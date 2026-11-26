Die Marvell Aktie (Ticker MRVL, ISIN US5738741041) schloss am Mittwoch, dem letzten Handelstag vor Thanksgiving, bei 130,93 US-Dollar (Nasdaq, 22:00 Uhr MEZ, 16:00 Uhr New Yorker Zeit) und liegt damit rund 59 Prozent unter ihrem Rekordschluss von 316,43 US-Dollar vom 4. Juni. Die Marvell Aktienprognose der Analysten ist dagegen unverändert zuversichtlich: Im Schnitt liegt das Kursziel bei 309,14 US-Dollar, das niedrigste Ziel bei 175 US-Dollar, die Aktie notiert also weit darunter. Heute ist die Wall Street geschlossen; in Stuttgart und bei Lang & Schwarz lag die Aktie am Abend bei rund 121 Euro. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab. Der nächste Prüfstein sind die Zahlen am 1. Dezember.
Marvell Aktie Prognose: Konsens-Kursziel 309 Dollar bei einem Kurs um 131 – was erwartet der Markt von den Zahlen am 1. Dezember?
Die Marvell Aktie hat im November rund ein Drittel verloren, die Marvell Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei 309 Dollar, Spanne 175 bis 450 Dollar. Zahlen, Unternehmensprognose, Konsens, Kursziele, Szenarien und der Termin der Q3-Zahlen.
Was ist bei der Marvell Aktie zuletzt passiert?
Der Wochenverlauf war extrem: Am 20. November fiel die Marvell Aktie um rund 11,7 Prozent auf 122,28 US-Dollar, den niedrigsten Schluss seit April. Auslöser war ein Bericht des Analysten Ming-Chi Kuo, Google habe die Planstückzahlen des mit Broadcom entwickelten KI-Chips TPU 8i für 2027 um rund 20 Prozent gekürzt; das zog die gesamte KI-Chipbranche mit. Am 23. November sprang die Aktie um 18,4 Prozent auf 144,74 US-Dollar, nachdem Nvidia-Chef Jensen Huang nach Medienberichten an die Konzernspitze zurückgekehrt war. Am 24. November folgte ein breiter Ausverkauf bei Halbleitern (minus 9,1 Prozent auf 131,57 US-Dollar), am 25. November rutschte die Aktie zeitweise um mehr als 10 Prozent, erholte sich aber bis zum Schluss fast vollständig. Dazu kommt die Übernahme von Lumentum: Marvell will den Optikspezialisten im Aktientausch für rund 115 Milliarden US-Dollar kaufen (angekündigt am 2. November, Abschluss im ersten Halbjahr 2028 erwartet); viele Anleger mochten den Deal nicht.
Das Geschäftsmodell der Marvell Aktie in Kürze
Marvell entwickelt Halbleiter für die Dateninfrastruktur. Das Segment Data Center erzeugte im jüngsten Quartal 79 Prozent des Umsatzes: maßgeschneiderte KI-Chips (Custom Silicon) für Hyperscaler, optische Signalprozessoren für 800G- und 1,6T-Verbindungen, Ethernet-Switches und Verbindungstechnik innerhalb von KI-Clustern, außerdem eine Partnerschaft mit Nvidia für NVLink Fusion. Das übrige Geschäft (Communications & Other) umfasst klassische Netzwerk- und Carrier-Chips und soll im dritten Quartal sinken. Namen der Hyperscaler-Kunden nennt das Management nicht. Die Marvell Aktie ist damit eine Wette auf den Ausbau von KI-Rechenzentren und auf Marvells Anteil an den Eigenchips der großen Cloud-Anbieter.
Wie sehen die Zahlen und die Unternehmensprognose der Marvell Aktie aus?
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 1. August, veröffentlicht am 27. August) erzielte Marvell einen Umsatz von 2,739 Milliarden US-Dollar (plus 37 Prozent), davon 2,172 Milliarden im Segment Data Center (plus 46 Prozent). Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,94 US-Dollar, die bereinigte Bruttomarge bei 58,9 Prozent, die bereinigte operative Marge bei 36,6 Prozent. Der operative Cashflow betrug 605,5 Millionen US-Dollar. Ende Juli standen 3,93 Milliarden US-Dollar Barmittel rund 4,96 Milliarden US-Dollar langfristigen Schulden gegenüber; das Unternehmen kaufte im Quartal Aktien für 200 Millionen US-Dollar zurück und zahlt 0,06 US-Dollar Dividende je Quartal.
