. Medtronic zählte zu den Ausnahmen. Eine Unternehmensmeldung für die Woche haben wir nicht gefunden; denkbar ist eine Umschichtung aus defensiven Werten, belegt ist sie nicht.
Gegen den Trend
Minus in einer Rekordwoche.
Stabiler Monat
Auf Monatssicht im Plus.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Relative Schwäche, offene Ursache
Entscheidend für Medtronic bleiben Zulassungen, Robotik-Chirurgie und die Entwicklung der Margen.
Häufige Fragen zur Medtronic-Aktie
Warum ist die Medtronic-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?
Sie verlor 4,53 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN IE00BTN1Y115, WKN A14M2J, Handelssymbol MDT.
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