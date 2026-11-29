Erst der Jubel, dann der Absturz, am Ende die Rally: Der MDAX hat in der Handelswoche vom 23. bis 27. November 2026 alle Facetten der Börse gezeigt und dabei den großen Bruder DAX klar geschlagen. Zum Wochenschluss steht der Index der mittelgroßen Werte bei 29.705,60 Punkten und damit rund 3,35 Prozent über dem Stand vom Freitag der Vorwoche. Der DAX schaffte nur 2,57 Prozent. Die MDAX Gewinner der Woche heißen AUTO1 (+15,09 Prozent), RENK (+14,72 Prozent) und Aroundtown (+13,75 Prozent). Die MDAX Verlierer der Woche sind AIXTRON (-8,60 Prozent), Aurubis (-5,66 Prozent) und Nordex (-5,37 Prozent). Unsere MDAX-Analyse der Woche zeigt, wie Rüstung, Immobilien und Autowerte die Erholung trugen, warum zwei Kurseinbrüche am Dienstag hängen blieben und welche Termine jetzt zählen. Dazu gibt es im MDAX Check der Woche alle 50 Aktien mit ISIN und US-Handelssymbol.
MDAX-Analyse der Woche: MDAX Gewinner der Woche AUTO1, RENK und Aroundtown – MDAX Verlierer der Woche AIXTRON, Aurubis und Nordex
MDAX-Analyse der Woche (KW 48): Der MDAX steigt um 3,35 Prozent auf 29.705,60 Punkte und schlägt den DAX. MDAX Gewinner der Woche sind AUTO1 (+15,09 %), RENK und Aroundtown, MDAX Verlierer der Woche AIXTRON (-8,60 %), Aurubis und Nordex. Wochenverlauf, Börsentermine, die 10 Gewinner, die 10 Verlierer und alle 50 MDAX-Werte mit ISIN und US-Handelssymbol im MDAX Check der Woche.
MDAX-Analyse der Woche: Der Wochenverlauf
Huang-Comeback, Chip-Crash, Rüstungs-Rally: so lief die MDAX-Woche
Der MDAX erlebte eine Woche in drei Akten: eine Erleichterungsrally am Montag, zwei Verlusttage mit dem Wochentief am Mittwoch und eine kräftige Erholung zum Schluss. Unter dem Strich gewann der Index knapp 1.000 Punkte und lag damit gut 0,8 Prozentpunkte vor dem DAX.
Montag: Die Rückkehr des Nvidia-Chefs. Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia elektrisierte die Chipwerte. Der MDAX gewann 1,93 Prozent auf 29.296,26 Punkte. Siltronic, AIXTRON, SUSS MicroTec und Jenoptik sprangen um 7,2 bis 13,3 Prozent nach oben. Gegen den Trend fiel Nemetschek um 5,7 Prozent.
Dienstag: Der Chip-Crash. Der Tech-Rally fehlten die Anschlusskäufe, der MDAX verlor 1,72 Prozent und damit mehr als der DAX. AIXTRON stürzte nach einer Abstufung durch die UBS um 16,3 Prozent ab, Aurubis fiel nach einer Gewinnwarnung zum neuen US-Werk um 15 Prozent auf den tiefsten Stand seit zwölf Monaten. Gegen den Trend legte flatexDEGIRO zu: Der aktivistische Aktionär PrimeStone drängt den Onlinebroker, sich für eine Übernahme aufzustellen.
Mittwoch: Flucht aus KI-Aktien. Der MDAX rutschte um 0,68 Prozent auf 28.595,47 Punkte, das Wochentief. Elmos, Siltronic und SUSS MicroTec bildeten die Schlusslichter. Aroundtown sprang dagegen nach einer angehobenen Prognose um 4,9 Prozent an die Indexspitze. Auch die Autowerte Schaeffler, Porsche SE und Porsche AG zogen an, nachdem der Sektor zuvor den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren erreicht hatte.
Donnerstag: Thanksgiving-Rally ohne Wall Street. Während die US-Börsen geschlossen blieben, legte der MDAX 2,34 Prozent zu. Rüstungswerte wie HENSOLDT, RENK und TKMS führten die Erholung an, Aroundtown erreichte den höchsten Stand seit September.
Freitag: Black Friday und Rheinmetall-Kapitalmarkttag. Rheinmetall senkte das Umsatzziel für 2030 auf 33 bis 37 Milliarden Euro, traf damit aber die Erwartungen. Die Rüstungswerte im MDAX zogen mit: HENSOLDT gewann 4,8 Prozent, RENK 3,3 Prozent. Chipwerte wie Elmos (+9,18 Prozent), Siltronic und AIXTRON holten Boden auf. Der MDAX schloss 1,51 Prozent höher bei 29.705,60 Punkten, im Handelsverlauf stieg er bis auf 29.757,84 Punkte.
