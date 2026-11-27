Die Lumentum-Aktie (Lumentum Holdings, ISIN US55024U1097, WKN A14WK0, Handelssymbol LITE, deutsches Kürzel LU2) gehört am Freitag zu den stärksten S&P 500 Gewinnern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 504,30 US-Dollar. Das sind 27,72 US-Dollar oder 5,82 Prozent mehr als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag war die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Lumentum-Aktie: S&P 500 Gewinner im KI-Glasfaser-Rebound
Die Lumentum-Aktie gehört am Freitag mit rund 5,8 Prozent Plus zu den S&P 500 Gewinnern. Optikwerte erholen sich nach dem Feiertag.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Lumentum-Aktie steigt
Erholung bei KI-Zulieferern
Optik-, Chip- und Speicherwerte legen nach dem Thanksgiving-Wochenende deutlich zu. Lumentum, Anbieter von Lasern und optischen Bauteilen für Rechenzentren, profitiert von dieser Stimmung.
Gleichlauf mit Coherent und Ciena
Gemeinsam mit Coherent und Ciena zählt Lumentum zu den Gewinnern. Das deutet auf eine Branchenbewegung statt eines Einzelereignisses hin.
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu Lumentum liegt am Freitag keine spezifische Unternehmensmeldung vor. Die Bewegung ist deshalb sektorgetrieben.
Einordnung
Was der Kurssprung bedeutet
Lumentum liefert optische und photonische Produkte für Telekommunikation und Rechenzentren. Der Titel zählt zu den hochbewerteten Profiteuren des KI-Booms und schwankt entsprechend stark. Die Indikation ist eine Momentaufnahme.
Häufige Fragen zur Lumentum-Aktie
Warum steigt die Lumentum-Aktie am Freitag?
Vor allem wegen der Erholung bei KI-nahen Optik- und Chipwerten; ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar.
Wie stark steigt die Lumentum-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 5,82 Prozent auf 504,30 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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