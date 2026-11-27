Marc Faber hat den Crash von 1987 vorhergesagt und trägt seither den Beinamen „Dr. Doom“. Der Schweizer, der seit Jahrzehnten in Asien lebt und den „Gloom, Boom & Doom Report“ herausgibt, hat sich am 23. November in einem ausführlichen Interview geäußert. Seine These ist grundsätzlicher als die Frage, ob KI-Aktien zu teuer sind: Die Ära, in der fast alle Vermögenswerte gleichzeitig stiegen, sei zu Ende.
Marc Faber warnt: Die Vermögenspreisinflation ist vorbei – „Seid auf ein Desaster vorbereitet“
„Dr. Doom“ sieht die Notenbanken in der Falle und vergleicht die KI-Euphorie mit den Nifty Fifty der Siebzigerjahre. Was Marc Faber jetzt erwartet, warum er US-Staatsanleihen plötzlich etwas abgewinnt und was seine größte Position ist.
Die These
Notenbanken in der Zwickmühle
Ich persönlich denke, dass die Vermögenspreisinflation im Großen und Ganzen vorbei ist.
Faber beschreibt ein Dilemma ohne guten Ausgang. Erhöhen die Notenbanken die Zinsen, droht eine Schuldenkrise. Halten sie die Zinsen niedrig oder drucken neues Geld, verlieren Anleger das Vertrauen in Staatsanleihen und Währungen.
Der Hintergrund ist die Zinswende. Von September 1981 bis August 2020 fielen die Renditen, die zehnjährige US-Staatsanleihe erreichte ihr Tief bei 0,57 Prozent. Dieser Trend ist nach Fabers Überzeugung gebrochen, und hoch verschuldete Systeme reagieren darauf besonders empfindlich. Ein Anstieg der zehnjährigen Rendite von fünf auf sechs Prozent könnte die Hypothekenzinsen in den USA seiner Rechnung nach in Richtung acht Prozent treiben. Sein Rat an Anleger fällt entsprechend düster aus: Man solle auf ein Desaster vorbereitet sein.
Die Konzentration des Aktienmarkts auf Technologie und künstliche Intelligenz erinnert ihn an die Nifty Fifty der frühen Siebzigerjahre, jene fünfzig Wachstumsaktien, die als unverwundbar galten und danach jahrelang enttäuschten.
Die Positionen
Was Faber selbst hält
Faber verwaltet eigenes Geld und berät über die Marc Faber Limited. Pflichtmeldungen gibt es nicht. Was er hält, sagt er in Interviews selbst:
Physisches Gold
Seine größte Position. „Ich bewerte es nicht einmal, ich behalte es einfach“, sagte er. Er hält es als Wertspeicher, nicht wegen einer Kurserwartung, und verteilt es auf mehrere Länder außerhalb der USA.
Platin
Sein bevorzugtes Edelmetall. Er empfahl es nach eigenen Angaben bei 1.500 bis 1.600 Dollar, im Januar erreichte es 2.922 Dollar. Er hält es weiter für günstiger als Gold und Silber und kauft zu.
US-Staatsanleihen
Wer sich rund fünf Prozent auf zehn Jahre in Dollar sichere, dürfte weniger verlieren als mit den meisten anderen Anlagen, argumentiert er, obwohl er steigende Renditen erwartet.
Öl und Einzelaktien
Im Oktober sagte er einer indischen Zeitung, er favorisiere Öl und den Energiesektor, weil Investoren dort kaum engagiert seien. Statt Indizes solle man einzelne Aktien halten.
Bemerkenswert ist Fabers Gelassenheit beim Gold. Mitte November, nach einem Wochenverlust von gut vier Prozent, erklärte er, er würde einen weiteren Rückgang um 1.000 Dollar begrüßen. Wer Gold als Versicherung hält, freut sich über niedrigere Prämien. Als Beleg dafür, dass sich Währungsregeln in einer Krise über Nacht ändern können, führt er das Jahr 1934 an, als die USA den Goldpreis von 20,67 auf 35 Dollar je Unze heraufsetzten.
Kryptowährungen und Stablecoins sieht Faber skeptisch. Bei Immobilien warnt er, höhere Hypothekenzinsen könnten die Preise unter Druck setzen. Weitere Starinvestoren finden sich in der Übersicht der Investoren-Depots.
FAQ
Häufige Fragen zu Marc Faber
Wer ist Marc Faber?
Dr. Marc Faber, geboren 1946 in Zürich, ist Investor, Berater und Herausgeber des „Gloom, Boom & Doom Report“. Er lebt in Thailand.
Warum heißt er „Dr. Doom“?
Den Beinamen erhielt er für seine pessimistischen Prognosen, unter anderem die Warnung vor dem Börsencrash im Oktober 1987.
Welche Aktien hält Marc Faber?
Einzelne Titel nennt er öffentlich nicht. Als größte Position bezeichnet er physisches Gold, dazu Platin, Anleihen, Immobilien und einige Aktien.
Erwartet Faber einen Crash?
Er spricht eher von einem Ende der allgemeinen Vermögenspreisinflation und einer Phase, in der viele Anlagen seitwärts laufen oder fallen.
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