MDAX Gewinner der Woche
Gebrauchtwagen, Rüstung, Immobilien: die 10 MDAX Gewinner der Woche
Die MDAX Gewinner der Woche zeigen eine klare Rotation: Gefragt waren Aktien, die zuvor stark gefallen waren. Rüstung, Immobilien und Autowerte stellen acht der zehn besten Titel. Alle Wochenwerte beziehen sich auf den Xetra-Schluss vom 20. November.
1. AUTO1 (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Symbol: AG1, US-Handelssymbol: ATOGF) – 15,71 Euro, +15,09 Prozent
Der MDAX Gewinner der Woche kommt aus dem Keller. Am 19. November war die Aktie des Berliner Gebrauchtwagenhändlers auf ein Zwölfmonatstief von 13,18 Euro gefallen, einen Tag später stufte Berenberg sie hoch. Seitdem kaufen Anleger kräftig zurück, allein am Freitag ging es um 5,44 Prozent nach oben. Den Turbo zündeten die Leerverkäufer: Die gemeldeten Netto-Leerverkaufspositionen summieren sich auf 8,35 Prozent, und wer short ist, muss bei steigenden Kursen zurückkaufen. Fundamental hatte AUTO1 im dritten Quartal mit einem Plus von 46 Prozent beim bereinigten EBITDA eine Rekordprofitabilität gemeldet. Die Fallhöhe bleibt: Auf Jahressicht steht noch ein Minus von 33,21 Prozent.
2. RENK (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Symbol: R3NK, US-Handelssymbol: nicht ermittelt) – 35,03 Euro, +14,72 Prozent
Der Augsburger Getriebespezialist ist der Profiteur des Rheinmetall-Kapitalmarkttags. Das neue Umsatzziel von 33 bis 37 Milliarden Euro für 2030 lag nah am Analystenkonsens von 36,7 Milliarden Euro und beendete die Unsicherheit im Sektor. Für RENK zählt vor allem ein Detail: Rheinmetall rechnet beim Radpanzer-Projekt „Arminius“ mit bis zu 3.000 Boxer-Fahrzeugen und einer Unterzeichnung im kommenden Jahr. Der Auftragsbestand von 7,6 Milliarden Euro gibt Rückhalt. Auf Jahressicht liegt die Aktie trotzdem 31,42 Prozent im Minus.
3. Aroundtown (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Symbol: AT1, US-Handelssymbol: AANNF) – 1,779 Euro, +13,75 Prozent
Der Gewerbeimmobilienkonzern liefert die einzige echte Unternehmensnachricht unter den Top drei. Am Mittwoch hob Aroundtown die Prognose für den FFO I 2026 auf 285 bis 305 Millionen Euro an und sprang um 4,9 Prozent an die MDAX-Spitze. Am Donnerstag folgte der höchste Stand seit September. Dahinter steckt der Coup der Tochter Grand City Properties, die 20,04 Prozent an LEG Immobilien hält und auf bis zu 29,9 Prozent aufstocken kann. Auf Monatssicht steht ein Plus von 23,11 Prozent, auf Jahressicht noch ein Minus von 40,02 Prozent.
4. HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Symbol: HAG, US-Handelssymbol: HAGHY) – 83,22 Euro, +10,78 Prozent
Der Sensor- und Radarspezialist führte am Donnerstagmorgen die MDAX-Gewinner an und legte am Freitag nach dem Rheinmetall-Termin um weitere 4,84 Prozent zu. Fundamental stützt die eigene Prognose: HENSOLDT erwartet 2026 rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz bei einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 19 Prozent. Auf Jahressicht steht ein Plus von 19,40 Prozent, auf Fünfjahressicht von 541,14 Prozent.
5. TKMS (ISIN: DE000TKMS001, WKN: TKMS00, Symbol: TKMS, US-Handelssymbol: nicht ermittelt) – 78,20 Euro, +9,52 Prozent
Die Kieler Marinewerft schwamm mit der Rüstungswelle nach oben, am Freitag mit einem Plus von 3,03 Prozent. Rheinmetall rechnet im eigenen Marinegeschäft für 2030 nur noch mit 3,5 bis 4 Milliarden Euro Umsatz, weil das Fregattenprojekt F126 im August gestoppt wurde. Bei TKMS wirkt dagegen der größte Überwasserauftrag der Firmengeschichte nach: Mit dem zweiten Los wächst das Programm der MEKO-A-200-Fregatten auf acht Schiffe. Am 7. Dezember folgt der Jahresfinanzbericht. Auf Monatssicht steht noch ein Minus von 10,63 Prozent.
6. Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Symbol: PAH3, US-Handelssymbol: POAHY) – 24,28 Euro, +8,98 Prozent
Die Stuttgarter Holding wirkt wie ein Hebel auf die Autowerte. Nachdem der Sektor den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren erreicht hatte, griffen Schnäppchenjäger ab Mittwoch zu. Über ihre Beteiligungen an Volkswagen und der Porsche AG profitierte die Porsche SE stärker als die Tochter selbst (+6,30 Prozent). Auf Jahressicht bleibt ein Minus von 34,29 Prozent.
7. flatexDEGIRO (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Symbol: FTK, US-Handelssymbol: FNNTF) – 24,16 Euro, +8,73 Prozent
Beim Onlinebroker kamen zwei Treiber zusammen: Zum Wochenstart begann der Rückkauf eigener Aktien, am Dienstag sorgte der aktivistische Aktionär PrimeStone mit der Forderung für Fantasie, das Unternehmen für eine Übernahme aufzustellen. Dazu kam die Börsenerholung, die erfahrungsgemäß die Handelsaktivität der Privatanleger belebt. Auf Jahressicht steht ein Minus von 25,71 Prozent.
8. TAG Immobilien (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Symbol: TEG, US-Handelssymbol: nicht ermittelt) – 12,02 Euro, +8,58 Prozent
Der Hamburger Wohnungskonzern stieg ohne eigene Nachricht im Gleichschritt mit dem Sektor. Die Prognose von Aroundtown und die Bewegung im Aktionärskreis von LEG weckten Fantasie für die ganze Branche. Drei Immobilienwerte stehen unter den zwölf besten MDAX-Aktien der Woche. Auf Monatssicht beträgt das Plus 7,23 Prozent.
9. Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Symbol: SAX, US-Handelssymbol: nicht ermittelt) – 38,88 Euro, +8,48 Prozent
Der Kölner Außenwerber stieg ohne neue Unternehmensmeldung mit der breiten Erholung der Nebenwerte. Am Freitag gab die Aktie mit -0,51 Prozent leicht nach. Für Werbeaktien gilt die Rally als Wette auf ein stabiles Jahresendquartal. Auf Jahressicht steht ein Plus von 9,68 Prozent.
10. Deutz (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Symbol: DEZ, US-Handelssymbol: DEUZF) – 8,295 Euro, +7,94 Prozent
Der Kölner Motorenbauer profitierte doppelt: von der Erholung zyklischer Industriewerte und von der Rüstungsfantasie, seit Deutz den Rüstungsspezialisten FFG übernimmt. Am Freitag legte die Aktie um 3,69 Prozent zu. Im dritten Quartal war der Auftragseingang um 34 Prozent auf 631 Millionen Euro gestiegen. Vom Jahreshoch bei 13,39 Euro ist die Aktie aber weit entfernt, auf Monatssicht steht ein Minus von 16,72 Prozent.
MDAX Verlierer der Woche
AIXTRON, Aurubis, Nordex: die 10 MDAX Verlierer der Woche
Elf MDAX-Werte schlossen die Woche im Minus, ein Wert blieb unverändert. Die MDAX Verlierer der Woche haben eines gemeinsam: Sie verpassten die Rotation in Rüstung, Autos und Immobilien. Zwei Kurseinbrüche vom Dienstag ließen sich bis Freitag nicht mehr aufholen, dazu kommen Chipwerte nach einer Achterbahnfahrt und defensive Titel, aus denen Anleger umschichteten.
1. AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Symbol: AIXA, US-Handelssymbol: AIXXF) – 26,89 Euro, -8,60 Prozent
Der MDAX Verlierer der Woche erlebte den härtesten Schlag des Jahres. Am Montag sprang die Aktie mit den Chipwerten noch kräftig an, am Dienstag stufte UBS-Analyst Harry Blaiklock den Anlagenbauer von „Neutral“ auf „Sell“ ab und senkte das Kursziel von 50 auf 24 Euro. Er erwartet zwar ein sehr starkes Jahr 2027 dank KI-Nachfrage, zweifelt aber an der Zeit danach. Die Aktie stürzte um 16,3 Prozent ab und schloss am Mittwoch bei 25,51 Euro. Die Erholung bis Freitag (+3,34 Prozent am letzten Tag) machte den Einbruch nicht wett. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Auf Jahressicht steht trotz allem ein Plus von 49,26 Prozent.