Die Unternehmensprognose für das dritte Quartal: Umsatz 3,15 Milliarden US-Dollar (plus/minus 5 Prozent), bereinigter Gewinn je Aktie 1,10 US-Dollar (plus/minus 0,05), bereinigte Bruttomarge 57,5 bis 58,5 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2028 stellte das Management im August rund 18 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, auf dem Investorentag im Oktober ist von rund 20 Milliarden US-Dollar die Rede. Die Zahlen erscheinen am Dienstag, dem 1. Dezember, nach US-Börsenschluss; die Telefonkonferenz beginnt um 16:30 Uhr New Yorker Zeit (22:30 Uhr MEZ). Der Konsens deckt sich mit der Prognose des Unternehmens.
|Kennzahl
|GJ 2027e
|GJ 2028e
|GJ 2029e
|Umsatz (Mrd. USD)
|12,07
|Ziel Management rund 18–20
|–
|Gewinn je Aktie (USD)
|4,22
|7,38
|12,76
|KGV bei 130,93 USD
|rund 31
|rund 17,7
|rund 10,3
Geschäftsjahr endet Ende Januar. Bereinigter Gewinn je Aktie; die Werte für 2028 und 2029 stammen aus einer Analystenstudie und könnten die Lumentum-Übernahme bereits enthalten. KGV eigene Rechnung auf Basis von 130,93 USD. Konsens-Umsätze für 2028/2029 liegen uns nicht frei verfügbar vor.
Quelle: Analystenkonsens (Nov. 2026), Oppenheimer-Studie, Marvell, eigene Rechnung
Wie lautet die Marvell Aktienprognose der Analysten?
Laut einer Übersicht von Ende November raten 38 von 43 Analysten zum Kauf, 5 zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel der Marvell Aktie liegt bei 309,14 US-Dollar (Median 300), das höchste bei 450, das niedrigste bei 175 US-Dollar. Das ergibt gegenüber 130,93 US-Dollar ein rechnerisches Potenzial von mehr als 130 Prozent. Andere Auswertungen kommen je nach Zählweise auf Durchschnittsziele zwischen 295 und 315 US-Dollar. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis (rund 11) und beim erwarteten KGV (rund 22 laut Stand vom 20. November) ist die Aktie trotz des Rückgangs nicht billig.
Welches Kursziel trauen Analysten der Marvell Aktie zu?
Die Häuser haben ihre Ziele zuletzt deutlich gekappt, mit Verweis auf sinkende Bewertungsmultiplikatoren der gesamten Branche. Oppenheimer (Analyst Rick Schafer) senkte am 23./24. November das Ziel um 100 auf 325 US-Dollar und bestätigte „Outperform“; Susquehanna (Christopher Rolland) kürzte am 23. November von 300 auf 225 US-Dollar, Stifel (Tore Svanberg) am 20. November von 370 auf 280 US-Dollar. B. Riley (Craig Ellis) senkte am 9. November von 275 auf 250 US-Dollar, BMO (Harsh Kumar) bestätigte am 3. November 325 US-Dollar.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Oppenheimer (Rick Schafer)
|Outperform
|325 USD (zuvor 425)
|23./24.11.2026
|Analystenstudie
|Susquehanna (Christopher Rolland)
|Positive (Buy)
|225 USD (zuvor 300)
|23.11.2026
|Analystenstudie
|Stifel (Tore Svanberg)
|Buy
|280 USD (zuvor 370)
|20.11.2026
|Analystenstudie
|B. Riley (Craig Ellis)
|Buy
|250 USD (zuvor 275)
|09.11.2026
|Analystenstudie
|BMO (Harsh Kumar)
|Outperform
|325 USD (bestätigt)
|03.11.2026
|Analystenstudie
Ratings und Ziele Dritter, unverändert wiedergegeben; kein Kauf- oder Verkaufsurteil von aktiencheck.de. Das Datum der Oppenheimer-Studie wird mit 23. und 24.11. angegeben.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Wie teuer ist die Marvell Aktie im Vergleich?
