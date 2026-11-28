Warum ist die LPKF Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Sie erholte sich mit den Chip- und Technologiewerten. Eine Unternehmensnachricht fehlt.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der LPKF Aktie?

ISIN DE0006450000, WKN 645000, Handelssymbol LPK (Xetra).