2. Aurubis (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Symbol: NDA, US-Handelssymbol: AIAGY) – 115,10 Euro, -5,66 Prozent
Der Hamburger Kupferkonzern warnte am Dienstag, dass das Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr hinter den Markterwartungen zurückbleibt. Der Grund sind Anlaufprobleme im neuen Recyclingwerk in Richmond im US-Bundesstaat Georgia, das erst in der zweiten Jahreshälfte 2028 den Vollbetrieb erreicht. Aurubis stellt 430 bis 530 Millionen Euro in Aussicht. Die Aktie fiel um knapp 15 Prozent auf 107,90 Euro, den tiefsten Stand seit zwölf Monaten. Bis Freitag (+4,16 Prozent) holte sie rund 6,7 Prozent zurück. Auf Monatssicht steht ein Minus von 15,92 Prozent.
3. Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Symbol: NDX1, US-Handelssymbol: NRDXF) – 34,92 Euro, -5,37 Prozent
Der Windturbinenbauer gehört zu den Verlierern einer Rotation: Während Anleger zyklische und Rüstungswerte zurückkauften, nahmen sie beim zuvor stark gestiegenen Windkraftwert Gewinne mit. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht. Vom Novemberhoch bei 43,66 Euro hat die Aktie rund 20 Prozent verloren, bis zum Oktobertief bei 33,24 Euro fehlen nur noch etwa 5 Prozent. Auf Jahressicht bleibt ein Plus von 32,07 Prozent.
4. RTL Group (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Symbol: RRTL, US-Handelssymbol: RGLXY) – 28,80 Euro, -3,19 Prozent
Beim Medienkonzern wirkt die Prognosesenkung vom 17. November nach. Am 24. November bestätigte JPMorgan-Analyst Kerven die Einstufung „Underweight“ mit einem Kursziel von 28 Euro, das die Aktie fast erreicht hat. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Von der Markterholung profitierte RTL kaum, am Freitag schloss die Aktie unverändert. Auf Jahressicht steht ein Minus von 14,29 Prozent.
5. Fuchs Vz (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Symbol: FPE3, US-Handelssymbol: FUPBY) – 42,74 Euro, -2,64 Prozent
Der Schmierstoffspezialist bröckelte Tag für Tag ab und rutschte am Mittwoch bei 43,10 Euro unter die 50-Tage-Linie. Als defensiver Wert war Fuchs in einer Woche der Zykliker nicht gefragt, auch die Analysten lieferten mit neutralen Voten keine neuen Kaufargumente. Am Freitag blieb die Aktie unverändert. Zum 52-Wochen-Hoch bei 46,22 Euro fehlen rund 7,5 Prozent.
6. Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Symbol: WAF, US-Handelssymbol: SSLLF) – 50,10 Euro, -1,76 Prozent
Der Waferhersteller fuhr die komplette Chip-Achterbahn: am Montag mit den Halbleiterwerten kräftig nach oben, am Mittwoch am MDAX-Ende, am Freitag mit 5,08 Prozent wieder deutlich im Plus. Unter dem Strich blieb ein kleines Minus. Anfang November hatte Siltronic die Umsatzprognose angehoben und erwartet nun einen Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 1,35 Milliarden Euro. Auf Monatssicht steht dennoch ein Minus von 16,43 Prozent.
7. SUSS MicroTec (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Symbol: SMHN, US-Handelssymbol: nicht ermittelt) – 43,30 Euro, -1,28 Prozent
Das gleiche Muster wie bei Siltronic: Montag Sprung, Mittwoch Schlusslicht, Freitag Erholung (+2,03 Prozent). Fundamental steht der Anlagenbauer mit einem Rekord-Auftragseingang von 633,5 Millionen Euro nach neun Monaten und einem Auftragsbestand von 600,6 Millionen Euro gut da. Die Börse misst die Aktie derzeit aber am Nervenkostüm der KI-Branche, auf Monatssicht steht ein Minus von 13,83 Prozent.
8. K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Symbol: SDF, US-Handelssymbol: KPLUY) – 12,30 Euro, -1,13 Prozent
Der Düngemittel- und Salzhersteller lag außerhalb aller Wochenthemen. Ohne eigene Nachricht und ohne Bezug zu Rüstung, Autos oder KI blieb die Aktie liegen, am Freitag schloss sie unverändert. Auf Monatssicht steht ein Minus von 5,09 Prozent, auf Jahressicht ein Plus von 5,85 Prozent.
9. Lanxess (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Symbol: LXS, US-Handelssymbol: LNXSF) – 11,32 Euro, -0,70 Prozent
Der Kölner Spezialchemiekonzern kommt nicht vom Fleck. Mit 11,32 Euro notiert die Aktie nur knapp 3 Prozent über ihrem Mehrjahrestief bei 11,03 Euro. Die schwache Chemiekonjunktur lastet, auf Jahressicht steht ein Minus von 34,76 Prozent, auf Fünfjahressicht von 78,18 Prozent.
10. PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Symbol: PUM, US-Handelssymbol: PUMSY) – 23,29 Euro, -0,60 Prozent
Ausgerechnet in der Black-Friday-Woche verliert der Sportartikelhersteller, während der Rivale adidas im DAX 5,36 Prozent gewann. Am Freitag gab PUMA 0,85 Prozent nach. Der Konzern steckt mitten im Umbau, der chinesische Großaktionär ANTA hält rund 29,9 Prozent der Stimmrechte. Auf Monatssicht steht ein Minus von 6,13 Prozent.
MDAX Check der Woche
Alle 50 MDAX-Werte nach Wochenperformance – mit ISIN, US-Handelssymbol und Kurzeinschätzung
Der MDAX Check der Woche zeigt die vollständige Rangliste der Handelswoche: Wochenveränderung gegenüber dem 20. November, Xetra-Schlusskurs vom 27. November mit Tagesveränderung, Stammdaten und eine kurze Einordnung zu jeder Aktie. Bei den US-Handelssymbolen handelt es sich um außerbörslich gehandelte Aktien oder Hinterlegungsscheine; wo kein gängiges Symbol ermittelt werden konnte, ist dies vermerkt.
Plätze 1 bis 10: die MDAX Gewinner der Woche
1 · AUTO1 · +15,09 % in der Woche
15,71 Euro (Freitag +5,44 %) · ISIN DE000A2LQ884 · WKN A2LQ88 · Xetra AG1 · US-Symbol ATOGF. Bester MDAX-Wert der Woche; Erholung vom Zwölfmonatstief, Leerverkäufer unter Druck.
2 · RENK · +14,72 % in der Woche
35,03 Euro (Freitag +3,33 %) · ISIN DE000RENK730 · WKN RENK73 · Xetra R3NK · US-Symbol nicht ermittelt. Rheinmetall-Ziele erfüllen die Erwartungen; Boxer-Großprojekt in Sicht.
3 · Aroundtown · +13,75 % in der Woche
1,779 Euro (Freitag +0,79 %) · ISIN LU1673108939 · WKN A2DW8Z · Xetra AT1 · US-Symbol AANNF. Prognose dank LEG-Beteiligung der Tochter angehoben; höchster Stand seit September.
4 · HENSOLDT · +10,78 % in der Woche
83,22 Euro (Freitag +4,84 %) · ISIN DE000HAG0005 · WKN HAG000 · Xetra HAG · US-Symbol HAGHY. Rüstungserholung plus angehobene Umsatzprognose von 2,8 Mrd. Euro.
5 · TKMS · +9,52 % in der Woche
78,20 Euro (Freitag +3,03 %) · ISIN DE000TKMS001 · WKN TKMS00 · Xetra TKMS · US-Symbol nicht ermittelt. Fregattenauftrag wirkt nach; Jahreszahlen am 7. Dezember.
6 · Porsche SE · +8,98 % in der Woche
24,28 Euro (Freitag +0,96 %) · ISIN DE000PAH0038 · WKN PAH003 · Xetra PAH3 · US-Symbol POAHY. Holding als Hebel auf die Erholung der Autowerte.
7 · flatexDEGIRO · +8,73 % in der Woche
24,16 Euro (Freitag +2,63 %) · ISIN DE000FTG1111 · WKN FTG111 · Xetra FTK · US-Symbol FNNTF. Aktienrückkauf läuft, Aktivist PrimeStone weckt Übernahmefantasie.
8 · TAG Immobilien · +8,58 % in der Woche
12,02 Euro (Freitag +1,18 %) · ISIN DE0008303504 · WKN 830350 · Xetra TEG · US-Symbol nicht ermittelt. Mitläufer der Immobilienrally ohne eigene Nachricht.
9 · Ströer · +8,48 % in der Woche
38,88 Euro (Freitag -0,51 %) · ISIN DE0007493991 · WKN 749399 · Xetra SAX · US-Symbol nicht ermittelt. Steigt mit den Nebenwerten; Werbequartal zum Jahresende im Fokus.
10 · Deutz · +7,94 % in der Woche
8,295 Euro (Freitag +3,69 %) · ISIN DE0006305006 · WKN 630500 · Xetra DEZ · US-Symbol DEUZF. Industrie- und Rüstungsfantasie; Monat noch -16,72 %.
Plätze 11 bis 20
11 · Schaeffler · +7,87 % in der Woche
5,21 Euro (Freitag -0,76 %) · ISIN DE000SHA0100 · WKN SHA010 · Xetra SHA0 · US-Symbol SCFLF. JPMorgan-Hochstufung und Platzierung von Schaeffler-India-Aktien stützen.
12 · LEG Immobilien · +7,74 % in der Woche
53,85 Euro (Freitag +0,09 %) · ISIN DE000LEG1110 · WKN LEG111 · Xetra LEG · US-Symbol LEGIF. Großaktionär Grand City Properties hält 20,04 % und kann aufstocken.
