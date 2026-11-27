Warum steigt die Marvell-Aktie am Freitag?

Vor allem wegen der Erholung bei Chipwerten und der zuletzt starken Zahlen.

Wie stark steigt die Marvell-Aktie?

Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 3,76 Prozent auf 135,85 US-Dollar.

Ist das ein Schlusskurs?

Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.