Warum steigt die Lumentum-Aktie am Freitag?

Vor allem wegen der Erholung bei KI-nahen Optik- und Chipwerten; ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar.

Wie stark steigt die Lumentum-Aktie?

Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 5,82 Prozent auf 504,30 US-Dollar.

Ist das ein Schlusskurs?

Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.