13 · thyssenkrupp · +7,32 % in der Woche
11,065 Euro (Freitag +3,56 %) · ISIN DE0007500001 · WKN 750000 · Xetra TKA · US-Symbol TKAMY. Profitiert von der Marinebeteiligung TKMS und der Zykliker-Erholung.
14 · AUMOVIO · +7,01 % in der Woche
30,55 Euro (Freitag +0,49 %) · ISIN DE000AUM0V10 · WKN AUM0V1 · Xetra AMV0 · US-Symbol AMVOY. Kehrtwende nach dem Rekordtief von 27,90 Euro am Mittwoch.
15 · Knorr-Bremse · +6,81 % in der Woche
96,45 Euro (Freitag +2,17 %) · ISIN DE000KBX1006 · WKN KBX100 · Xetra KBX · US-Symbol KNRRY. Nutzfahrzeugwerte gefragt; die 100-Euro-Marke rückt näher.
16 · Elmos Semiconductor · +6,50 % in der Woche
108,20 Euro (Freitag +9,18 %) · ISIN DE0005677108 · WKN 567710 · Xetra ELG · US-Symbol nicht ermittelt. Vom Sechsmonatstief zum stärksten Freitagswert im MDAX.
17 · KION Group · +6,30 % in der Woche
31,04 Euro (Freitag +3,26 %) · ISIN DE000KGX8881 · WKN KGX888 · Xetra KGX · US-Symbol KIGRY. Zykliker-Erholung ohne eigene Nachricht; Jahr -51,00 %.
18 · Porsche AG Vz · +6,30 % in der Woche
46,23 Euro (Freitag +2,46 %) · ISIN DE000PAG9113 · WKN PAG911 · Xetra P911 · US-Symbol DRPRY. Erholung der Autowerte; Monatsplus 7,76 %.
19 · Bechtle · +6,28 % in der Woche
33,84 Euro (Freitag +2,79 %) · ISIN DE0005158703 · WKN 515870 · Xetra BC8 · US-Symbol nicht ermittelt. Zurück über der 200-Tage-Linie.
20 · Jenoptik · +6,03 % in der Woche
33,74 Euro (Freitag +1,81 %) · ISIN DE000A2NB601 · WKN A2NB60 · Xetra JEN · US-Symbol JNPKF. Kapitalmarkttag am 3. Dezember im Blick.
Plätze 21 bis 30
21 · Traton · +5,19 % in der Woche
34,04 Euro (Freitag +2,35 %) · ISIN DE000TRAT0N7 · WKN TRAT0N · Xetra 8TRA · US-Symbol TRATF. Lkw-Werte im Sog der Zykliker; Jahresplus 15,78 %.
22 · United Internet · +4,97 % in der Woche
25,36 Euro (Freitag -0,08 %) · ISIN DE0005089031 · WKN 508903 · Xetra UTDI · US-Symbol UDIRF. Über der 100-Tage-Linie; Sparkurs mit 800 Stellen stützt.
23 · Fraport · +4,81 % in der Woche
66,40 Euro (Freitag -0,15 %) · ISIN DE0005773303 · WKN 577330 · Xetra FRA · US-Symbol FPRUY. Markterholung und solide Neunmonatszahlen.
24 · CTS Eventim · +3,71 % in der Woche
64,25 Euro (Freitag -0,46 %) · ISIN DE0005470306 · WKN 547030 · Xetra EVD · US-Symbol CEVMF. Moderate Erholung; auf Jahressicht -22,50 %.
25 · DWS Group · +3,31 % in der Woche
64,00 Euro (Freitag +2,48 %) · ISIN DE000DWS1007 · WKN DWS100 · Xetra DWS · US-Symbol nicht ermittelt. Steigende Börsen heben das verwaltete Vermögen.
26 · Nemetschek · +3,23 % in der Woche
55,85 Euro (Freitag +3,52 %) · ISIN DE0006452907 · WKN 645290 · Xetra NEM · US-Symbol NEMTF. Montag -5,7 %, danach Aufholjagd; Monat -24,58 %.
27 · Rational · +3,23 % in der Woche
623,00 Euro (Freitag +0,89 %) · ISIN DE0007010803 · WKN 701080 · Xetra RAA · US-Symbol RTLLF. Der Großküchenausrüster läuft ruhig mit dem Markt.
28 · IONOS Group · +3,01 % in der Woche
34,86 Euro (Freitag +1,51 %) · ISIN DE000A3E00M1 · WKN A3E00M · Xetra IOS · US-Symbol nicht ermittelt. Stabil im Mittelfeld; Jahresplus 25,40 %.
