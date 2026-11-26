Streiken die Lufthansa-Piloten?

Bislang nicht. Die Vereinigung Cockpit hat den Vergütungstarifvertrag gekündigt, aber noch keinen Streik angekündigt. Rechtlich sind Streiks wieder möglich.

Worum geht es im Tarifkonflikt?

Um die betriebliche Altersversorgung und die künftige Bezahlung von rund 5.000 Piloten der Kernmarke und von Lufthansa Cargo.

Wie steht Lufthansa wirtschaftlich da?

Der Umsatz erreichte im dritten Quartal einen Rekord von 12,2 Milliarden Euro, die Kernmarke schrieb nach neun Monaten aber rund 180 Millionen Euro Verlust.

Welche ISIN und WKN hat die Lufthansa Aktie?

ISIN DE0008232125, WKN 823212, Handelssymbol LHA, US-Handelssymbol DLAKY.