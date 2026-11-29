Wie hat der MDAX die Woche vom 23. bis 27. November 2026 beendet?

Der MDAX schloss am Freitag bei 29.705,60 Punkten. Das ist ein Wochenplus von rund 3,35 Prozent. Tiefster Wochenschluss war der Mittwoch mit 28.595,47 Punkten.

Wer sind die MDAX Gewinner der Woche?

AUTO1 (+15,09 Prozent), RENK (+14,72 Prozent), Aroundtown (+13,75 Prozent), HENSOLDT (+10,78 Prozent), TKMS (+9,52 Prozent), Porsche SE (+8,98 Prozent), flatexDEGIRO (+8,73 Prozent), TAG Immobilien (+8,58 Prozent), Ströer (+8,48 Prozent) und Deutz (+7,94 Prozent).

Wer sind die MDAX Verlierer der Woche?

AIXTRON (-8,60 Prozent), Aurubis (-5,66 Prozent), Nordex (-5,37 Prozent), RTL Group (-3,19 Prozent), Fuchs (-2,64 Prozent), Siltronic (-1,76 Prozent), SUSS MicroTec (-1,28 Prozent), K+S (-1,13 Prozent), Lanxess (-0,70 Prozent) und PUMA (-0,60 Prozent).

Warum ist AIXTRON der MDAX Verlierer der Woche?

UBS-Analyst Harry Blaiklock stufte die Aktie am 24. November von „Neutral“ auf „Sell“ ab. AIXTRON brach daraufhin um 16,3 Prozent ein und konnte den Verlust bis Freitag nur teilweise aufholen.

Warum war der MDAX stärker als der DAX?

Im MDAX sind Rüstungs-, Immobilien- und Autowerte stärker vertreten, die sich in der zweiten Wochenhälfte am kräftigsten erholten. Der MDAX gewann rund 3,35 Prozent, der DAX 2,57 Prozent.

Was bedeutet MDAX Check der Woche?

Der MDAX Check der Woche ist die wöchentliche Bilanz der 50 MDAX-Werte: Wochenperformance, Gewinner und Verlierer, Einordnung der Kurstreiber und die Termine der neuen Handelswoche.