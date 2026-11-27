Zweiter Gewinntag in Folge: Die LPKF Aktie legt am Freitagmorgen um 5,52 Prozent auf 7,64 Euro zu und belegt Platz zwei der SDAX Gewinner (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Vor einer Woche war der Laserspezialist aus Garbsen noch auf 6,84 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit sechs Monaten.
LPKF Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – nach dem Absturz auf 6,84 Euro meldet sich der Laserspezialist mit 5,5 Prozent zurück
Die LPKF Laser & Electronics Aktie steigt am Freitagmorgen um 5,52 Prozent auf 7,64 Euro und ist zweitgrößter SDAX Gewinner. Asiens Technologiebörsen liefern den Rückenwind. Vom Sechsmonatstief ist der Kurs nun knapp zwölf Prozent entfernt.
Der Auslöser
Warum steigt die LPKF Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Schub kommt aus Fernost: Der südkoreanische Kospi gewann über Nacht 4,16 Prozent, der Nikkei 2,11 Prozent. Gefragt waren dort vor allem Chip- und Technologiewerte. In Frankfurt setzt sich die Erholung des Sektors fort, Infineon und Aixtron steigen jeweils um mehr als drei Prozent. Die LPKF Aktie reagiert auf solche Stimmungswechsel besonders heftig, in beide Richtungen.
Am 20. November war der Titel im Ausverkauf der Chipwerte an einem Tag um 15 Prozent eingebrochen. Vom Schlusskurs dieses Tages bei 6,88 Euro hat der SDAX Gewinner inzwischen elf Prozent aufgeholt.
Der Hintergrund
Schwache Zahlen, große Glas-Fantasie
Operativ steckt LPKF in einem schwierigen Jahr. Nach neun Monaten lag der Umsatz 28,1 Prozent unter dem Vorjahr, auch das Ergebnis ging zurück. Die Hoffnung der Anleger ruht auf dem LIDE-Verfahren zur präzisen Bearbeitung von Dünnglas. Glas gilt in der Chipindustrie als mögliches Trägermaterial für kommende Prozessorgenerationen. Zuletzt bestellte ein asiatischer Hersteller LIDE-Anlagen, die 2026 und 2027 ausgeliefert werden sollen. Ob aus Pilotaufträgen ein Seriengeschäft wird, ist die zentrale Frage für die LPKF Aktie.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur LPKF Aktie
Warum ist die LPKF Aktie heute SDAX Gewinner?
Sie folgt der Erholung der Chip- und Technologiewerte nach starken Vorgaben aus Asien. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Wo lag das jüngste Tief?
Bei 6,84 Euro am 20. November 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der LPKF Aktie?
ISIN DE0006450000, WKN 645000, Handelssymbol LPK (Xetra).
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