Die Mapfre-Aktie (ISIN: ES0124244E34, WKN: A0LCRN, deutsches Handelssymbol: CMAB, US-Handelssymbol: MPFRF (OTC)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 4,054 Euro und damit 1,30 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Mapfre damit Platz 14. Am Donnerstag zahlte Mapfre eine Zwischendividende von rund 8 Cent je Aktie aus.
Mapfre-Aktie IBEX 35 Gewinner: Versicherer legt zu – Finanzwerte weiter gefragt
Die Mapfre-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern: Mit einem Plus von 1,30 Prozent auf 4,054 Euro folgt Spaniens größter Versicherer den Bankwerten nach oben. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Zweiter Tag der Erholung: Inflation sinkt, Asien zieht an
Finanzwerte sind am Freitagmorgen gefragt. Neben den Banken legt auch der Versicherer Mapfre zu.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Mapfre-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitagmorgen nicht. Mapfre folgt der guten Stimmung bei den Finanzwerten. Nach unserer Einschätzung hilft auch die sinkende Inflation, weil sie die Schadenskosten der Versicherer dämpfen kann. Am Donnerstag hatte Mapfre zudem eine Zwischendividende von 0,080248 Euro je Aktie ausgezahlt.
Finanzwerte gefragt
Banken und Versicherer legen gemeinsam zu.
Inflation sinkt
Niedrigere Teuerung kann die Schadenskosten dämpfen.
Dividende ausgezahlt
Am 26. November floss eine Zwischendividende.
Das Unternehmen
Mapfre: Spaniens größter Versicherer
Mapfre mit Sitz in Majadahonda bei Madrid ist Spaniens größter Versicherer und in vielen Ländern Lateinamerikas sowie in den USA tätig. Mehrheitsaktionär ist die Stiftung Fundación Mapfre. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Gewinn um 11,5 Prozent auf 924 Millionen Euro, die Prämien legten um 2,0 Prozent auf über 22,8 Milliarden Euro zu. Mit der Übernahme von Safety Insurance will Mapfre seine Präsenz in den USA ausbauen.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur Mapfre-Aktie
Warum ist die Mapfre-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Mapfre-Aktie steigt um 1,30 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Versicherer folgt der guten Stimmung bei den Finanzwerten.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Mapfre-Aktie?
Die ISIN lautet ES0124244E34, die WKN A0LCRN. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel CMAB gehandelt, in den USA unter MPFRF (OTC).
Wie stark steigt die Mapfre-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die Mapfre-Aktie bei 4,054 Euro und damit 1,30 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (4,002 Euro).
Wie viel Dividende hat Mapfre 2026 gezahlt?
Mit der Zwischendividende vom 26. November hat Mapfre 2026 insgesamt 19 Cent brutto je Aktie ausgeschüttet, 15,2 Prozent mehr als 2025.
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