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MasterCard Aktie: Mehrwertdienste wachsen um 19% - KI und Stablecoins eröffnen weitere Chancen

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 13:21 1 Min. Morgan Stanley

Morgan Stanley erhöht das MasterCard-Kursziel auf 712 USD – robuste Konsumausgaben, Mehrwertdienste und neue Technologien stützen den Optimismus.

Die Analysten von Morgan Stanley erhöhen ihr Kursziel für die MasterCard-Aktie (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker: MA) von 681 auf 712 USD und bestätigen ihr Rating "overweight". MA MA — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Die Ergebnisse des dritten Quartals würden die vielfältigen Wachstumstreiber von MasterCard untermauern. Dazu würden robuste Konsumausgaben in den USA und Europa, eine verbesserte Entwicklung im Reisegeschäft sowie ein Wachstum der Mehrwertdienste (Value-Added Services, VAS) von 19% zählen. Die Analysten zeigten sich zudem beruhigt, dass die schwächere Entwicklung im grenzüberschreitenden Onlinehandel auf einzelne, klar abgrenzbare Faktoren und nicht auf eine nachlassende Nachfrage zurückzuführen sei. Der durch KI-Agenten unterstützte Handel sowie Stablecoins würden zusätzliches Wachstumspotenzial bieten. Die Analysten von Morgan Stanley bestätigen für die MasterCard-Aktie ihr Rating "overweight" und heben das Kursziel von 681 auf 712 USD an. (Analyse vom 30.10.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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