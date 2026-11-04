Lufthansa Aktie hebt um 4,5 Prozent ab! Citadel zieht sich zurück - droht den Shortsellern jetzt ein Höhenflug mit Folgen?

Die Kombination aus einem deutlichen Kursanstieg und beträchtlichen institutionellen Short-Positionen sorgt für eine interessante Ausgangslage. Mit einem Plus von 4,48 Prozent auf 8,118 Euro präsentiert sich die Lufthansa-Aktie ausgesprochen freundlich. Gleichzeitig hat Citadel Advisors Europe Limited seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,43 Prozent auf 1,34 Prozent reduziert. Solche Positionsveränderungen können für die weitere Kursentwicklung relevant werden. Leerverkäufer profitieren grundsätzlich von fallenden Aktienkursen. Steigt eine Aktie dagegen deutlich, können Verluste entstehen, sofern die Position nicht durch andere Geschäfte abgesichert ist. Um eine Short-Position zu schließen, müssen die zuvor leerverkauften Aktien grundsätzlich zurückgekauft werden. Diese Eindeckungskäufe können zusätzliche Nachfrage erzeugen und steigende Kurse verstärken. Unter bestimmten Voraussetzungen kann daraus ein sogenannter Short Squeeze entstehen. Dabei geraten Leerverkäufer durch steigende Aktienkurse zunehmend unter Druck und lösen durch ihre Rückkäufe weitere Kurssteigerungen aus. Allerdings lässt sich aus den bekannten Short-Positionen allein kein unmittelbar bevorstehender Short Squeeze ableiten. Dafür wären zusätzliche Informationen über das Handelsvolumen, die Aktienleihekosten, die tatsächliche aktuelle Short-Quote und die Positionierung der Marktteilnehmer erforderlich. Auch ist nicht bekannt, zu welchen Kursen die einzelnen Hedgefonds ihre Positionen aufgebaut haben. Die jüngste Reduzierung von Citadel ist deshalb ein interessantes Signal, aber noch kein Beweis für eine breite Eindeckungswelle. Sollten weitere institutionelle Investoren ihre Short-Positionen reduzieren, während die Nachfrage nach Lufthansa-Aktien hoch bleibt, könnten zusätzliche Rückkäufe den Kursanstieg verstärken.