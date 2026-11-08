McDonald's Aktie: Hinter den Kulissen braut sich ein Problem zusammen!

RBC Capital habe das Kursziel für die McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) von 285 auf 300 USD angehoben und das Rating "sector perform" bestätigt. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien durchwachsen ausgefallen. Positiv sei insbesondere, dass das Wachstum der vergleichbaren Umsätze (Same-Store Sales, SSS) in den USA im September wieder in den positiven Bereich gedreht habe. Diese erfreuliche Dynamik habe sich auch im Oktober fortgesetzt. Allerdings habe das Management keine weiterführende Prognose für das laufende Quartal abgegeben. Dabei würden die Vorjahresvergleiche im Verlauf des Quartals zunehmend anspruchsvoller. Insbesondere im Dezember müsse sich der Fast-Food-Konzern mit den Umsätzen aus der zeitlich begrenzten „Grinch“-Sonderaktion des Vorjahres messen, die damals für zusätzliche Nachfrage gesorgt habe. Ein weiterer Belastungsfaktor sei die Entwicklung des Restaurantnetzes. McDonald's habe seine Prognose für das Wachstum der Restaurantstandorte im Geschäftsjahr 2026 leicht nach unten korrigiert. Hintergrund sei, dass die Kapitalrenditen beziehungsweise Amortisationsaussichten für Franchisenehmer weiterhin unter Druck stünden. RBC Capital sehe bei McDonald's zwar eine verbesserte Umsatzdynamik im wichtigen US-Heimatmarkt, bleibe angesichts anspruchsvoller Vorjahresvergleiche und der wirtschaftlichen Belastungen der Franchisenehmer jedoch vorsichtig. Trotz der Kurszielanhebung halte die Investmentbank deshalb an ihrer neutralen Einschätzung fest, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 05.11.2026)