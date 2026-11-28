Lululemon Aktie: Halbiert, verklagt, vom Gründer attackiert – am 8. Dezember kommt die Abrechnung

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 22:55 2 Min.

Die Lululemon Aktie notiert bei 108,01 Dollar und damit weniger als halb so hoch wie am 52-Wochen-Hoch. Sammelklagen, ein Gründer auf Konfrontationskurs und Quartalszahlen in zehn Tagen.

Die Lululemon Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 108,01 Dollar geschlossen, ein Plus von 0,53 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 225,98 Dollar, das Tief bei 90,38 Dollar. Der Kurs hat sich damit binnen eines Jahres mehr als halbiert. In zehn Tagen, am 8. Dezember, legt der Sportmodekonzern die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. lululemon athletica inc. · ISIN: US5500211090 · WKN: A0MXBY · Handelssymbol: 33L · US-Handelssymbol: LULU Schlusskurs am 27.11.2026 108,01 $ 52-Wochen-Hoch 225,98 $ Kurssturz am 4. September 2026 −17,4 % Zahlen zum dritten Quartal 8.12. Quelle : Yahoo Finance, Mitteilungen der Klägerkanzleien, Stand 27.11.2026 Drei Fronten Kläger, Gründer und ein nervöser Markt Mehrere US-Kanzleien haben in dieser Woche auf Sammelklagen gegen Lululemon hingewiesen. Sie betreffen Anleger, die zwischen dem 18. März und dem 3. September 2026 Aktien gekauft haben. Der Vorwurf lautet, das Unternehmen habe die Stärke seines Wachstums falsch dargestellt. Die Frist für den Antrag als Hauptkläger endet am 4. Januar 2027. Ein Gericht hat über die Vorwürfe nicht entschieden. Die Klagen stützen sich auf zwei Kursstürze. Am 4. Juni senkte Lululemon die Jahresprognose deutlich. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal fiel die Aktie am 4. September von 121,77 auf 100,61 Dollar, ein Minus von 17,4 Prozent. Dazu kommt der Streit mit dem Gründer. Chip Wilson hält nach Angaben von Yahoo Finance rund acht Prozent der Anteile und greift den Verwaltungsrat öffentlich an. Er kritisiert die Strategie und die Unternehmensführung. Der Termin Worauf es am 8. Dezember ankommt Im Mittelpunkt stehen Nachfrage, Margen und Zölle. Ein US-Analysehaus warnte am 26. November, die Preisnachlässe bei Lululemon gefährdeten die Margen im Jahr 2027. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der Black Friday fällt noch nicht in das Berichtsquartal, wohl aber in den Ausblick, den das Management geben wird. Was Hoffnung macht Der Kurs liegt knapp 20 Prozent über dem Jahrestief. Die Erwartungen sind nach zwei Prognosesenkungen niedrig. Was belastet Rechtsrisiken aus den Sammelklagen, ein offener Konflikt mit dem größten Einzelaktionär und Rabatte, die auf die Marge drücken. Häufige Fragen zur Lululemon Aktie Wann legt Lululemon Zahlen vor?

Am 8. Dezember 2026 für das dritte Geschäftsquartal. Worum geht es in den Sammelklagen?

Um den Vorwurf, das Wachstum sei zu positiv dargestellt worden. Entschieden ist nichts. Wie viel hält Gründer Chip Wilson?

Rund acht Prozent. Fazit: Zehn Tage bis zur Antwort Die Lululemon Aktie trägt drei Lasten zugleich. Der Quartalsbericht am 8. Dezember zeigt, ob das Geschäft sich stabilisiert oder ob die Kritiker recht behalten.

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