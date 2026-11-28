Marvell entwickelt maßgeschneiderte Chips für Rechenzentren und die Bauteile, die Daten per Licht zwischen Servern übertragen. Beides sind Kernstücke der KI-Infrastruktur, und beides machte die Aktie bis in den Herbst zu einem Favoriten. Dann kippte die Stimmung im gesamten Sektor. Marvell traf es besonders hart: Anfang der Woche lag der Kurs weit unter seinen Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 200 Tage bei 218,78 und 188,04 US-Dollar.