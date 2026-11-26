Wer ist Marc Rowan?

Marc Rowan ist Mitgründer, Chairman und Chief Executive Officer von Apollo Global Management, einem der größten Verwalter alternativer Anlagen mit Schwerpunkt Kredit.

Was sind Neoclouds?

So werden Anbieter genannt, die Rechenzentren mit KI-Chips aufbauen und die Rechenleistung vermieten. Bekannte börsennotierte Vertreter sind CoreWeave und Nebius.

Hält Apollo Aktien von Nvidia oder CoreWeave?

Dazu macht dieser Artikel keine Aussage. Belegt sind Kreditengagements rund um KI-Infrastruktur, nicht einzelne Aktienpositionen.

Wie viel Geld braucht der KI-Ausbau laut Rowan?

Er nannte eine Spanne von sechs bis acht Billionen Dollar über den gesamten Zyklus.