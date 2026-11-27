Ein Rekordumsatz, ein Monatsplus von mehr als 21 Prozent – und trotzdem blicken Anleger der Lufthansa-Aktie (ISIN DE0008232125, Handelssymbol LHA) nervös in den Himmel: Der Ölpreis klettert wieder Richtung 100 Dollar, und die Piloten haben den Gehaltstarifvertrag gekündigt. Der Kranich fliegt, aber der Gegenwind wird stärker.
Lufthansa-Aktie: Brent bei 96 Dollar, Streikgefahr – wie viel Puffer hat der Kranich?
Die Lufthansa-Aktie kostet rund 8,70 Euro und hat im Monat über 21 Prozent gewonnen. Doch Öl bei 96 Dollar und Tarifstreit testen den Rekordumsatz-Konzern.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Lufthansa AG
- ISIN
- DE0008232125
- Handelssymbol
- LHA (Xetra)
- Bereinigtes EBIT 3. Quartal
- 1,4 Mrd. €
- EBIT-Prognose 2026
- 1,7 bis 2,0 Mrd. €
Stand: 26.11.2026, verzögerter Kurs laut Börse Express
Am Donnerstagabend schloss die Lufthansa Aktie nach Daten von Börse Express bei 8,70 Euro, ein Minus von 2,1 Prozent zum Vortag. Auf Wochensicht steht ein Plus von 2,4 Prozent, auf Monatssicht von 21,7 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 10,04 Euro, das Tief bei 6,99 Euro. Der Kurs bewegt sich damit im oberen Mittelfeld seiner Jahresspanne. Was ihn in den kommenden Wochen bewegt, hängt an zwei Zahlen: dem Ölpreis und der Frage, ob es vor Weihnachten zu Streiks kommt.
Warum belastet der Ölpreis die Lufthansa-Aktie?
Kerosin ist nach dem Personal der zweite große Kostenblock jeder Airline. Nach Informationen aus dem Morgenhandel stieg Brent zuletzt auf rund 95 bis 96 Dollar je Barrel; Auslöser waren Berichte über einen Angriff der Huthi auf eine saudische Raffinerie sowie Meldungen über Minen in der Straße von Hormus. Die aktiencheck.de-Redaktion berichtete am Donnerstag ebenfalls von einem Brent-Preis um 96 Dollar. Für Lufthansa ist das kein Randthema: Der Konzern rechnet für 2026 mit einer Treibstoffrechnung von 9,3 Milliarden Euro, gegenüber 7,27 Milliarden Euro im Vorjahr, also rund zwei Milliarden Euro mehr.
Wie laufen die Geschäfte der Lufthansa wirklich?
Die Quartalszahlen vom 3. November zeigen ein gemischtes Bild. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 9 Prozent auf 12,24 Milliarden Euro, so viel wie nie zuvor in einem Quartal der Konzerngeschichte. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) legte um 6 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu. Die Mehrkosten für Treibstoff beliefen sich auf 543 Millionen Euro. Die Aktie lag am Tag der Zahlen im frühen Handel über 3 Prozent im Plus.
|Segment
|Bereinigtes EBIT
|Veränderung
|Lufthansa Cargo
|162 Mio. €
|mehr als verdreifacht
|Lufthansa Technik
|200 Mio. €
|+54 %
|Kernmarke Lufthansa
|300 Mio. €
|-33 %
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal.
Quelle: Euronews, 03.11.2026
Auffällig ist die Verschiebung: Während Fracht und Wartung glänzen, schwächelt die Kernmarke. Lufthansa reagiert mit Einschnitten: 27 CityLine-Maschinen sind seit April aus dem Flugplan genommen, bis Oktober wurden rund 20.000 Kurzstreckenflüge gestrichen, und der Abbau von 4.000 Verwaltungsstellen bis 2030 bleibt bestehen. Die Prognose für das bereinigte EBIT 2026 hat der Konzern auf 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro eingegrenzt; zuvor lag die Spanne bei 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro.
Wie groß ist die Streikgefahr bei der Lufthansa?
Nach Berichten der vergangenen Tage hat die Pilotenvereinigung Cockpit den Gehaltstarifvertrag gekündigt, eine Mediation ist gescheitert. Damit rückt die Möglichkeit von Arbeitskämpfen im Weihnachtsgeschäft näher. Zum Vergleich: Mit ver.di hatte Lufthansa im April einen Dreijahresvertrag für das fliegende Personal abgeschlossen, mit stufenweisen Anhebungen der Grundgehälter um 20 bis 35 Prozent. Ein Streik träfe die Kernmarke, die ohnehin die schwächste Ergebnisquelle des Konzerns ist.
Was spricht für die Lufthansa-Aktie?
Auf der anderen Seite steht ein Konzern, der trotz Rekordkosten den Gewinn gesteigert hat. Lufthansa Cargo und Technik laufen stark, die Nachfrage im vierten Quartal bezeichnet das Management laut Euronews als robust. Die Aktie notiert zudem rund 13 Prozent unter ihrem Jahreshoch, das Zwölfmonatsmittel liegt bei 8,28 Euro. Die Neubewertung der vergangenen Wochen zeigt, dass Anleger die Kombination aus Absicherung und Sparprogramm honorieren. Ob das hält, entscheidet sich an den Terminen der kommenden Wochen.
Was kommt als Nächstes für die Lufthansa-Aktie?
Am Sonntag, dem 29. November, tagt die OPEC+; die Entscheidung kann den Ölpreis zum Wochenstart bewegen. Hinzu kommen die Entwicklung im Tarifstreit mit den Piloten und die Frage, ob Brent die Marke von 100 Dollar erreicht. Einen Termin für die Zahlen zum Gesamtjahr nennen die ausgewerteten Quellen nicht.
Häufige Fragen zur Lufthansa-Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Lufthansa-Aktie? Zuletzt, am Abend des 26. November, lag er bei 8,70 Euro (Börse Express, verzögert). Das 52-Wochen-Hoch beträgt 10,04 Euro.
Wie sieht die Prognose der Lufthansa für 2026 aus? Der Konzern erwartet ein bereinigtes EBIT von 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro und eine Treibstoffrechnung von rund 9,3 Milliarden Euro.
Was sagen Analysten zum Kursziel der Lufthansa-Aktie? Aktuelle Kursziele einzelner Banken mit Datum lagen bei Redaktionsschluss nicht belegt vor; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.
Wie stark ist Lufthansa gegen steigende Ölpreise abgesichert? Laut Finanzchef Streichert zu 86 Prozent für 2026 und zu mehr als 60 Prozent für 2027.
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