Wie hoch ist der Kurs der Lufthansa-Aktie? Zuletzt, am Abend des 26. November, lag er bei 8,70 Euro (Börse Express, verzögert). Das 52-Wochen-Hoch beträgt 10,04 Euro.

Wie sieht die Prognose der Lufthansa für 2026 aus? Der Konzern erwartet ein bereinigtes EBIT von 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro und eine Treibstoffrechnung von rund 9,3 Milliarden Euro.