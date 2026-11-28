Lufthansa Aktie: Plus 22 Prozent in einem Monat – jetzt bildet die Kranich-Airline auch Kampfpiloten aus

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 16:04 3 Min.

Die Lufthansa Aktie hat sich binnen vier Wochen kräftig erholt und notiert über der 200-Tage-Linie. Eine Tochter schult ab 2027 Piloten der Luftwaffe. Was hinter dem Lauf steckt.

Bild: Deutsche Lufthansa AG

Airlines gelten als Aktien für starke Nerven. Wer vor einem Monat Mut hatte, wurde belohnt. Die Lufthansa Aktie hat binnen vier Wochen gut 22 Prozent zugelegt. Am Freitag, 27. November 2026, gab sie einen kleinen Teil davon ab und schloss auf Xetra bei 8,64 Euro, rund 0,8 Prozent unter dem Vortag. Deutsche Lufthansa AG · ISIN: DE0008232125 · WKN: 823212 · Handelssymbol: LHA · US-Handelssymbol: DLAKY Kursgewinn auf Monatssicht +22,5 % Xetra-Schluss am 27. November 8,64 € Kurs-Gewinn-Verhältnis rund 10,9 Dividendenrendite 3,8 % Quelle : Kursdaten vom 27. November 2026; Kennzahlen laut aktiencheck.de-Kursseite Der Lauf Von 7,15 Euro zurück über die 200-Tage-Linie Vor einem Monat kostete die Aktie noch rund 7,15 Euro, im Hoch der vergangenen Wochen waren es 9,05 Euro. Damit hat das Papier seine 200-Tage-Linie zurückerobert, die vielen Marktteilnehmern als Trennlinie zwischen Auf- und Abwärtstrend gilt. Die Woche selbst verlief unruhig: Nach 8,92 Euro am Montag bröckelte der Kurs Tag für Tag leicht ab. Die Bewertung bleibt niedrig. Bei einem Börsenwert von rund 10,5 Milliarden Euro wird die Lufthansa mit etwa dem Elffachen des Gewinns gehandelt. Das ist branchenüblich: Fluggesellschaften verdienen in guten Jahren viel und in schlechten nichts, weshalb der Markt ihnen selten hohe Vielfache zugesteht. Die Nachrichten Neues Geschäft mit der Bundeswehr Eine Meldung fällt aus dem Rahmen: Die Ausbildungstochter Lufthansa Aviation Training soll ab 2027 am Fliegerhorst Rostock-Laage Piloten der Luftwaffe ausbilden. Das Volumen ist im Konzernmaßstab überschaubar, zeigt aber, dass der Konzern am wachsenden Verteidigungshaushalt teilhat. Daneben berichten Medien über einen geplanten Stellenabbau; Einzelheiten lagen der Redaktion nicht vor. Im Tagesgeschäft bleibt der Wettbewerb hart. Der Dauerkonflikt mit einem großen irischen Billigflieger um Standortkosten in Deutschland wird inzwischen auf Verbandsebene ausgetragen. Für die Aktie entscheidend sind die Buchungslage im Winter, die Stückkosten und die Frage, ob das Sparprogramm die Marge der Kernmarke hebt. Was für die Lufthansa Aktie spricht Kräftige Erholung, Kurs über der 200-Tage-Linie, niedrige Bewertung, Dividende und ein neues Standbein in der Pilotenausbildung. Was dagegen spricht Hohe Abhängigkeit von Konjunktur und Kerosinpreis, Tarifkonflikte, Standortkosten in Deutschland und ein Kurs, der zuletzt wieder nachgab. Häufige Fragen zur Lufthansa Aktie Wo steht die Lufthansa Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 8,64 Euro. Wie stark ist die Aktie gestiegen?

Um gut 22 Prozent auf Monatssicht. Was hat Lufthansa mit der Luftwaffe zu tun?

Die Ausbildungstochter soll ab 2027 in Rostock-Laage Piloten der Luftwaffe ausbilden. Fazit: Erholt, aber nicht entspannt Die Lufthansa Aktie hat einen starken Monat hinter sich und die 200-Tage-Linie zurückerobert. Die niedrige Bewertung spiegelt die Risiken der Branche. Ob der Lauf weitergeht, hängt am Wintergeschäft und an den Kosten.

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