Eine gute Woche in einem schlechten Monat: Die LPKF Aktie gewinnt vom 23. bis 27. November 9,54 Prozent und ist neuntgrößter SDAX Gewinner der Woche. Am Freitag legte der Laserspezialist aus Garbsen 4,70 Prozent auf rund 7,58 Euro zu.
LPKF Aktie SDAX Gewinner der Woche: Fast zehn Prozent Plus – und trotzdem ein Drittel ärmer als vor einem Monat
Die LPKF Laser & Electronics Aktie zählt zu den SDAX Gewinnern der Woche: Der Laserspezialist gewinnt 9,54 Prozent. Die Erholung der Chipwerte hilft. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 35 Prozent. Unsere Wochenanalyse ordnet ein.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die LPKF Aktie wieder steigt
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Die LPKF Aktie folgt den Chipwerten, und die haben in dieser Woche gedreht. Am Mittwochabend kehrten an der Wall Street die Käufer zurück, am Donnerstag führte der europäische Technologiesektor die Erholung an. Am Freitag kam Rückenwind aus Asien hinzu, wo der südkoreanische Kospi 4,16 Prozent gewann. Am 20. November war der Titel im Ausverkauf der Branche an einem Tag um 15 Prozent auf 6,88 Euro eingebrochen. Davon hat der SDAX Gewinner der Woche rund zehn Prozent aufgeholt.
Einordnung
Schwache Zahlen, große Glas-Fantasie
Operativ steckt LPKF in einem schwierigen Jahr. Nach neun Monaten lag der Umsatz 28,1 Prozent unter dem Vorjahr. Die Hoffnung ruht auf dem LIDE-Verfahren zur Bearbeitung von Dünnglas, das in der Chipindustrie als mögliches Trägermaterial künftiger Prozessoren gilt. Zuletzt bestellte ein asiatischer Hersteller LIDE-Anlagen zur Lieferung 2026 und 2027. Ob aus Pilotaufträgen ein Seriengeschäft wird, ist die zentrale Frage für die LPKF Aktie.
Häufige Fragen zur LPKF Aktie
Warum ist die LPKF Aktie SDAX Gewinner der Woche?
Sie erholte sich mit den Chip- und Technologiewerten. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der LPKF Aktie?
ISIN DE0006450000, WKN 645000, Handelssymbol LPK (Xetra).
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