Der Vormittag war noch besser als der Schluss: Die LPKF Aktie gewinnt am Freitag 4,70 Prozent auf 7,58 Euro und ist fünftgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Am Vormittag war der Laserspezialist aus Garbsen bis auf 7,86 Euro gestiegen und hatte den Index zeitweise angeführt.
LPKF Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Asiens Chipbörsen treiben den Laserspezialisten um 4,7 Prozent
Die LPKF Laser & Electronics Aktie gewinnt am Freitag 4,70 Prozent auf 7,58 Euro und zählt zu den stärksten SDAX Gewinnern. Zeitweise lag das Plus bei über acht Prozent.
Der Auslöser
Warum steigt die LPKF Aktie heute?
Der Impuls kam über Nacht aus Fernost. Die südkoreanische Börse gewann mehr als vier Prozent, der japanische Nikkei gut zwei Prozent, angeführt von Chipwerten. In Europa setzte sich das fort: Halbleiter- und andere Aktien mit Bezug zu künstlicher Intelligenz waren am Freitag die gefragtesten Titel. Die LPKF Aktie hängt an diesem Thema, weil ihre Lasersysteme in der Elektronikfertigung eingesetzt werden.
Eine eigene Meldung gab es nicht. Es ist der zweite Gewinntag in Folge für den SDAX Gewinner, der sich damit weiter vom Sechsmonatstief der Vorwoche entfernt. Der Umsatz von gut drei Millionen Euro lag deutlich über dem Vortag.
Der Hintergrund
Starker Kurs, schwaches Jahr
Operativ durchlebt LPKF ein schwieriges Jahr. Nach neun Monaten 2026 lag der Umsatz 28,1 Prozent unter dem Vorjahr, weil Kunden aus der Elektronik- und Solarindustrie Investitionen aufschieben. Die Hoffnung ruht auf einem Verfahren zur präzisen Bearbeitung von Dünnglas. Glas gilt in der Chipindustrie als mögliches Trägermaterial für künftige Hochleistungsprozessoren. Solange daraus keine Serienaufträge werden, bleibt die LPKF Aktie ein Stimmungswert.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur LPKF Aktie
Warum ist LPKF heute SDAX Gewinner?
Die Aktie folgt der Erholung der Chip- und Technologiewerte nach starken Vorgaben aus Asien.
Wie laufen die Geschäfte?
Schwach: Der Umsatz lag nach neun Monaten 28,1 Prozent unter dem Vorjahr.
LPKF Aktie: ISIN DE0006450000, WKN 645000, Börsenkürzel LPK.
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