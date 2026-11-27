Der Hintergrund ist die Zinswende. Von September 1981 bis August 2020 fielen die Renditen, die zehnjährige US-Staatsanleihe erreichte ihr Tief bei 0,57 Prozent. Dieser Trend ist nach Fabers Überzeugung gebrochen, und hoch verschuldete Systeme reagieren darauf besonders empfindlich. Ein Anstieg der zehnjährigen Rendite von fünf auf sechs Prozent könnte die Hypothekenzinsen in den USA seiner Rechnung nach in Richtung acht Prozent treiben. Sein Rat an Anleger fällt entsprechend düster aus: Man solle auf ein Desaster vorbereitet sein.

Die Konzentration des Aktienmarkts auf Technologie und künstliche Intelligenz erinnert ihn an die Nifty Fifty der frühen Siebzigerjahre, jene fünfzig Wachstumsaktien, die als unverwundbar galten und danach jahrelang enttäuschten.