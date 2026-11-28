Die Marvell Aktie (US-Handelssymbol: MRVL) zählt mit plus 14,93 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 7,34 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 42,30 Prozent.
Marvell Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – Erholung nach dem Monatseinbruch
Die Marvell Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 14,93 Prozent. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 42,30 Prozent. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die Marvell Aktie in der Woche steigt
Eine konkrete Nachricht ist nicht bekannt. Die Marvell Aktie erholt sich mit dem gesamten Chipsektor von einem Absturz im Monatsverlauf. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche gewann sie zuletzt vor allem am Freitag deutlich.
Häufige Fragen zur Marvell Aktie
Warum ist die Marvell Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Chipwerte erholen sich.
Wie hat sich die Marvell Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 14,93 Prozent bis Freitagabend.
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