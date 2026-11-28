Medtronic-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Medizintechnik-Konzern verliert – was hinter dem Minus von 4,5 Prozent steckt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 1 Min.

Die Medtronic-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 4,53 Prozent bleibt der Medizintechnik-Konzern in einer Woche zurück, in der der Markt um 5,6 Prozent stieg. Die Analyse ordnet ein.

Bild: Medtronic Plc

Die Medtronic-Aktie (ISIN: IE00BTN1Y115, WKN: A14M2J, Handelssymbol: MDT) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 4,53 Prozent, am Freitag 0,68 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 1,55 Prozent. Medtronic-Wochenminus -4,53 % Medtronic am Freitag -0,68 % Medtronic auf Monatssicht +1,55 % Medtronic auf Jahressicht -9,15 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Gegen den Markttrend In der Rekordwoche gehörte Medtronic zu den wenigen Werten im Minus. Rund 95 Prozent der Indexwerte legten zu, getragen von Technologie und Chips. Medtronic zählte zu den Ausnahmen. Eine Unternehmensmeldung für die Woche haben wir nicht gefunden; denkbar ist eine Umschichtung aus defensiven Werten, belegt ist sie nicht. 01 Gegen den Trend Minus in einer Rekordwoche. 02 Stabiler Monat Auf Monatssicht im Plus. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Relative Schwäche, offene Ursache Entscheidend für Medtronic bleiben Zulassungen, Robotik-Chirurgie und die Entwicklung der Margen. Was für die Medtronic-Aktie spricht Breites Portfolio: Viele Medizintechnik-Felder.

Monatsbilanz: Leichtes Plus. Was die Medtronic-Aktie belasten kann Relative Schwäche: Der Markt lief davon.

Fehlender Auslöser: Die Ursache ist nicht belegt. Steckbrief der Medtronic-Aktie Unternehmen: Medtronic plc

ISIN: IE00BTN1Y115 · WKN: A14M2J

Handelssymbol: MDT (NYSE)

Branche: Medizintechnik Häufige Fragen zur Medtronic-Aktie Warum ist die Medtronic-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?

Sie verlor 4,53 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN IE00BTN1Y115, WKN A14M2J, Handelssymbol MDT. Fazit: Der S&P 500 Verlierer der Woche Medtronic Die Medtronic-Aktie bleibt in der Rekordwoche zurück. Die Ursache ist offen.

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