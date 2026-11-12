MasterCard Aktie: Weiteres kräftiges Aufwärtspotenzial!

Bernstein habe das Kursziel für die Aktie von MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) von 730 auf 764 USD angehoben und das Rating "outperform" bestätigt. Seit Anfang Juni hätten die von Bernstein beobachteten Unternehmen aus den Bereichen Zahlungsdienstleistungen, Zahlungsabwicklung und IT-Services im Durchschnitt einen Kursgewinn von rund 10% erzielt. Der Gesamtmarkt habe im gleichen Zeitraum dagegen etwa 1% verloren. Trotz dieser deutlichen Outperformance sehe Bernstein weiteres Aufwärtspotenzial für die Branche. Als wichtigste Argumente nenne das Analysehaus die weiterhin hohe Free-Cashflow-Rendite, das Potenzial für erhebliche Kapitalrückflüsse an die Aktionäre sowie strategische Maßnahmen, die zusätzliche Unternehmenswerte freisetzen könnten.