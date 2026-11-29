Für die Marvell Aktie wird der kommende Dienstag zum Tag der Wahrheit. Nach US-Börsenschluss am 1. Dezember legt der Chipentwickler die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Die Ausgangslage ist dramatisch: Innerhalb eines Monats hat die Marvell Aktie rund 43 Prozent verloren und notiert bei etwa 131 Dollar. Das Rekordhoch lag bei 329,88 Dollar. Seit Jahresbeginn steht trotz des Einbruchs noch ein Plus von rund 54 Prozent zu Buche. Kaum ein KI-Wert hat die Achterbahnfahrt des Herbstes so heftig mitgemacht.
Marvell Aktie: Minus 43 Prozent in einem Monat – am Dienstag entscheidet sich, ob der KI-Chipwert die Wende schafft
Vom Liebling der KI-Rally zum Prügelknaben: Die Marvell Aktie hat binnen eines Monats mehr als 40 Prozent verloren. Am Dienstagabend legt der Spezialist für Rechenzentrums-Chips Zahlen vor, der Optionsmarkt rechnet mit einem Kurssprung von fast 15 Prozent in die eine oder andere Richtung. Die große Vorschau: worauf es ankommt.
Die Erwartungen
Was die Analysten von Marvell sehen wollen
Die Messlatte ist hoch. Analysten erwarten im Schnitt einen bereinigten Gewinn von 1,10 Dollar je Aktie nach 0,76 Dollar im Vorjahresquartal, das entspricht einem Plus von rund 45 Prozent (eigene Rechnung). Beim Umsatz liegt der Konsens bei 3,15 Milliarden Dollar, ein Wachstum von etwa 52 Prozent. Marvell selbst hatte einen Gewinn je Aktie von 1,05 bis 1,15 Dollar in Aussicht gestellt. Wichtiger als die Zahlen für das abgelaufene Quartal dürfte aber der Ausblick sein. Anleger wollen hören, wie sich das Geschäft mit maßgeschneiderten KI-Chips für die großen Cloud-Konzerne und mit optischen Verbindungen für Rechenzentren entwickelt.
Die Erinnerung an den letzten Termin ist frisch: Nach den Zahlen Ende August fiel die Marvell Aktie um 10,3 Prozent, obwohl die Ergebnisse die Erwartungen erfüllt hatten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut Marktdaten bei rund 315 Dollar und damit weit über dem aktuellen Kurs. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Unsere Lesart: Viele Kursziele stammen aus der Zeit vor dem Absturz und dürften nach den Zahlen angepasst werden, in die eine oder andere Richtung.
Der Absturz
Warum die Marvell Aktie so tief gefallen ist
Zwei Gründe stehen hinter dem Einbruch. Erstens erfasste der breite Ausverkauf bei KI-Aktien im November vor allem die Werte, die zuvor am stärksten gestiegen waren. Zweitens sorgt die geplante Übernahme des Optikspezialisten Lumentum für Unruhe. Der Kaufpreis von rund 115 Milliarden Dollar soll in Aktien bezahlt werden. Für die bisherigen Aktionäre bedeutet das eine erhebliche Verwässerung, also einen kleineren Anteil am künftigen Gewinn. Befürworter verweisen darauf, dass Marvell mit Lumentum zum führenden Anbieter optischer Verbindungstechnik für KI-Rechenzentren würde. Kritiker halten den Preis für zu hoch.
Einordnung der Redaktion: Die Marvell Aktie steht vor einem Termin mit besonders hohem Risiko in beide Richtungen. Der Kurs hat sich vom Rekordhoch mehr als halbiert, die Erwartungen an das operative Geschäft sind aber weiter hoch. Liefert Marvell starke Zahlen und einen überzeugenden Ausblick für das KI-Geschäft, könnte die Erholung schnell kommen. Enttäuscht der Ausblick oder wachsen die Zweifel an der Lumentum-Übernahme, droht ein weiterer Rückschlag. Anleger sollten sich auf starke Kursausschläge am Mittwoch einstellen.
FAQ
Häufige Fragen zur Marvell Aktie
Wann legt Marvell Technology Zahlen vor?
Marvell veröffentlicht die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal am Dienstag, 1. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss. Die Telefonkonferenz folgt um 16:30 Uhr New Yorker Zeit.
Warum ist die Marvell Aktie so stark gefallen?
Der Ausverkauf bei KI-Aktien im November und Sorgen über die Verwässerung durch die geplante Übernahme von Lumentum haben die Aktie innerhalb eines Monats um rund 43 Prozent gedrückt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien?
Marvell Technology: ISIN US5738741041, WKN A3CNLD, deutsches Handelssymbol 9MW, US-Handelssymbol MRVL (Nasdaq). Lumentum Holdings: ISIN US55024U1097, WKN A14WK0, deutsches Handelssymbol LU2, US-Handelssymbol LITE (Nasdaq).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.