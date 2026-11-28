Ein halbes Jahrhundert steigender Dividenden: McDonald's hat seine Ausschüttung zum 50. Mal in Folge angehoben. Am Montag, dem 30. November, wird die Aktie ex Dividende gehandelt. Am Black Friday gehörte die McDonald's Aktie mit einem Minus von 0,31 Prozent auf 282,62 Dollar zu den nur drei Verlierern im Dow Jones.
McDonald's Aktie: 50. Dividendenerhöhung in Folge, Ex-Tag am Montag – was Anleger jetzt wissen müssen
1,93 Dollar je Quartal, Gewinn über den Erwartungen, doch in den USA kommen weniger Gäste. Am Black Friday gab die McDonald's Aktie leicht nach. Am Montag wird sie ex Dividende gehandelt.
McDonald's Corporation · ISIN: US5801351017 · WKN: 856958 · Handelssymbol: MDO · US-Handelssymbol: MCD
Die Dividende
Fünfzig Jahre ohne Unterbrechung
McDonald's erhöht die Quartalsdividende auf 1,93 Dollar je Aktie, auf das Jahr gerechnet sind das 7,72 Dollar. Die Zahlung erfolgt am 15. Dezember an Aktionäre, die am 1. Dezember eingetragen sind; Ex-Dividendentag ist der 30. November. Wer die McDonald's Aktie erst am Montag kauft, erhält diese Ausschüttung nicht mehr. Am Ex-Tag wird der Kurs üblicherweise um den Dividendenbetrag bereinigt.
McDonald's ist ein Dividendenklassiker mit einem Problem im Heimatmarkt. Für die McDonald's Aktie zählt, ob günstige Menüs die Gäste zurückholen.
Das Geschäft
Mehr Gewinn, weniger Gäste
Im dritten Quartal 2026 stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um rund 11 Prozent auf 3,57 Dollar und übertraf die Erwartungen von 3,38 Dollar. Der Umsatz legte um 1,1 Prozent auf 7,16 Milliarden Dollar zu, verfehlte aber die Schätzungen. In den USA sanken die vergleichbaren Umsätze um 0,2 Prozent, weil weniger Kunden kamen; weltweit stiegen sie um 1,5 Prozent. Anfang 2027 will der Konzern ein neues Wertmenü einführen.
Häufige Fragen zur McDonald's Aktie
Wie schloss die McDonald's Aktie am Freitag?
Bei 282,62 Dollar, ein Minus von 0,31 Prozent.
Wann ist der Ex-Dividendentag?
Am 30. November 2026; gezahlt wird am 15. Dezember.
Wie hoch ist die Dividende?
1,93 Dollar je Aktie und Quartal.
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