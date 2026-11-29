Die Lufthansa Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 8,76 Euro geschlossen, ein Plus von 0,55 Prozent. Auf Wochensicht stand ein kleines Plus von 0,74 Prozent, auf Monatssicht aber ein kräftiger Anstieg um 22,49 Prozent. Die Lufthansa Aktie hat sich damit deutlich von ihren Tiefs erholt.
Lufthansa Aktie: 9,3 Milliarden Euro für Kerosin – warum der Kranich trotz starkem Sommer die Prognose kappt
Die Lufthansa Aktie schließt am Freitag bei 8,76 Euro und hat auf Monatssicht mehr als 22 Prozent zugelegt. Das dritte Quartal lief besser als erwartet, doch der teure Treibstoff drückt die Jahresziele. Jetzt rückt 2027 in den Blick.
Deutsche Lufthansa AG · ISIN: DE0008232125 · WKN: 823212 · Handelssymbol: LHA (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): DLAKY
Die Zahlen
Starkes Quartal, teurer Treibstoff
Im dritten Quartal steigerte die Lufthansa Group den Umsatz um 9 Prozent auf 12,24 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 6 Prozent auf 1,407 Milliarden Euro und lag über den Markterwartungen. Getragen wurde das Quartal vom Frachtgeschäft und von Lufthansa Technik, dazu kamen höhere Ticketpreise. Der Überschuss erreichte 1,257 Milliarden Euro.
Der Haken ist der Treibstoff. Allein im dritten Quartal lagen die Kerosinkosten um 543 Millionen Euro über dem Vorjahr, für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit einer Treibstoffrechnung von 9,3 Milliarden Euro. Deshalb kappte Lufthansa die Prognose erneut: Das bereinigte EBIT soll 2026 bei 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro liegen, bisher waren bis zu 2,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Schon im August hatte der Konzern die Ziele nach dem Iran-Krieg und Pilotenstreiks gesenkt.
Für 2027 hat die Lufthansa nach eigenen Angaben mehr als die Hälfte des Treibstoffbedarfs abgesichert, vor allem über Rohöl und Gasöl. Steigt der Aufschlag für Flugbenzin stärker als der Ölpreis, schützt die Absicherung weniger. Die geplante Übernahme der portugiesischen TAP wartet noch auf die Zustimmung der EU-Kommission.
Lufthansa verdient am Ticket mehr denn je, verliert es aber im Tank. Für die Aktie zählt 2027 vor allem eines: der Kerosinpreis.
Häufige Fragen zur Lufthansa Aktie
Wo hat die Lufthansa Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 8,76 Euro, ein Plus von 0,55 Prozent.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein bereinigtes EBIT von 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro.
Wann kommt der Geschäftsbericht?
Lufthansa hat den Geschäftsbericht 2026 für den 5. März 2027 angekündigt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0008232125, WKN 823212, Handelssymbol LHA.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.