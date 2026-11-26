Verkäufer sind ausschließlich Altaktionäre. Medline selbst gibt keine neuen Aktien aus und erhält aus der Platzierung kein Geld. Die begleitenden Banken unter Führung von Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities und J.P. Morgan haben zudem die Option, binnen 30 Tagen weitere 9 Millionen Aktien zu übernehmen. Würde sie voll ausgeübt, stiege der Erlös auf rund 2,45 Milliarden Dollar.

Parallel kauft Medline den Verkäufern direkt Aktien und Gesellschaftsanteile für 200 Millionen Dollar ab. Das Unternehmen bringt also selbst Geld auf, um einen Teil des Angebots aus dem Markt zu nehmen.