Die Marathon-Petroleum-Aktie (ISIN: US56585A1025, WKN: A1JEXK, Handelssymbol: MPC) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 2,01 Prozent, legte am Freitag aber um 3,91 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 17,47 Prozent.
Marathon-Petroleum-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Raffineriekonzern im Minus – trotz Freitagsplus von 3,9 Prozent
Die Marathon-Petroleum-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 2,01 Prozent bleibt der Raffineriekonzern in der Rekordwoche zurück, obwohl die Aktie am Freitag 3,91 Prozent zulegte. Die Analyse ordnet ein.
MPCMPC
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Die Gründe für den Kursverlust
Wochenminus trotz starkem Freitag
Der Freitag brachte fast vier Prozent, doch die Woche blieb im Minus.
Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent. Marathon Petroleum lag nach den ersten Handelstagen im Minus und erholte sich am Freitag teilweise. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden; Daten zu Ölpreis und Raffineriemargen der Woche haben wir nicht geprüft.
Gegen den Trend
Minus in einer Rekordwoche.
Freitagserholung
3,91 Prozent im Plus.
Schwacher Monat
Über 17 Prozent Minus.
Einordnung
Erholung noch unvollständig
Auf Jahressicht liegt die Aktie mit knapp 88 Prozent klar im Plus.
Häufige Fragen zur Marathon-Petroleum-Aktie
Warum ist die Marathon-Petroleum-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?
Sie verlor 2,01 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US56585A1025, WKN A1JEXK, Handelssymbol MPC.
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