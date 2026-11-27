Die Marvell Aktie (US-Handelssymbol: MRVL) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 7,38 Prozent auf 140,60 Dollar. Am Morgen lag sie noch leicht im Minus.
Marvell Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – KI-Chipwert holt auf
Die Marvell Aktie steht am Freitag bei 140,60 Dollar und zählt mit plus 7,38 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den Chipkonzern antreibt.
Kursgrund
Warum die Marvell Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Marvell Aktie dreht im Tagesverlauf mit dem gesamten Chipsektor ins Plus. Als Nasdaq100 Gewinner zählt sie am Abend zu den stärksten Werten.
Häufige Fragen zur Marvell Aktie
Warum ist die Marvell Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Chipwerte sind gefragt.
Wie hoch ist der Kurs der Marvell Aktie?
Am Freitagabend 140,60 Dollar.
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