29 · Krones · +2,75 % in der Woche
104,60 Euro (Freitag +1,16 %) · ISIN DE0006335003 · WKN 633500 · Xetra KRN · US-Symbol KRNTY. Leichte Erholung; auf Jahressicht -19,29 %.
30 · freenet · +2,52 % in der Woche
25,26 Euro (Freitag +0,64 %) · ISIN DE000A0Z2ZZ5 · WKN A0Z2ZZ · Xetra FNTN · US-Symbol FRTAY. Defensiver Wert mit starkem Monat (+11,97 %).
Plätze 31 bis 40
31 · HELLA · +2,33 % in der Woche
65,90 Euro (Freitag -0,45 %) · ISIN DE000A13SX22 · WKN A13SX2 · Xetra HLE · US-Symbol HLKHF. Zulieferer bleibt hinter den Autowerten zurück.
32 · Bilfinger · +1,83 % in der Woche
58,50 Euro (Freitag +1,47 %) · ISIN DE0005909006 · WKN 590900 · Xetra GBF · US-Symbol BFLBY. Kleines Plus; auf Jahressicht -40,82 %.
33 · Delivery Hero · +1,79 % in der Woche
37,02 Euro (Freitag +0,27 %) · ISIN DE000A2E4K43 · WKN A2E4K4 · Xetra DHER · US-Symbol DLVHF. Verschnaufpause nach starkem Jahr (+111,06 %).
34 · Salzgitter · +1,62 % in der Woche
44,00 Euro (Freitag +4,27 %) · ISIN DE0006202005 · WKN 620200 · Xetra SZG · US-Symbol SZGPY. Dienstag fast -13 %, danach kräftige Gegenbewegung.
35 · Wacker Chemie · +1,26 % in der Woche
76,35 Euro (Freitag +1,33 %) · ISIN DE000WCH8881 · WKN WCH888 · Xetra WCH · US-Symbol WKCMF. Chemiewerte bleiben in der Erholung zurück.
36 · Deutsche Lufthansa · +0,74 % in der Woche
8,76 Euro (Freitag +0,55 %) · ISIN DE0008232125 · WKN 823212 · Xetra LHA · US-Symbol DLAKY. Pause nach starkem Monat (+22,49 %).
37 · Talanx · +0,67 % in der Woche
135,20 Euro (Freitag +0,37 %) · ISIN DE000TLX1005 · WKN TLX100 · Xetra TLX · US-Symbol TNXXF. Versicherer ohne Dynamik; Jahresplus 21,04 %.
38 · Evonik · +0,55 % in der Woche
18,41 Euro (Freitag -1,29 %) · ISIN DE000EVNK013 · WKN EVNK01 · Xetra EVK · US-Symbol EVKIY. Schwächster Freitagswert; Monat -13,65 %.
39 · Sartorius Vz · 0,00 % in der Woche
288,00 Euro (Freitag +0,42 %) · ISIN DE0007165631 · WKN 716563 · Xetra SRT3 · US-Symbol SARTF. Auf den Cent unverändert; Gesundheitswerte nicht gefragt.
40 · TUI · -0,35 % in der Woche
6,84 Euro (Freitag +0,23 %) · ISIN DE000TUAG505 · WKN TUAG50 · Xetra TUI1 · US-Symbol TUIFY. Reisekonzern tritt auf der Stelle; Jahr -16,61 %.
Plätze 41 bis 50: die MDAX Verlierer der Woche
41 · PUMA · -0,60 % in der Woche
23,29 Euro (Freitag -0,85 %) · ISIN DE0006969603 · WKN 696960 · Xetra PUM · US-Symbol PUMSY. Black-Friday-Woche ohne Rückenwind; Umbau unter Großaktionär ANTA.
42 · Lanxess · -0,70 % in der Woche
11,32 Euro (Freitag +0,27 %) · ISIN DE0005470405 · WKN 547040 · Xetra LXS · US-Symbol LNXSF. Knapp über dem Mehrjahrestief von 11,03 Euro.
43 · K+S · -1,13 % in der Woche
12,30 Euro (Freitag 0,00 %) · ISIN DE000KSAG888 · WKN KSAG88 · Xetra SDF · US-Symbol KPLUY. Ohne Bezug zu den Wochenthemen; Monat -5,09 %.
44 · SUSS MicroTec · -1,28 % in der Woche
43,30 Euro (Freitag +2,03 %) · ISIN DE000A1K0235 · WKN A1K023 · Xetra SMHN · US-Symbol nicht ermittelt. Chip-Achterbahn trotz Rekordauftragsbestand.
45 · Siltronic · -1,76 % in der Woche
50,10 Euro (Freitag +5,08 %) · ISIN DE000WAF3001 · WKN WAF300 · Xetra WAF · US-Symbol SSLLF. Montag Sprung, Mittwoch Schlusslicht, Freitag Erholung.
