Die größten Insiderverkäufe der Woche kommen nicht von Managern, sondern von Großaktionären. Fonds von Blackstone, Carlyle und Hellman & Friedman haben zusammen mit dem Staatsfonds GIC und einer Tochter der Abu Dhabi Investment Authority 60 Millionen Medline-Aktien zu je 35,50 Dollar platziert. Der Erlös: rund 2,1 Milliarden Dollar. Die Platzierung wurde am 23. November abgeschlossen. Für die Medline Aktie ist es bereits die dritte große Abgabe seit dem Börsengang.
Medline Aktie: Blackstone, Carlyle und H&F verkaufen für 2,1 Milliarden Dollar – unter dem Preis vom März
Die Finanzinvestoren hinter Medline machen erneut Kasse: 60 Millionen Aktien zu 35,50 Dollar, rund 2,1 Milliarden Dollar Erlös. Im März hatten sie noch 41 Dollar bekommen. Die SEC-Meldungen zeigen Milliardenbeträge je Fonds. Was der Ausstieg auf Raten für die Medline Aktie bedeutet.
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Steckbrief
- Unternehmen
- Medline Inc.
- Sitz
- Northfield, Illinois
- US-Handelssymbol
- MDLN (Nasdaq)
- Geschäft
- Medizin- und Chirurgiebedarf, Lieferketten für Kliniken
- Mitarbeiter
- mehr als 45.000
Stand: 26.11.2026, Angaben laut Unternehmensmitteilungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Medline-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel MDLN an der Nasdaq gehandelt.
Der Deal
60 Millionen Aktien, kein Cent für Medline: wer verkauft
Verkäufer sind ausschließlich Altaktionäre. Medline selbst gibt keine neuen Aktien aus und erhält aus der Platzierung kein Geld. Die begleitenden Banken unter Führung von Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities und J.P. Morgan haben zudem die Option, binnen 30 Tagen weitere 9 Millionen Aktien zu übernehmen. Würde sie voll ausgeübt, stiege der Erlös auf rund 2,45 Milliarden Dollar.
Parallel kauft Medline den Verkäufern direkt Aktien und Gesellschaftsanteile für 200 Millionen Dollar ab. Das Unternehmen bringt also selbst Geld auf, um einen Teil des Angebots aus dem Markt zu nehmen.
In den Pflichtmeldungen an die SEC tauchen die Verkäufer als Großaktionäre mit mehr als zehn Prozent auf. Die Gesellschaften aus dem Blackstone-Umfeld meldeten Verkäufe von jeweils rund 822 Millionen Dollar, Hellman & Friedman rund 790 Millionen Dollar, mehrere Carlyle-Gesellschaften jeweils rund 385 Millionen Dollar. Weil mehrere Gesellschaften dieselben Aktien gemeinsam melden, lassen sich diese Beträge nicht einfach addieren.
Das Muster
29, 41, 35,50 Dollar: der Ausstieg auf Raten
Der Preis der jüngsten Runde liegt damit gut 13 Prozent unter dem vom März, aber gut 22 Prozent über dem Niveau des Börsengangs. Die Investoren verkaufen nicht in Panik, sondern nach Plan, und nehmen dafür einen Abschlag gegenüber dem Frühjahr in Kauf.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Medline
Wer hat Medline-Aktien verkauft?
Fonds von Blackstone, Carlyle und Hellman & Friedman sowie GIC und eine Tochter der Abu Dhabi Investment Authority.
Bekommt Medline Geld aus dem Verkauf?
Nein. Medline verkauft keine eigenen Aktien und kauft sogar Anteile für 200 Millionen Dollar zurück.
Warum verkaufen die Investoren?
Finanzinvestoren steigen nach einem Börsengang üblicherweise schrittweise aus, um Gewinne zu realisieren.
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