Die Marathon-Petroleum-Aktie (ISIN US56585A1025, WKN A1JEXK, Handelssymbol MPC) gehört am Freitag zu den S&P 500 Gewinnern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Raffineriekonzern bei 358,46 US-Dollar. Das sind 12,19 US-Dollar oder 3,52 Prozent mehr als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag war die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Marathon-Petroleum-Aktie: S&P 500 Gewinner im Energie-Aufwind
Die Marathon-Petroleum-Aktie gehört am Freitag mit rund 3,5 Prozent Plus zu den S&P 500 Gewinnern, ohne dass ein eigener Auslöser erkennbar ist.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Marathon-Petroleum-Aktie steigt
Stärke bei Rohstoffwerten
Rohstoff- und Energiewerte sind am Markt gefragt, Gold, Silber und Kupfer legen laut Marktberichten zu. Das kann auch Raffineriewerte mitziehen.
Konjunkturoptimismus
Nachlassende Zollsorgen und eine risikofreudige Stimmung stützen zyklische Branchen.
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu Marathon Petroleum liegt am Freitag keine spezifische Unternehmensmeldung vor.
Einordnung
Was der Kurssprung bedeutet
Marathon Petroleum ist der größte Raffineriebetreiber der USA. Die Erträge hängen an der Spanne zwischen Rohöl- und Produktpreisen. Die Indikation ist eine Momentaufnahme.
Häufige Fragen zur Marathon-Petroleum-Aktie
Warum steigt die Marathon-Petroleum-Aktie am Freitag?
Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; die Stärke bei Rohstoffwerten stützt.
Wie stark steigt die Marathon-Petroleum-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 3,52 Prozent auf 358,46 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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