Die Lululemon Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 108,01 Dollar geschlossen, ein Plus von 0,53 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 225,98 Dollar, das Tief bei 90,38 Dollar. Der Kurs hat sich damit binnen eines Jahres mehr als halbiert. In zehn Tagen, am 8. Dezember, legt der Sportmodekonzern die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor.
Lululemon Aktie: Halbiert, verklagt, vom Gründer attackiert – am 8. Dezember kommt die Abrechnung
Die Lululemon Aktie notiert bei 108,01 Dollar und damit weniger als halb so hoch wie am 52-Wochen-Hoch. Sammelklagen, ein Gründer auf Konfrontationskurs und Quartalszahlen in zehn Tagen.
lululemon athletica inc. · ISIN: US5500211090 · WKN: A0MXBY · Handelssymbol: 33L · US-Handelssymbol: LULU
Drei Fronten
Kläger, Gründer und ein nervöser Markt
Mehrere US-Kanzleien haben in dieser Woche auf Sammelklagen gegen Lululemon hingewiesen. Sie betreffen Anleger, die zwischen dem 18. März und dem 3. September 2026 Aktien gekauft haben. Der Vorwurf lautet, das Unternehmen habe die Stärke seines Wachstums falsch dargestellt. Die Frist für den Antrag als Hauptkläger endet am 4. Januar 2027. Ein Gericht hat über die Vorwürfe nicht entschieden.
Die Klagen stützen sich auf zwei Kursstürze. Am 4. Juni senkte Lululemon die Jahresprognose deutlich. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal fiel die Aktie am 4. September von 121,77 auf 100,61 Dollar, ein Minus von 17,4 Prozent.
Dazu kommt der Streit mit dem Gründer. Chip Wilson hält nach Angaben von Yahoo Finance rund acht Prozent der Anteile und greift den Verwaltungsrat öffentlich an. Er kritisiert die Strategie und die Unternehmensführung.
Eine Aktie, die sich halbiert hat, braucht keine guten Zahlen, um zu steigen. Sie braucht Zahlen, die weniger schlecht sind als befürchtet.
Der Termin
Worauf es am 8. Dezember ankommt
Im Mittelpunkt stehen Nachfrage, Margen und Zölle. Ein US-Analysehaus warnte am 26. November, die Preisnachlässe bei Lululemon gefährdeten die Margen im Jahr 2027. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der Black Friday fällt noch nicht in das Berichtsquartal, wohl aber in den Ausblick, den das Management geben wird.
Häufige Fragen zur Lululemon Aktie
Wann legt Lululemon Zahlen vor?
Am 8. Dezember 2026 für das dritte Geschäftsquartal.
Worum geht es in den Sammelklagen?
Um den Vorwurf, das Wachstum sei zu positiv dargestellt worden. Entschieden ist nichts.
Wie viel hält Gründer Chip Wilson?
Rund acht Prozent.
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