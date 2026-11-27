Die Lufthansa Aktie verliert am Freitagmittag an Höhe: Um 11:47 Uhr kostet das Papier der Fluggesellschaft 8,654 Euro, ein Minus von 0,64%. Damit zählt die Lufthansa Aktie zu den MDAX Verlierern am Mittag. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht, Gegenwind kommt vom Ölmarkt und aus dem Tarifkonflikt mit den Piloten.
Lufthansa Aktie: Ölpreis und Pilotenstreit bremsen - MDAX Verlierer am Mittag
Die Lufthansa Aktie fällt am Freitagmittag um 0,64% auf 8,654 Euro und gehört zu den MDAX Verlierern. Brent nähert sich 98 Dollar, zudem hat die Vereinigung Cockpit nach der gescheiterten Schlichtung den Vergütungstarifvertrag gekündigt.
Kursverlust am Mittag
Warum die Lufthansa Aktie als MDAX Verlierer fällt
Kerosin ist der größte Kostenblock der Airline - und der Ölpreis zieht wieder an.
Brent notierte am Morgen bei 97,89 Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI legte um etwa 3% zu. Damit dürfte der Ölpreis eine dreiwöchige Verlustserie beenden. Treiber sind verstärkte ukrainische Angriffe auf russische Raffinerien sowie Brände, die zwei Raffinerien in Thailand und Venezuela lahmgelegt haben. Für Airlines wie die Lufthansa bedeutet ein steigender Ölpreis höhere Treibstoffkosten.
Tarifkonflikt
Lufthansa Aktie: Piloten kündigen Vergütungstarifvertrag
Zusätzlich belastet der Streit mit den Piloten. Die Schlichtung zwischen Lufthansa und der Vereinigung Cockpit ist ohne Einigung geblieben, die Gewerkschaft hat daraufhin den Vergütungstarifvertrag gekündigt. Das Risiko von Arbeitskämpfen ist damit gestiegen, ein Streiktermin steht bislang nicht fest. Schon am Donnerstag hatte die Lufthansa Aktie um rund 1,5% auf etwa 8,70 Euro nachgegeben, während der DAX um mehr als 2% zulegte.
Einordnung
Lufthansa Aktie nach der starken Rally
Der Rücksetzer fällt klein aus: Auf Monatssicht liegt die Lufthansa Aktie noch mehr als 20% im Plus, die 52-Wochen-Spanne reicht von 6,94 bis 10,27 Euro. Operativ steht der Konzern stabil da. Ein positives Signal sendete zuletzt auch Aufsichtsrätin Astrid Stange: Sie kaufte am 5. November 18.458 Aktien zu 8,33 Euro je Aktie, das Volumen lag bei 153.759 Euro.
Häufige Fragen zur Lufthansa Aktie
Warum fällt die Lufthansa Aktie heute? Es gibt keine neue Unternehmensmeldung. Der steigende Ölpreis und der Tarifkonflikt mit der Vereinigung Cockpit belasten die Lufthansa Aktie.
Wie hoch ist der Verlust der Lufthansa Aktie? Um 11:47 Uhr liegt die Lufthansa Aktie 0,64% im Minus bei 8,654 Euro.
Drohen bei der Lufthansa Streiks? Die Piloten haben den Vergütungstarifvertrag gekündigt, ein Streiktermin steht laut aktuellen Berichten nicht fest.
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