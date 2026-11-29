Im dritten Quartal steigerte die Lufthansa Group den Umsatz um 9 Prozent auf 12,24 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 6 Prozent auf 1,407 Milliarden Euro und lag über den Markterwartungen. Getragen wurde das Quartal vom Frachtgeschäft und von Lufthansa Technik, dazu kamen höhere Ticketpreise. Der Überschuss erreichte 1,257 Milliarden Euro.

Der Haken ist der Treibstoff. Allein im dritten Quartal lagen die Kerosinkosten um 543 Millionen Euro über dem Vorjahr, für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit einer Treibstoffrechnung von 9,3 Milliarden Euro. Deshalb kappte Lufthansa die Prognose erneut: Das bereinigte EBIT soll 2026 bei 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro liegen, bisher waren bis zu 2,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Schon im August hatte der Konzern die Ziele nach dem Iran-Krieg und Pilotenstreiks gesenkt.

Für 2027 hat die Lufthansa nach eigenen Angaben mehr als die Hälfte des Treibstoffbedarfs abgesichert, vor allem über Rohöl und Gasöl. Steigt der Aufschlag für Flugbenzin stärker als der Ölpreis, schützt die Absicherung weniger. Die geplante Übernahme der portugiesischen TAP wartet noch auf die Zustimmung der EU-Kommission.