Wie schloss die McDonald's Aktie am Freitag?

Bei 282,62 Dollar, ein Minus von 0,31 Prozent.

Wann ist der Ex-Dividendentag?

Am 30. November 2026; gezahlt wird am 15. Dezember.

Wie hoch ist die Dividende?

1,93 Dollar je Aktie und Quartal.