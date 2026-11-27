Die London-Stock-Exchange-Group-Aktie, kurz LSEG-Aktie, fällt am Freitagmorgen bei Xetra um 1,08 Prozent auf 123,25 Euro und steht auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer. Der Umsatz war bis 9:04 Uhr mit gut 1.200 Euro klein.
LSEG-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Börsenbetreiber fällt um 1,1 Prozent – Gewinnmitnahmen nach 4,8 Prozent Plus
Die Aktie der London Stock Exchange Group gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Verlierern. Nach dem starken Vortag nehmen Anleger Gewinne mit.
LSEGLSEG
|Wertpapier
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Die Hintergründe
Ein kräftiger Vortag wird verdaut
Am Donnerstag war die Aktie bei Xetra um 4,75 Prozent auf 124,60 Euro gesprungen, bei einem Umsatz von über 260.000 Euro. Der Freitagsabschlag ist im Vergleich dazu klein.
Die LSEG-Aktie hat damit den größten Teil des Vortagssprungs behalten. Eine Einzelnachricht, die das Minus erklärt, ist nicht belegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- London Stock Exchange Group plc
- ISIN
- GB00B0SWJX34
- Symbol London
- LSEG
- US-Symbol
- LSEGY (OTC)
- Kurs
- 123,25 Euro
- Veränderung
- −1,08 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:04 Uhr
Warum fällt die LSEG-Aktie?
Vermutlich Gewinnmitnahmen nach +4,75 Prozent am Vortag.
Wie stark war der Vortag?
Bei Xetra +4,75 Prozent auf 124,60 Euro.
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