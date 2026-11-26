Während Aktionäre noch über die Bewertung von KI-Aktien streiten, schaut Marc Rowan auf die andere Seite der Bilanz. Der Chef von Apollo Global Management (ISIN US03769M1062, US-Handelssymbol APO) verwaltet mehr als eine Billion Dollar, den größten Teil davon in Krediten. Sein Befund vom 17. November: Aktien- und Anleihemarkt erzählen über dieselben Unternehmen zwei Geschichten, die nicht zusammenpassen.
Marc Rowan warnt vor der KI-Schuldenwette: Einer von beiden liegt falsch
Apollo-Chef Marc Rowan sieht die US-Kapitalmärkte vor einer Belastungsprobe, wie es sie noch nie gab. Bis zu acht Billionen Dollar könnte der KI-Ausbau kosten. Wo Apollo selbst investiert ist – und warum Rowan bei Neoclouds wie CoreWeave skeptisch bleibt.
Die Diagnose
Rowan: Ein Test, den es so noch nie gab
Rowan rechnet mit einem Finanzierungsbedarf von sechs bis acht Billionen Dollar über den gesamten Zyklus – für Rechenzentren, Energie und Infrastruktur. Das übertreffe, was frühere technologische Umbrüche über zwei Jahrhunderte an Kapital gebunden hätten.
Sein Kernargument ist die Asymmetrie zwischen den beiden Anlegergruppen. Aktionäre können an einem Gewinner unbegrenzt verdienen und dürfen deshalb konzentriert wetten. Kreditgeber bekommen im besten Fall Zins und Tilgung zurück. Wer als Gläubiger dennoch ein Klumpenrisiko in KI eingeht, braucht nach Rowans Lesart beides: höhere Rendite und besseren Schutz nach unten. Nur wenige Konzerne könnten das bieten; er nannte SpaceX (ISIN US84615Q1031, US-Handelssymbol SPCX), Amazon (ISIN US0231351067, US-Handelssymbol AMZN), Meta Platforms (ISIN US30303M1027, US-Handelssymbol META) und Google, also Alphabet (ISIN US02079K3059, US-Handelssymbol GOOGL).
Einer von diesen beiden, Anleihegläubiger oder Aktionäre, liegt falsch.
Gemeint sind die sogenannten Neoclouds, spezialisierte Anbieter von KI-Rechenleistung. Rowan verwies auf Unternehmen mit rund 60 Milliarden Dollar Börsenwert, deren Schulden zugleich mit etwa 15 Prozent rentieren. Ein Aktienmarkt, der Wachstum bezahlt, und ein Kreditmarkt, der Ausfallrisiko einpreist: Beides gleichzeitig kann auf Dauer nicht stimmen.
Die Schwachstelle
Was passiert, wenn Nvidia den Geldhahn zudreht
Besonders deutlich wurde Rowan beim Thema Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA). Der Chipkonzern stützt kleinere Kunden mit Finanzierungen und Garantien; im Juli-Quartalsbericht standen dafür nach CNBC-Angaben 36 Milliarden Dollar an außerbilanziellen Zusagen. Fällt diese Stütze weg, könnte der Kapitalzugang vieler Neoclouds laut Rowan schlicht „verschwinden“.
Der Markt hat diese Sorge bereits verarbeitet. Die Aktien von CoreWeave (ISIN US21873S1087, US-Handelssymbol CRWV) und Nebius (ISIN NL0009805522, US-Handelssymbol NBIS) haben sich laut CNBC binnen drei Monaten mehr als halbiert. Eine bis 2031 laufende CoreWeave-Anleihe mit 9,75 Prozent Kupon rentierte am 17. November mit 15,66 Prozent.
Neue Geldgeber
Rowan erwartet, dass neue Finanzierungsmodelle entstehen, vergleichbar mit den Finanztöchtern der Autoindustrie, die die Zahlungsfähigkeit ihrer Kunden selbst prüfen.
Vorteil für Bilanzstarke
Zieht sich Nvidia zurück, wären Unternehmen mit starker Bilanz und gesicherter Finanzierung beim Ausbau im Vorteil.
Hyperscaler statt Banken
Sechs der zehn größten Emittenten von Investment-Grade-Anleihen könnten künftig Hyperscaler sein und dort sechs Banken verdrängen.
Die Positionen
Wo Apollo selbst investiert ist
Rowan ist kein Aktienpicker. Apollo verdient sein Geld vor allem mit Krediten, die das Haus selbst vergibt und strukturiert. Im dritten Quartal erreichte diese Kreditvergabe mit 114 Milliarden Dollar einen Rekord. Der Anteil KI-bezogener Engagements liegt nach Angaben aus dem Earnings Call bei 2,5 bis 3 Prozent – bewusst weit unter den 12 bis 15 Prozent, die KI-Emittenten nach Einschätzung des Managements in Investment-Grade-Indizes erreichen könnten.
Die Versicherungstochter Athene beziffert ihre Investments in digitale Infrastruktur Berichten zufolge auf 12,9 Milliarden Dollar, rund drei Prozent der Kapitalanlagen. Als größte Gegenparteien bei Chip-Finanzierungen werden SpaceX/xAI sowie Anthropic (ISIN US03703U1079, US-Handelssymbol ANT) zusammen mit Broadcom (ISIN US11135F1012, US-Handelssymbol AVGO) genannt.
Warum gerade diese Geschäfte? Rowan beschreibt chipbesicherte Finanzierungen als Kredite mit Sicherungsrecht an der Hardware, die über fünf Jahre vollständig getilgt werden und oft von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating getragen werden. Der Renditeaufschlag gegenüber vergleichbaren Marktanlagen liege bei 200 bis 300 Basispunkten. Apollo war nach seinen Angaben an einer rund 40 Milliarden Dollar schweren Finanzierung von Nvidia-Chips für SpaceX beteiligt.
Stammdaten
Die genannten Aktien im Überblick
Apollo Global Management: ISIN US03769M1062, WKN A3DB5F, Handelssymbol N7I, US-Handelssymbol APO
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
CoreWeave: ISIN US21873S1087, WKN A413X6, Handelssymbol I1V, US-Handelssymbol CRWV
Nebius Group: ISIN NL0009805522, WKN A1JGSL, Handelssymbol YDX, US-Handelssymbol NBIS
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT
Broadcom: ISIN US11135F1012, WKN A2JG9Z, Handelssymbol 1YD, US-Handelssymbol AVGO
Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN
Meta Platforms: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A, US-Handelssymbol META
Alphabet (A): ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL
FAQ
Häufige Fragen zu Marc Rowan und der KI-Finanzierung
Wer ist Marc Rowan?
Marc Rowan ist Mitgründer, Chairman und Chief Executive Officer von Apollo Global Management, einem der größten Verwalter alternativer Anlagen mit Schwerpunkt Kredit.
Was sind Neoclouds?
So werden Anbieter genannt, die Rechenzentren mit KI-Chips aufbauen und die Rechenleistung vermieten. Bekannte börsennotierte Vertreter sind CoreWeave und Nebius.
Hält Apollo Aktien von Nvidia oder CoreWeave?
Dazu macht dieser Artikel keine Aussage. Belegt sind Kreditengagements rund um KI-Infrastruktur, nicht einzelne Aktienpositionen.
Wie viel Geld braucht der KI-Ausbau laut Rowan?
Er nannte eine Spanne von sechs bis acht Billionen Dollar über den gesamten Zyklus.
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