Der Tarifkonflikt bei Lufthansa geht in die nächste Runde. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat den Vergütungstarifvertrag für rund 5.000 Piloten der Kernmarke und von Lufthansa Cargo zum Jahresende gekündigt und die Gespräche vorerst ausgesetzt. Einen neuen Streikaufruf gibt es bislang nicht. Die Lufthansa Aktie verlor am Mittwoch 1,5 Prozent, nachdem sie am Dienstag noch an der Marke von 9 Euro gekratzt hatte. Sie zählt am Donnerstag zu den meistgesuchten Aktien.
Lufthansa Aktie: Friedenspflicht vorbei, Tarifvertrag gekündigt – wie groß ist die Streikgefahr vor Weihnachten?
Die Schlichtung ist gescheitert, die Frist verstrichen, und jetzt kündigt die Vereinigung Cockpit den Vergütungstarifvertrag für rund 5.000 Piloten. Einen Streikaufruf gibt es noch nicht. Die große Analyse: was die Piloten wollen, was Lufthansa anbietet, warum die Kernmarke rote Zahlen schreibt und was das für die Lufthansa Aktie bedeutet.
Die Stammdaten: Die Lufthansa Aktie trägt die ISIN DE0008232125 und die WKN 823212. Das Handelssymbol lautet LHA, in den USA wird ein Hinterlegungsschein unter dem US-Handelssymbol DLAKY gehandelt.
Der Konflikt
Schlichtung gescheitert, Frist verstrichen
Monatelang hatten Lufthansa und die Gewerkschaft unter Vermittlung eines Schlichters verhandelt, ohne Ergebnis. Die Vereinigung Cockpit setzte eine Frist bis zum 23. November, die Lufthansa verstreichen ließ: Der Konzern hält den Vorschlag des Vermittlers nicht für eine geeignete Verhandlungsgrundlage. Damit ist die Friedenspflicht beendet, Streiks sind rechtlich wieder möglich. In diesem Jahr haben die Piloten bereits an sieben Tagen gestreikt. Im Kern geht es um die betriebliche Altersversorgung und die künftige Bezahlung.
Lufthansa hatte nach der gescheiterten Schlichtung ein neues Angebot vorgelegt, das unter anderem bis zu 1.000 Neueinstellungen vorsieht. Zugleich will der Konzern an den Drehkreuzen rund 1.000 Stellen streichen. Ungelöst ist zudem die Lage von rund 350 Piloten der im April stillgelegten Regionaltochter CityLine. Das Klima zwischen beiden Seiten ist angespannt: Die Gewerkschaft wirft Lufthansa vor, bei den Beschäftigten Druck zu erzeugen.
Noch streikt niemand. Aber die Kündigung des Tarifvertrags ist das Signal, dass die Piloten den Hebel jederzeit ansetzen können.
Das Geschäft
Rekordumsatz, aber die Kernmarke verliert Geld
Ein Streik käme zur Unzeit. Im dritten Quartal erzielte Lufthansa zwar einen Rekordumsatz von 12,2 Milliarden Euro, doch die Treibstoffkosten stiegen um 543 Millionen Euro. Die Kernmarke Lufthansa Airlines lag nach neun Monaten mit rund 180 Millionen Euro im Minus. Genau dort arbeiten die Piloten, um die es im Tarifkonflikt geht. Jeder Streiktag würde das Ergebnis weiter belasten.
An der Börse hält sich die Nervosität bislang in Grenzen. Seit dem 52-Wochen-Tief von 6,94 Euro im Oktober hat die Lufthansa Aktie rund 25 Prozent zugelegt, zuletzt lag sie um 9 Euro. Der Markt preist eine unmittelbare Streikwelle offenbar nicht ein. Das kann sich schnell ändern, sobald die Vereinigung Cockpit konkrete Termine nennt.
Häufige Fragen zur Lufthansa Aktie
Streiken die Lufthansa-Piloten?
Bislang nicht. Die Vereinigung Cockpit hat den Vergütungstarifvertrag gekündigt, aber noch keinen Streik angekündigt. Rechtlich sind Streiks wieder möglich.
Worum geht es im Tarifkonflikt?
Um die betriebliche Altersversorgung und die künftige Bezahlung von rund 5.000 Piloten der Kernmarke und von Lufthansa Cargo.
Wie steht Lufthansa wirtschaftlich da?
Der Umsatz erreichte im dritten Quartal einen Rekord von 12,2 Milliarden Euro, die Kernmarke schrieb nach neun Monaten aber rund 180 Millionen Euro Verlust.
Welche ISIN und WKN hat die Lufthansa Aktie?
ISIN DE0008232125, WKN 823212, Handelssymbol LHA, US-Handelssymbol DLAKY.
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