Die Messlatte ist hoch. Analysten erwarten im Schnitt einen bereinigten Gewinn von 1,10 Dollar je Aktie nach 0,76 Dollar im Vorjahresquartal, das entspricht einem Plus von rund 45 Prozent (eigene Rechnung). Beim Umsatz liegt der Konsens bei 3,15 Milliarden Dollar, ein Wachstum von etwa 52 Prozent. Marvell selbst hatte einen Gewinn je Aktie von 1,05 bis 1,15 Dollar in Aussicht gestellt. Wichtiger als die Zahlen für das abgelaufene Quartal dürfte aber der Ausblick sein. Anleger wollen hören, wie sich das Geschäft mit maßgeschneiderten KI-Chips für die großen Cloud-Konzerne und mit optischen Verbindungen für Rechenzentren entwickelt.