46 · Fuchs Vz · -2,64 % in der Woche
42,74 Euro (Freitag 0,00 %) · ISIN DE000A3E5D64 · WKN A3E5D6 · Xetra FPE3 · US-Symbol FUPBY. Unter die 50-Tage-Linie gerutscht; defensive Werte nicht gefragt.
47 · RTL Group · -3,19 % in der Woche
28,80 Euro (Freitag 0,00 %) · ISIN LU0061462528 · WKN 861149 · Xetra RRTL · US-Symbol RGLXY. Prognosesenkung und „Underweight“ von JPMorgan belasten.
48 · Nordex · -5,37 % in der Woche
34,92 Euro (Freitag +1,57 %) · ISIN DE000A0D6554 · WKN A0D655 · Xetra NDX1 · US-Symbol NRDXF. Gewinnmitnahmen; rund 20 % unter dem Novemberhoch.
49 · Aurubis · -5,66 % in der Woche
115,10 Euro (Freitag +4,16 %) · ISIN DE0006766504 · WKN 676650 · Xetra NDA · US-Symbol AIAGY. Gewinnwarnung wegen Verzögerung im US-Werk Richmond.
50 · AIXTRON · -8,60 % in der Woche
26,89 Euro (Freitag +3,34 %) · ISIN DE000A0WMPJ6 · WKN A0WMPJ · Xetra AIXA · US-Symbol AIXXF. MDAX Verlierer der Woche nach UBS-Abstufung auf „Sell“.
Kursangaben: Xetra-Schlusskurse vom 27. November 2026 laut comdirect und finanzen.net; Wochen-, Monats- und Jahresveränderungen laut comdirect. MDAX-Stand: Xetra-Schluss, 17:50 Uhr. Wochenveränderung des MDAX eigene Berechnung.
Ausblick
Nach der Rotation kommt die Prüfung: die Börsentermine der neuen Woche
Der MDAX geht mit Rückenwind und einem Vorsprung vor dem DAX ins Wochenende. Getragen wurde die Erholung von Werten, die zuvor tief gefallen waren: Rüstung, Immobilien, Autos. Ob daraus eine Trendwende wird, hängt an den Daten der kommenden Tage. Charttechnisch ist das Wochentief vom Mittwoch bei 28.595 Punkten die wichtigste Unterstützung, nach oben bildet die Marke von 30.000 Punkten die nächste Hürde. Welche Aktien im nächsten MDAX Check der Woche vorne liegen, entscheiden die Termine bis zum 4. Dezember.
Häufige Fragen zur MDAX-Analyse der Woche
Wie hat der MDAX die Woche vom 23. bis 27. November 2026 beendet?
Der MDAX schloss am Freitag bei 29.705,60 Punkten. Das ist ein Wochenplus von rund 3,35 Prozent. Tiefster Wochenschluss war der Mittwoch mit 28.595,47 Punkten.
Wer sind die MDAX Gewinner der Woche?
AUTO1 (+15,09 Prozent), RENK (+14,72 Prozent), Aroundtown (+13,75 Prozent), HENSOLDT (+10,78 Prozent), TKMS (+9,52 Prozent), Porsche SE (+8,98 Prozent), flatexDEGIRO (+8,73 Prozent), TAG Immobilien (+8,58 Prozent), Ströer (+8,48 Prozent) und Deutz (+7,94 Prozent).
Wer sind die MDAX Verlierer der Woche?
AIXTRON (-8,60 Prozent), Aurubis (-5,66 Prozent), Nordex (-5,37 Prozent), RTL Group (-3,19 Prozent), Fuchs (-2,64 Prozent), Siltronic (-1,76 Prozent), SUSS MicroTec (-1,28 Prozent), K+S (-1,13 Prozent), Lanxess (-0,70 Prozent) und PUMA (-0,60 Prozent).
Warum ist AIXTRON der MDAX Verlierer der Woche?
UBS-Analyst Harry Blaiklock stufte die Aktie am 24. November von „Neutral“ auf „Sell“ ab. AIXTRON brach daraufhin um 16,3 Prozent ein und konnte den Verlust bis Freitag nur teilweise aufholen.
Warum war der MDAX stärker als der DAX?
Im MDAX sind Rüstungs-, Immobilien- und Autowerte stärker vertreten, die sich in der zweiten Wochenhälfte am kräftigsten erholten. Der MDAX gewann rund 3,35 Prozent, der DAX 2,57 Prozent.
Was bedeutet MDAX Check der Woche?
Der MDAX Check der Woche ist die wöchentliche Bilanz der 50 MDAX-Werte: Wochenperformance, Gewinner und Verlierer, Einordnung der Kurstreiber und die Termine der neuen Handelswoche.
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