Auf Basis der Schätzungen für das Geschäftsjahr 2028 liegt das KGV der Marvell Aktie bei rund 17,7. Zum erwarteten KGV (Forward) stehen die Konkurrenten wie folgt da: Broadcom rund 17,5, Nvidia rund 10,3, AMD rund 28,2 und Coherent rund 16,8; Marvell kam am 20. November auf rund 21,7. Die Stichtage sind uneinheitlich, deshalb sind die Werte nur grobe Anhaltspunkte.
|Unternehmen
|Erwartetes KGV
|Stand
|Marvell
|rund 21,7
|20.11.2026
|Broadcom
|rund 17,5
|20.11.2026
|Nvidia
|rund 10,3
|25.11.2026
|AMD
|rund 28,2
|20.11.2026
|Coherent
|rund 16,8
|25.11.2026
Forward-KGV je Anbieter und Stichtag, nicht einheitlich berechnet und datiert; keine Bewertungsaussage von aktiencheck.de.
Quelle: Bewertungsdaten der Anbieter, Stand 20.–25.11.2026
Was sagt die Charttechnik zur Marvell Aktie?
Beschreibend: Die Marvell Aktie notiert mit 130,93 US-Dollar rund 40 Prozent unter ihrer 50-Tage-Linie (etwa 219 US-Dollar) und etwa 30 Prozent unter der 200-Tage-Linie (etwa 188 US-Dollar). Der Relative-Stärke-Index lag am 20. November bei 27,9 und damit im überverkauften Bereich. Markante Kurse der letzten Tage sind das Schlusstief vom 20. November (122,28 US-Dollar) und der Schluss vom 23. November (144,74 US-Dollar); das 52-Wochen-Tief liegt bei 70,69 US-Dollar.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Marvell Aktie?
Die Szenarien sind keine Prognose von aktiencheck.de, sondern fassen die Spanne der Analystenziele zusammen.
|Szenario
|Kursziel laut Analysten
|Abstand zu 130,93 USD
|Argumentation des Marktes
|Bull
|bis 450 USD (höchstes Ziel)
|rund +244 %
|Custom-Umsatz verdoppelt sich im Geschäftsjahr 2028, Zahlen und Ausblick am 1. Dezember überzeugen, Bewertungsabschlag der Branche schließt sich.
|Base
|Ø 309,14 USD / Median 300 USD
|rund +136 %
|Q3 liegt im Rahmen der Prognose, Ausblick für 2028 wird bestätigt.
|Bear
|ab 175 USD (niedrigstes Ziel)
|rund +34 %
|Kürzungen bei Google-Chips und Branchen-Abverkauf belasten weiter, Lumentum-Deal verwässert und bindet Kapital.
Bandbreite der Kursziele Dritter; Abstand rechnerisch zum Schlusskurs von 130,93 USD vom 25.11.2026, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenübersicht (Nov. 2026), eigene Rechnung
Was beobachten Anleger bei der Marvell Aktie jetzt?
FAQ: Häufige Fragen zur Marvell Aktienprognose
Wie lautet die Marvell Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegt das Kursziel bei 309,14 US-Dollar, die Spanne reicht von 175 bis 450 US-Dollar; 38 von 43 Analysten raten laut Übersicht zum Kauf.
Welches Kursziel hat die Marvell Aktie 2026 und 2027? Oppenheimer nennt 325 US-Dollar, BMO 325, Stifel 280, B. Riley 250, Susquehanna 225. Der erwartete Gewinn je Aktie liegt bei 4,22 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2027.
Wie lautet die Unternehmensprognose von Marvell? Für das dritte Quartal erwartet Marvell 3,15 Milliarden US-Dollar Umsatz und 1,10 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie.
Warum fiel die Marvell Aktie im November? Auslöser waren ein Bericht über gekürzte Google-Chip-Stückzahlen, ein Ausverkauf bei KI-Werten, sinkende Bewertungsmultiplikatoren und Skepsis zur Lumentum-Übernahme.
Wann legt Marvell die nächsten Zahlen vor? Am 1. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.
Hinweis zur Weitergabe: aktiencheck.de gibt die Einschätzungen der genannten Analystenhäuser (Oppenheimer, Susquehanna, Stifel, B. Riley, BMO) als externe Quelle wieder und macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen: Oppenheimer, Susquehanna, Stifel, B. Riley, BMO Capital Markets.
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- Empfehlung
Marvell Technology, Inc. (MRVL): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Oppenheimer, Susquehanna, Stifel, B. Riley, BMO vom 24.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
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- Noch nicht veröffentlicht
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Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Oppenheimer, Susquehanna, Stifel, B. Riley, BMO.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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