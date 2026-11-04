McDonald's Aktie: Ist die Burger-Rally schon vorbei?

Die McDonald's-Aktienanalyse von RBC vom 4. November 2026 liefert eine spannende Botschaft. Analyst Logan Reich bestätigt das Kursziel 285 USD und hält am Rating "sector perform" fest. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit der Profitabilität. Obwohl der Umsatz knapp zwei Prozent unter den Erwartungen lag, übertraf das bereinigte operative Ergebnis die Prognosen um 3,3 Prozent. Gleichzeitig bleibt die schwache Kundenfrequenz in den USA eine wichtige Herausforderung. McDonald's muss beweisen, dass neue Preisangebote, Produktinnovationen und Investitionen in das Restaurantnetz zu einem nachhaltigen Wachstum der Besucherzahlen führen können. Nach dem angegebenen NYSE-Schlusskurs von 280,22 USD und einem Tagesgewinn von 6,5 Prozent beträgt das rechnerische Kurspotenzial bis zum Kursziel 285 USD lediglich rund 1,7 Prozent. Für RBC und Logan Reich ist die Aktie damit weiterhin ein solider Vertreter des Restaurantsektors, aber vorerst kein eindeutiger Kandidat für eine überdurchschnittliche Kursentwicklung. Die entscheidende Frage lautet jetzt: Kann McDonald's mit einer nachhaltigen Erholung des US-Geschäfts neue Kursfantasie entfachen oder bleibt nach der jüngsten Rallye zunächst nur noch wenig Luft nach oben?

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 4. November 2026

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