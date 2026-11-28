Erst der Absturz, dann der Sprung: Die Marvell Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, im verkürzten Handel bei 140,54 US-Dollar, ein Plus von 7,34 Prozent. Es war einer der stärksten Tage eines Monats, in dem das Papier rund 43 Prozent verloren hat. Das 52-Wochen-Hoch bei 329,88 US-Dollar ist mehr als doppelt so hoch.
Marvell Aktie: Minus 43 Prozent in einem Monat, plus sieben an einem Tag – der Optionsmarkt erwartet den nächsten Ausschlag
Die Marvell Aktie hat im November fast die Hälfte ihres Werts verloren und sich am Freitag kräftig erholt. Rund um die Quartalszahlen preisen Optionen eine Bewegung von knapp 15 Prozent ein.
Marvell Technology, Inc. · ISIN: US5738741041 · WKN: A3CNLD · Handelssymbol: 9MW · US-Handelssymbol: MRVL
Der Absturz
Vom KI-Liebling zum Sorgenkind
Marvell entwickelt maßgeschneiderte Chips für Rechenzentren und die Bauteile, die Daten per Licht zwischen Servern übertragen. Beides sind Kernstücke der KI-Infrastruktur, und beides machte die Aktie bis in den Herbst zu einem Favoriten. Dann kippte die Stimmung im gesamten Sektor. Marvell traf es besonders hart: Anfang der Woche lag der Kurs weit unter seinen Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 200 Tage bei 218,78 und 188,04 US-Dollar.
Anleger wägen mehrere Risiken ab: die Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 46, die Abhängigkeit von wenigen Großkunden, die Verschuldung und die geplante Übernahme eines Herstellers optischer Komponenten, deren Ausgang offen ist.
Eine Aktie, die in einem Monat 43 Prozent fällt und an einem Tag sieben Prozent steigt, sagt wenig über das Unternehmen und viel über die Nerven der Anleger.
Die Zahlen
Ein Termin, der viel bewegen kann
Nach Angaben mehrerer Datenanbieter legt Marvell die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal am 1. Dezember nach US-Börsenschluss vor. Der Optionsmarkt preist dafür eine Kursbewegung von 14,8 Prozent in die eine oder andere Richtung ein; im Schnitt der vergangenen zehn Jahre waren es 10,3 Prozent. Für das laufende Quartal erwarten Analysten nach Marktdaten einen Gewinn je Aktie von 1,10 US-Dollar.
Entscheidend wird weniger das abgelaufene Quartal sein als der Ausblick. Bestätigt das Management die Prognosen für das KI-Geschäft, könnte der Ausverkauf als Übertreibung gelten. Senkt es sie, wäre das die Bestätigung für jene, die im November verkauft haben. Der Börsenwert liegt bei rund 126 Milliarden US-Dollar.
Häufige Fragen zur Marvell Aktie
Wo steht die Marvell Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 140,54 US-Dollar (plus 7,34 Prozent).
Wie stark ist sie gefallen?
Um rund 43 Prozent binnen eines Monats.
Wann kommen die Quartalszahlen?
Mehrere Datenanbieter nennen den 1. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.
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