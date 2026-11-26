Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 1. August, veröffentlicht am 27. August) erzielte Marvell einen Umsatz von 2,739 Milliarden US-Dollar (plus 37 Prozent), davon 2,172 Milliarden im Segment Data Center (plus 46 Prozent). Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,94 US-Dollar, die bereinigte Bruttomarge bei 58,9 Prozent, die bereinigte operative Marge bei 36,6 Prozent. Der operative Cashflow betrug 605,5 Millionen US-Dollar. Ende Juli standen 3,93 Milliarden US-Dollar Barmittel rund 4,96 Milliarden US-Dollar langfristigen Schulden gegenüber; das Unternehmen kaufte im Quartal Aktien für 200 Millionen US-Dollar zurück und zahlt 0,06 US-Dollar Dividende je Quartal.

Die Unternehmensprognose für das dritte Quartal: Umsatz 3,15 Milliarden US-Dollar (plus/minus 5 Prozent), bereinigter Gewinn je Aktie 1,10 US-Dollar (plus/minus 0,05), bereinigte Bruttomarge 57,5 bis 58,5 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2028 stellte das Management im August rund 18 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, auf dem Investorentag im Oktober ist von rund 20 Milliarden US-Dollar die Rede. Die Zahlen erscheinen am Dienstag, dem 1. Dezember, nach US-Börsenschluss; die Telefonkonferenz beginnt um 16:30 Uhr New Yorker Zeit (22:30 Uhr MEZ). Der Konsens deckt sich mit der Prognose des Unternehmens.