Warum fällt die Lufthansa Aktie heute? Es gibt keine neue Unternehmensmeldung. Der steigende Ölpreis und der Tarifkonflikt mit der Vereinigung Cockpit belasten die Lufthansa Aktie.

Wie hoch ist der Verlust der Lufthansa Aktie? Um 11:47 Uhr liegt die Lufthansa Aktie 0,64% im Minus bei 8,654 Euro.

Drohen bei der Lufthansa Streiks? Die Piloten haben den Vergütungstarifvertrag gekündigt, ein Streiktermin steht laut aktuellen Berichten nicht fest.