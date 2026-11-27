Lufthansa Aktie: Brent fast bei 98 Dollar – der Kranich verliert an Höhe und ist MDAX Verlierer

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die Lufthansa Aktie fällt am Freitagmorgen um 0,39 Prozent auf 8,676 Euro und gehört zu den MDAX Verlierern. Die Ölpreise ziehen an und dürften ihre dreiwöchige Verlustserie beenden. Kerosin ist der größte Kostenblock der Airline.

Bild: Deutsche Lufthansa AG

Die Lufthansa Aktie dreht ins Minus. Am Freitagmorgen notiert das Papier bei 8,676 Euro, ein Minus von 0,39 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss von 8,71 Euro. Damit gehört Lufthansa zu den MDAX Verlierern. Vorbörslich hatte die Aktie noch leicht im Plus gelegen. Kurs der Lufthansa Aktie am Morgen 8,676 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -0,39 % Brent je Barrel am Morgen 97,89 USD Quartalsgewinn 1,4 Mrd. EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:05 Uhr; finanzen.net; aktiencheck.de Der Auslöser Warum die Lufthansa Aktie als MDAX Verlierer fällt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Gegenwind kommt vom Ölmarkt. Laut finanzen.net kostete Brent am Freitagmorgen 97,89 Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI legte rund 3 Prozent zu. Die Preise dürften damit eine dreiwöchige Verlustserie beenden. Hinter dem Anstieg stehen Versorgungssorgen: Die Ukraine hat ihre Angriffe auf russische Raffinerien verstärkt, zudem legten Brände zwei Raffinerien in Thailand und Venezuela lahm. Die Fundamentaldaten Starkes Quartal, teurer Treibstoff Operativ steht Lufthansa stark da. Im dritten Quartal verdiente der Konzern rund 1,4 Milliarden Euro, die Gewinnprognose für 2026 wurde eingegrenzt und der Einstieg bei der portugiesischen TAP vertraglich besiegelt. Auf Monatssicht hat die Aktie mehr als 20 Prozent zugelegt. Der Ölpreis bleibt aber das größte Risiko für die Kosten. Was für die Lufthansa Aktie sprechen könnte Starker Quartalsgewinn

Einstieg bei TAP besiegelt

Kräftiges Monatsplus Was Anleger bedenken sollten Steigende Ölpreise

Hohe Abhängigkeit vom Kerosinpreis

Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg Einordnung der Redaktion: Die Lufthansa Aktie ist MDAX Verlierer, weil der Ölpreis anzieht. Nach dem starken Monat fällt der Abschlag gering aus. FAQ Häufige Fragen zur Lufthansa Aktie Warum fällt die Lufthansa Aktie heute?

Die Ölpreise steigen, Kerosin wird teurer. Wie viel verdiente Lufthansa im dritten Quartal?

Rund 1,4 Milliarden Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Lufthansa Aktie?

ISIN DE0008232125, WKN 823212. Handelssymbol an deutschen Börsen: LHA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Lufthansa Aktie Die Lufthansa Aktie ist am Morgen MDAX Verlierer. Der steigende Ölpreis bremst den Kranich nach einem starken Monat.

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