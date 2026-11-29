Lange galt Macy's als Symbol für den Niedergang des amerikanischen Kaufhauses. Jetzt schreibt der Konzern eine Comeback-Geschichte – und die Börse glaubt daran. Seit den Zahlen zum zweiten Quartal im September ist die Macy's Aktie um fast 20 Prozent gestiegen und kostete zuletzt gut 24 Dollar. Am Mittwoch, dem 2. Dezember, folgen vor dem US-Börsenstart die Macy's Quartalszahlen zum dritten Quartal. Um 14:00 Uhr deutscher Zeit erläutern Vorstandschef Tony Spring und Finanzchef Tom Edwards die Ergebnisse. Mitten in der wichtigsten Einkaufssaison des Jahres steht die Frage: Hält der Aufschwung?
Macy's Aktie: Fast 20 Prozent Plus seit den letzten Zahlen, Bloomingdale's im Rekordrausch – kann das Kaufhaus-Comeback auch vor Weihnachten überzeugen?
Totgesagte leben länger: Macy's meldet fünf Quartale in Folge steigende Umsätze auf vergleichbarer Fläche, die Edeltochter Bloomingdale's wächst zweistellig. Am 2. Dezember legt der US-Kaufhauskonzern vor Börsenbeginn die Quartalszahlen vor. Was die Macy's Aktie jetzt bewegt.
Die Stammdaten für Anleger: Die Macy's Aktie trägt die ISIN US55616P1049 und die WKN A0MS7Y. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol FDO gehandelt, in den USA unter dem Kürzel M an der New York Stock Exchange.
Das Comeback
Bloomingdale's zieht den ganzen Konzern
Das Herzstück der Wende hat einen eigenen Namen: Bold New Chapter.
Im zweiten Quartal stiegen die Umsätze auf vergleichbarer Fläche im Konzern um 2,7 Prozent – das fünfte Quartal in Folge mit einem Plus. Der Star ist die Luxustochter Bloomingdale's: Dort ging es um 11,3 Prozent nach oben, es war das umsatzstärkste zweite Quartal in der Geschichte der Marke und das zweite in Folge mit zweistelligem Wachstum. Die Kosmetikkette Bluemercury legte um 6,2 Prozent zu. Auch die Stammmarke Macy's wächst wieder, wenn auch langsamer mit 1,1 Prozent. In den 200 modernisierten „Reimagine“-Filialen fiel das Plus mit 1,9 Prozent höher aus. Insgesamt setzte der Konzern 4,9 Milliarden Dollar um.
Unsere Leistung im zweiten Quartal baut auf den Fortschritten auf, die unser Team mit der Strategie Bold New Chapter erzielt.
Auch beim Gewinn überraschte Macy's. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,63 Dollar, darin enthalten waren 0,23 Dollar aus zurückerstatteten Zöllen. Ohne diesen Effekt blieben 0,40 Dollar – immer noch deutlich mehr als die eigene Prognose von 0,29 bis 0,34 Dollar und die Erwartung der Analysten von 0,35 Dollar. Für das Gesamtjahr hob Macy's die Ziele an: Der Umsatz soll 21,68 bis 21,83 Milliarden Dollar erreichen, die Umsätze auf vergleichbarer Fläche um 1 bis 1,5 Prozent steigen und der bereinigte Gewinn je Aktie 2,15 bis 2,35 Dollar betragen.
Die Erwartungen
Was die Macy's Quartalszahlen liefern müssen
Das dritte Quartal ist für Macy's traditionell schwach, weil es zwischen Sommer- und Weihnachtsgeschäft liegt. Im Vorjahr verdiente der Konzern bereinigt nur 0,09 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 4,7 Milliarden Dollar. Allerdings stiegen die Umsätze auf vergleichbarer Fläche damals um 3,2 Prozent – das stärkste Wachstum seit 13 Quartalen. Die Vergleichsbasis ist also anspruchsvoll. Analysten rechnen erneut mit einem Umsatz von rund 4,7 Milliarden Dollar. Entscheidend für die Macy's Quartalszahlen werden drei Punkte: ob Bloomingdale's zweistellig weiterwächst, wie stark die Zollrückerstattungen den Gewinn erneut aufhübschen und was das Management zum Start ins Weihnachtsgeschäft sagt.
Macy's: Umsatzwachstum auf vergleichbarer Fläche nach Marken
Prozent
Zweites Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal.
Quelle: Macy's, Mitteilung zum zweiten Quartal 2026
Daten als Tabelle
|Marke
|Wachstum
|Macy's
|1,1
|Bloomingdale's
|11,3
|Bluemercury
|6,2
|Konzern
|2,7
Die Bilanz gibt Spielraum: Die Schulden liegen bei 2,4 Milliarden Dollar, nennenswerte Fälligkeiten gibt es erst ab 2030. Im ersten Halbjahr schüttete Macy's 101 Millionen Dollar an Dividenden aus und kaufte 4,9 Millionen eigene Aktien zurück.
Die Szenarien
Drei Wege für die Macy's Aktie nach den Zahlen
Szenario 1: Sechstes Wachstumsquartal und höhere Ziele
Macy's setzt die Serie fort, Bloomingdale's bleibt zweistellig, und die Jahresprognose steigt erneut. Dann könnte die Macy's Aktie das Jahreshoch in Angriff nehmen.
Szenario 2: Solide, aber vorsichtig
Die Zahlen liegen im Rahmen, beim Weihnachtsgeschäft bleibt das Management zurückhaltend. Nach dem starken Lauf wären Gewinnmitnahmen wahrscheinlich.
Szenario 3: Die Serie reißt
Die Umsätze auf vergleichbarer Fläche sinken oder die Marge enttäuscht. Dann dürfte ein Teil des Kursgewinns seit September schnell verschwinden.
Häufige Fragen zur Macy's Aktie
Wann legt Macy's die Quartalszahlen vor?
Am Mittwoch, 2. Dezember 2026, vor US-Börsenbeginn. Die Telefonkonferenz startet um 8:00 Uhr New Yorker Zeit, also um 14:00 Uhr deutscher Zeit.
Welche Prognose hat Macy's für 2026?
Einen Umsatz von 21,68 bis 21,83 Milliarden Dollar, ein Plus auf vergleichbarer Fläche von 1 bis 1,5 Prozent und einen bereinigten Gewinn von 2,15 bis 2,35 Dollar je Aktie.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Macy's Aktie?
ISIN US55616P1049, WKN A0MS7Y, deutsches Handelssymbol FDO, US-Handelssymbol M an der NYSE. Die zum Vergleich genannte Dollar General Aktie hat die ISIN US2566771059, die WKN A0YEES, das deutsche Handelssymbol 7DG und das US-Handelssymbol DG an der NYSE.
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