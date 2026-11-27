Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Schub kommt aus Fernost: Der südkoreanische Kospi gewann über Nacht 4,16 Prozent, der Nikkei 2,11 Prozent. Gefragt waren dort vor allem Chip- und Technologiewerte. In Frankfurt setzt sich die Erholung des Sektors fort, Infineon und Aixtron steigen jeweils um mehr als drei Prozent. Die LPKF Aktie reagiert auf solche Stimmungswechsel besonders heftig, in beide Richtungen.

Am 20. November war der Titel im Ausverkauf der Chipwerte an einem Tag um 15 Prozent eingebrochen. Vom Schlusskurs dieses Tages bei 6,88 Euro hat der SDAX Gewinner inzwischen elf Prozent aufgeholt.