Im zweiten Quartal stiegen die Umsätze auf vergleichbarer Fläche im Konzern um 2,7 Prozent – das fünfte Quartal in Folge mit einem Plus. Der Star ist die Luxustochter Bloomingdale's: Dort ging es um 11,3 Prozent nach oben, es war das umsatzstärkste zweite Quartal in der Geschichte der Marke und das zweite in Folge mit zweistelligem Wachstum. Die Kosmetikkette Bluemercury legte um 6,2 Prozent zu. Auch die Stammmarke Macy's wächst wieder, wenn auch langsamer mit 1,1 Prozent. In den 200 modernisierten „Reimagine“-Filialen fiel das Plus mit 1,9 Prozent höher aus. Insgesamt setzte der Konzern 4,9 Milliarden Dollar um.