LPKF Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Asiens Chipbörsen treiben den Laserspezialisten um 4,7 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:10 2 Min.

Die LPKF Laser & Electronics Aktie gewinnt am Freitag 4,70 Prozent auf 7,58 Euro und zählt zu den stärksten SDAX Gewinnern. Zeitweise lag das Plus bei über acht Prozent.

Bild: LPKF Laser & Electronics SE (Pressebild)

Der Vormittag war noch besser als der Schluss: Die LPKF Aktie gewinnt am Freitag 4,70 Prozent auf 7,58 Euro und ist fünftgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Am Vormittag war der Laserspezialist aus Garbsen bis auf 7,86 Euro gestiegen und hatte den Index zeitweise angeführt. Schlusskurs der LPKF Aktie auf Xetra 7,58 € Tagesgewinn, Platz 5 der SDAX Gewinner +4,70 % Tageshoch, plus 8,56 Prozent 7,86 € Xetra-Tagesumsatz 3,09 Mio. € Quelle : comdirect, 27.11.2026, 17:35 Uhr; aktiencheck.de; LPKF Laser & Electronics SE Der Auslöser Warum steigt die LPKF Aktie heute? Der Impuls kam über Nacht aus Fernost. Die südkoreanische Börse gewann mehr als vier Prozent, der japanische Nikkei gut zwei Prozent, angeführt von Chipwerten. In Europa setzte sich das fort: Halbleiter- und andere Aktien mit Bezug zu künstlicher Intelligenz waren am Freitag die gefragtesten Titel. Die LPKF Aktie hängt an diesem Thema, weil ihre Lasersysteme in der Elektronikfertigung eingesetzt werden. Eine eigene Meldung gab es nicht. Es ist der zweite Gewinntag in Folge für den SDAX Gewinner, der sich damit weiter vom Sechsmonatstief der Vorwoche entfernt. Der Umsatz von gut drei Millionen Euro lag deutlich über dem Vortag. Der Hintergrund Starker Kurs, schwaches Jahr Operativ durchlebt LPKF ein schwieriges Jahr. Nach neun Monaten 2026 lag der Umsatz 28,1 Prozent unter dem Vorjahr, weil Kunden aus der Elektronik- und Solarindustrie Investitionen aufschieben. Die Hoffnung ruht auf einem Verfahren zur präzisen Bearbeitung von Dünnglas. Glas gilt in der Chipindustrie als mögliches Trägermaterial für künftige Hochleistungsprozessoren. Solange daraus keine Serienaufträge werden, bleibt die LPKF Aktie ein Stimmungswert. Was für die LPKF Aktie spricht Chipwerte weltweit im Aufwind

Zwei Gewinntage in Folge bei steigendem Umsatz

Glastechnologie bietet langfristige Chancen Was Anleger bedenken sollten Umsatz nach neun Monaten deutlich unter Vorjahr

Vom Tageshoch gab die Aktie wieder nach

Der Kurs folgt der Stimmung, nicht den Zahlen Kurz erklärt Fragen und Antworten zur LPKF Aktie Warum ist LPKF heute SDAX Gewinner?

Die Aktie folgt der Erholung der Chip- und Technologiewerte nach starken Vorgaben aus Asien. Wie laufen die Geschäfte?

Schwach: Der Umsatz lag nach neun Monaten 28,1 Prozent unter dem Vorjahr. LPKF Aktie: ISIN DE0006450000, WKN 645000, Börsenkürzel LPK. Fazit zur LPKF Aktie Die LPKF Aktie ist am Freitag SDAX Gewinner, getragen von der weltweiten Erholung der Chipwerte. Die Kluft zwischen Kurs und Geschäft bleibt groß. Schließen können sie nur Aufträge.

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