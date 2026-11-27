Die Marvell-Aktie (Marvell Technology, ISIN US5738741041, WKN A3CNLD, Handelssymbol MRVL) gehört am Freitag zu den S&P 500 Gewinnern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 135,85 US-Dollar. Das sind 4,92 US-Dollar oder 3,76 Prozent mehr als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Marvell-Aktie: S&P 500 Gewinner mit KI-Rückenwind
Die Marvell-Technology-Aktie gehört am Freitag mit rund 3,8 Prozent Plus zu den S&P 500 Gewinnern. Chipwerte erholen sich.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Marvell-Aktie steigt
Erholung bei Chipwerten
Chip- und KI-Zulieferer legen nach dem Feiertag zu. Marvell, Anbieter von Chips für Rechenzentren und Netzwerke, profitiert.
Nachwirkung der Quartalszahlen
Marvell hatte zuletzt Zahlen vorgelegt, die nach Marktberichten über den Erwartungen lagen. Das kann die Aktie weiter stützen.
Gleichlauf mit Optik- und Netzwerkwerten
Auch Coherent, Lumentum, Ciena und Arista steigen. Das spricht für eine Branchenbewegung.
Einordnung
Was der Kurssprung bedeutet
Marvell entwickelt Halbleiter für Rechenzentren, Datenübertragung und Telekommunikation. Der Titel schwankt im Gleichlauf mit der KI-Stimmung. Die Indikation ist eine Momentaufnahme.
Häufige Fragen zur Marvell-Aktie
Warum steigt die Marvell-Aktie am Freitag?
Vor allem wegen der Erholung bei Chipwerten und der zuletzt starken Zahlen.
Wie stark steigt die Marvell-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 3,76 Prozent auf 135,85 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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