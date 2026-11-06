McDonald's Aktie: Kundenfrequenz in den USA verbessert sich - September bringt positive Überraschung

In der Aktienanalyse vom 05. November 2026 steigt das Kursziel für die McDonald's-Aktie von bisher 250 auf 280 USD. Das Rating "market perform" bleibt allerdings unverändert. Besonders bemerkenswert: Während die vergleichbaren Umsätze in den USA im dritten Quartal noch rückläufig waren, verbesserte sich die Geschäftsentwicklung im September deutlich und drehte schließlich ins Plus. Auch im Oktober setzte sich die Erholung beim Kundenverkehr fort. Doch trotz dieser positiven Signale bleibt Bernstein zurückhaltend. Bei einem letzten NYSE-Schlusskurs von 278,04 USD liegt das neue Kursziel von 280 USD nur knapp über dem aktuellen Kursniveau. Für Anleger stellt sich deshalb eine spannende Frage: Ist das Comeback von McDonald's bereits weitgehend eingepreist?