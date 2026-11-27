LSEG-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Börsenbetreiber fällt um 1,1 Prozent – Gewinnmitnahmen nach 4,8 Prozent Plus

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min.

Die Aktie der London Stock Exchange Group gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Verlierern. Nach dem starken Vortag nehmen Anleger Gewinne mit.

LSEG-Aktie bei Xetra, 123,25 Euro (09:04 Uhr) −1,08 % Gewinn am Vortag bei Xetra (124,60 Euro) +4,75 % Umsatz am Vortag bei Xetra 260.236 Euro Die London-Stock-Exchange-Group-Aktie, kurz LSEG-Aktie, fällt am Freitagmorgen bei Xetra um 1,08 Prozent auf 123,25 Euro und steht auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer. Der Umsatz war bis 9:04 Uhr mit gut 1.200 Euro klein. LSEG LSEG — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr LSEG — — — Die Hintergründe Ein kräftiger Vortag wird verdaut Am Donnerstag war die Aktie bei Xetra um 4,75 Prozent auf 124,60 Euro gesprungen, bei einem Umsatz von über 260.000 Euro. Der Freitagsabschlag ist im Vergleich dazu klein. Die LSEG-Aktie hat damit den größten Teil des Vortagssprungs behalten. Eine Einzelnachricht, die das Minus erklärt, ist nicht belegt. Was dagegen spricht Das Minus von 1,1 Prozent ist gering, der Umsatz am Morgen klein.

Der Vortagsgewinn bleibt größtenteils bestehen. Steckbrief Unternehmen London Stock Exchange Group plc ISIN GB00B0SWJX34 Symbol London LSEG US-Symbol LSEGY (OTC) Kurs 123,25 Euro Veränderung −1,08 % Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:04 Uhr Warum fällt die LSEG-Aktie?

Vermutlich Gewinnmitnahmen nach +4,75 Prozent am Vortag. Wie stark war der Vortag?

Bei Xetra +4,75 Prozent auf 124,60 Euro.

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